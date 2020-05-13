Истории: Как тульские предприниматели превратили минусы пандемии в плюсы

Фото из архива героев публикации.

Любой кризис – это новый опыт и новые возможности, и ими надо суметь воспользоваться. В этом уверены многие предприниматели, которые смогли поставить свой бизнес на новые рельсы.

Что изменилось в их жизни и как вышло, что минусы пандемии и самоизоляции принесли плюсы, они рассказали Myslo.

Алексей Французов, директор по продажам девелоперской компании «Имена» (застройщик жилого района «Молодежный» и квартал-парка «Дома цвета кофе»):

– Мы уважительно и ответственно относимся к нашим клиентам и сотрудникам, поэтому отдел продаж и основной офис перешли на удаленную работу во время карантинных мер. Мы заранее организовали все процессы так, чтобы наш рабочий график и режим сохранялся. Это важно для комфорта наших клиентов. Так, процесс продажи квартир мы полностью автоматизировали с помощью сервиса электронной регистрации, экскурсии на демоэтаж заменили на видеопрезентацию и видеосвязь cо строительной площадки. По прошествии месяца видим, что ограничительные меры практически не привели к снижению спроса на наши квартиры.

Во-первых, большую роль сыграли проектное финансирование и эскроу-счета по проекту «Дома цвета кофе», которые компания «Имена» начала в регионе применять первой. Эта система дает покупателю гарантию, что деньги будут сохранены, а финансирование банками проектов обеспечивает стабильность возведения домов независимо от экономических условий.

Во-вторых, оказало влияние снижение ставок по ипотеке до рекордных 6%. Таких низких ставок не было никогда, и действовать они будут до окончания выплаты кредита, а вот оформить такую ипотеку можно только до ноября 2020 года. Поэтому многие решили поторопиться с покупкой на выгодных условиях. И это правильное решение.

На фоне снижения ставок по вкладам в банках вложение денег в недвижимость оказалось наиболее выгодным способом их сохранить.

Ну и конечно, покупатели изменились. Из-за самоизоляции и невозможности посмотреть объект лично количество тех, кто хочет посмотреть квартиру, но при этом еще до конца не определился с решением, готов ли приобретать недвижимость, стало меньше. То есть на фоне снижения общего количества потенциальных покупателей объем сделок вырос – к нам обращаются уже те, кто готов покупать. Расширилась и география покупателей, дистанционная покупка дала возможность приобретать квартиры и жителям других городов. Например, за этот месяц 15% покупателей квартир в «Домах цвета кофе» – это жители Москвы.

Дистанционные продажи, конечно, мы оставим и по окончании пандемии. Это новая форма работы, которая показала свою эффективность.

Все строительные работы на площадках идут без остановки, в стандартном производственном графике. Мы соблюдаем все санитарные нормы, регулярно проводим инструктаж и проверку сотрудников на строительных объектах.

Алина Чистякова, одна из основателей фермерского рынка «Привозъ»:

– На нашем рынке с начала апреля заработал сервис заказов и доставки продуктов на дом. Мы давно думали об этом, а карантин ускорил эту работу. В итоге мы создали специальный сайт и теперь ежедневно обновляем на нем информацию о продукции, добавляем актуальные фотографии – на нашем рынке представлено 65 фермерских и крестьянских хозяйств, производителей, у них огромный ассортимент. Мы решили не пользоваться услугами компаний доставки, а оказывать эту услугу самостоятельно, чтобы была возможность максимально контролировать соблюдение курьерами санитарных требований. Такая услуга быстро нашла отклик у покупателей.

Многие с радостью отнеслись к возможности покупать любимые товары и соблюдать режим самоизоляции.

При этом мы сохранили возможность выбора продукции: заказанный набор доставляем покупателю, он смотрит, если передумал брать тот или иной продукт, то просто не оплачивает его и берет только те товары, которые ему нужны.

Внедрение сервиса заказов дало возможность нам и фермерам не только минимизировать снижение прибыли, но и расширить географию нашего присутствия. Так, в числе наших покупателей появились жители других регионов, которые заботятся о том, чтобы их пожилые родители, живущие в Туле, ежедневно имели свежие и натуральные продукты. Опыт доставки продукции оказался успешным, и по окончании карантина мы сохраним его.

Наталия Морозова, руководитель модельного агентства «Красота и Стиль»:

– Сейчас в нашей сфере деятельности полная тишина. На март, апрель и май было запланировано много интересных и красивых мероприятий, но их пришлось отменить и перенести даты проведения.

Наша работа всегда связана с привлечением большого количества людей и теми сферами деятельности, которые сейчас тоже не работают. Все мы ждем лучших времен и верим, что всё будет хорошо.

Индустрия моды, красоты и развлечений сегодня в забвении. Мы все скучаем по красивым и ярким событиям.

На проведение занятий в формате онлайн мы не переходили, потому что специфика наша достаточно тонкая и важно живое, непосредственное взаимодействие педагогов и учеников. Поэтому мы взяли паузу в процессе обучения.

Я сама период самоизоляции провожу дома, но и на дачу выезжаю. Занимаюсь домом, садом, смотрю фильмы, много читаю, занимаюсь собой, готовлю всякие вкусные и полезные блюда, переписываюсь с друзьями по всему миру.

Не хватает живого общения, встреч с друзьями и любимой работы. Когда снимут ограничения, вернемся к привычной жизни. Просто буду работать и жить. Главное, чтобы все были здоровы и счастливы!

Ресторатор Татьяна Астраханцева, ресторан «Респект»:

– Стараемся не унывать! Да, мы остановили работу с конца марта, из-за чего огромное количество запланированных мероприятий было перенесено или отменено, а средства на закупку продуктов потрачены впустую. Частично лишь смогли вернуть поставщикам алкоголь, чтобы увеличить оборотные средства. Тогда было непонятно, сколько это продлится, и часть сотрудников уволилась. Тем же, кто остался, мы в полном объеме уже выплатили зарплату за апрель. Но воспользоваться какими-либо мерами поддержки из-за снижения количества сотрудников у нас не вышло, а брать кредиты даже под минимальные проценты и загонять себя в долги в этой ситуации мы не стали – излишние риски сейчас ни к чему. Справились своими силами.

Помогла многолетняя стабильная работа нашего заведения.

В этой ситуации стараемся искать плюсы. Как правило, апрель-май в нашей сфере всегда провальные месяцы – с наступлением теплой погоды многие посетители уезжают за город. Сейчас же мы не создаем новых долгов, поэтому можно говорить об устойчивой финансовой картине. Очень ждем, когда нам разрешат открыться, и надеемся, что будем в первой волне таких заведений – у нас есть просторная летняя веранда, которая позволяет на безопасном расстоянии сделать рассадку гостей. Открытия ждут и многие наши постоянные посетители – скучают по драйву и отрывным вечерам!

Врач-психотерапевт Павел Бутузов,

руководитель тульского Центра психотерапии:

– Карантин на Центре сказался только в плане введения анкетирования пациентов перед приемом и соблюдения дистанции во время сеанса, в остальном же мы продолжили работу в прежнем режиме. Наша сфера такова, что в этой ситуации количество пациентов у нас значительно увеличилось. С начала ограничительных мероприятий мы сделали бесплатной выписку – пролонгацию или корректировку – лекарственных препаратов для наших пациентов, которые уже у нас наблюдались.

Основная часть вопросов, с которыми обращались к нам в этом месяце, была связана с коронавирусом и рушащимся бизнесом.

В первом случае – это то же классическое тревожное состояние, вызванное на этот раз страхом заразиться COVID-19.

Что же касается предпринимателей, то в апреле их процент составил порядка 70. Если в обычном режиме большую часть проблем мы стараемся устранять немедикаментозными методами и психотерапевтическими беседами, то в апреле состояние многих пациентов требовало именно применения препаратов. В итоге объем выписанных лекарств увеличился в шесть раз.

На мне же лично ситуация с пандемей плохо точно не сказалась. Начал кататься на велосипеде, больше времени провожу с ребенком, много готовлю на мангале. Могу сказать, что карантин дал мне больше положительных моментов. Когда карантин снимут, отправлюсь в скейт-парк, а еще – прокачусь на мотоцикле.



