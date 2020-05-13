Что посмотреть: фильмы и сериалы о женщинах

Пришла среда, а это значит, что сегодня мы снова подготовили для вас небольшую подборку. На этот раз речь пойдет о том, как менялся и меняется образ женщины в массовой культуре на примере сериалов и фильмов.

Рассказ служанки (2017 – ...)

Действие сериала разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства общества в мире будущего есть серьёзная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку – суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.

Почему женщины убивают (2019 – ...)

Создатель «Отчаянных домохозяек» и «Коварных горничных» Марк Черри представляет новый трагикомедийный сериал с говорящим названием. Три женщины из трех разных эпох. Времена разные, беда одна. Образцовая домохозяйка из 1960-х (Джиннифер Гудвин) отлично справляется с ролью довольной благоверной и делает все, чтобы скрыть свой неудачный брак. Светская львица из 1980-х (Люси Лью) ведет себя как голливудская дива, пока однажды не узнает, что муж ей изменяет. Уже в наши дни успешный адвокат (Кирби Хауэлл-Баптист) счастливо живет в открытом браке, но это не точно. Оказывается, как бы сильно не менялась роль женщин в мире, их реакция на неверность остается такой же неоднозначной.

Большая маленькая ложь (2017 – 2019)

Голливудские кинодивы Николь Кидман и Риз Уизерспун, обладатель десятка «Эмми» Дэвид Э. Келли и режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле собрались и сняли детективную драмеди по мировому бестселлеру Лианы Мориарти. Это история пяти женщин с размеренной и на первый взгляд идеальной жизнью в калифорнийском городке Монтерей. Их объединит загадочное убийство, произошедшее прямо на школьном балу.

Оранжевый — хит сезона (2013 – 2019)

Комедийно-драматический сериал производства Netflix о буднях женской тюрьмы с Тейлор Шиллинг («Операция «Арго», «О, счастливчик!», «Атлант расправил плечи») в главной роли. Несколько премий «Эмми» и номинаций на «Золотой глобус». Пайпер Чепмен живет благополучной счастливой жизнью и собирается замуж за любимого парня, как вдруг ее настигает разгульное прошлое. Алекс, ее юношеская любовь, попалась на продаже наркотиков и сдала всех, кто когда-либо работал на нее, а в их числе была и неопытная Пайпер, которая вряд ли понимала, что творит. Теперь ей грозит тюремное заключение, и адвокат посоветовал девушке прийти в суд с повинной, чтобы скостить срок. Дабы не пропасть в тюряге, Пайпер основательно готовится и читает книжки о том, как выжить в новой среде, но реальность оказывается куда более хитрой, чем она могла себе представить. Помимо разных колоритных персонажей со своими неповторимыми историями – повариха-серый кардинал, «Сумасшедшие глазки», набожная хабалка, надзиратель-гомофоб – в этой же тюрьме коротает дни та самая Алекс, из-за которой Пайпер и вляпалась во всю эту историю. И Алекс совсем не против возобновить бурный роман из прошлого.

Диетлэнд (2015 – 2018)

История об одержимости современного общества похудением и модой. Плам Кеттл, литературный негр модного нью-йоркского журнала, борется с лишним весом. Параллельно в городе кто-то убивает мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах.

Джессика Джонс (2015 – 2019)

Сериал рассказывает о приключениях молодой девушки Джессики Джонс, наделённой феноменальными способностями. В недалёком прошлом, обладая сверхчеловеческими возможностями и умением летать, Джессика приняла решение использовать их во благо людей, став на защиту Нью-Йорка. Одна фатальная встреча с загадочным злодеем Зебедайей Килгрейвом, известным как Пурпурный Человек, так же обладающим могущественной силой, повлекла за собой ряд трагических событий, навсегда изменивших жизнь нашей героини, оставив неизгладимый след в её памяти. Вскоре, оправившись от полученного шока, стараясь забыть кошмарное прошлое, девушка открывает частное детективное агентство. Выполняя несложные поручения клиентов, пытаясь отвлечься от преследующих её ужасных воспоминаний, Джессика старается втянуться в привычный мир суетливой жизни, проводя долгие вечера за барной стойкой, заливая душевные муки большим количеством алкоголя. Но как бы девушка ни старалась, прошлое вновь напоминает о себе: череда загадочных событий, произошедших в городе, даёт нашей героине понять – человек, надменно разрушивший её жизнь, вернулся.

Девочки Гилмор: Времена года (2016)

С момента последней встречи с очаровательными барышнями Гилмор прошло целых десять лет. Несмотря на годы, героини все еще не потеряли свойственные себе чувство юмора и жизнерадостность. Дамы обитают в маленьком, но невероятно красивом городке под названием Старз Холлоу, где частенько происходят разные веселые события, участниками которых, как не трудно догадаться, почти всегда оказываются главные героини картины «Девочки Гилмор: Времена года». Сериал разделен на четыре части, и каждый из эпизодов повествуют о разных периодах жизни девушек.

Сюжет начинается с того, что Лорелай внезапно узнает о своей беременности. Юная девушка тут же рассказывает о своем интересном положении родителям, надеясь на моральную поддержку и добрый совет. Однако она не получила ни того, ни другого. Отец и мать красавицы всю свою жизнь посвятили тяжелому труду и тем самым смогли заработать себе на безбедную жизнь. Они являются одними из самых уважаемых семей города, поэтому потенциальные бабушка с дедушкой совершенно не хотят ничего слышать о внуках. Столкнувшись со стеной непонимания, Лорелай сбегает из родного дома, чтобы не находиться под одной крышей с этими черствыми людьми.

Джентльмен Джек (2019 – ...)

Сюжет повествует об английской аристократке Энн Листер (1791 — 1840). Ее считают «первой открытой лесбиянкой». Заядлая путешественница и альпинистка, мисс Листер сама управляла огромным поместьем, вела откровенный дневник и начисто отметала «подобающую леди» модель поведения, за что ее называли «джентльменом Джеком».

Все к лучшему (2016 – ...)

Жизнь матери-одиночки всегда сложна и сурова. Приходится делать работу за двоих, чтобы прокормить своего малыша. Героиня этого сериала Сэм не унывает, ведь на её плечи легла большая ответственность, которая перерастает в смысл жизни. Девушка просто лишена минуты спокойствия на то, чтобы заниматься самотерзанием. Она способна прокормить и вырастить в одиночку трёх чудесных дочерей. Сэм не достигла успехов в карьере, но зато в личной жизни у неё все в полнейшем порядке. Она работает не самой популярной и востребованной актрисой, однако для зрителей этого сериала Сэм станет настоящей звездой, ведь девушка всегда полна оптимизма и хорошего настроения.

Белая ворона (2016 – ...)

Проект канала HBO основан на веб-сериале Иссы Рэй «Неловкая черная девушка» и своей целью ставит показать американскому и мировому зрителю, что у темнокожих людей абсолютно те же проблемы, что и у всех остальных. Исса (Рэй не отказывается от своего имени) и Молли (Ивонн Орджи) дружат со Стэнфорда. Им уже под 30, но у них продолжаются проблемы с личной жизнью и с окружающим миром. Кому-то из критиков «Белая ворона» видится «Сексом в большом городе» для темнокожих, но это не так — на самом деле это бенефис Рэй, оказавшейся не только отличной сценаристкой, но и прекрасной актрисой. История отношений Иссы и Молли отражает мир современных молодых темнокожих женщин и показывает, с какими трудностями им приходится сталкиваться практически ежедневно.

Маленькие женщины (2019)

История взросления и взаимоотношений четырех непохожих друг на друга сестёр Марч, живущих в США во второй половине XIX века. Девушки вместе справляются с первыми взрослыми проблемами, спорят со старшими, влюбляются и ищут свой путь в жизни. Экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт.

Удивительная миссис Мейзел (2017 – ...)

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1958 года. В основе сюжета лежит история «примерной домохозяйки» Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу.

Храбрая сердцем (2012)

Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.

MYSLO

Посмотрев хотя бы несколько сериалов из нашей подборки, вы станете чуть лучше понимать и еще больше уважать своих женщин. Но это не точно.

А какие сериалы смотрели вы? Пишите в комментариях!