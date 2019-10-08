Елена Адамова, театр песни «Притяжение»: «В нашем театре – артисты уровня мировых звезд!»

Фото Дмитрия Дзюбина, Андрея Агапова и Елизаветы Королевой.

Французский писатель Жерар Боэ говорил: «Голос — это второе лицо». У молодых, ярких и очень талантливых артистов театра «Притяжение» это лицо прекрасно.

Голоса сильные, чистые, безумно красивые, есть среди них и уникальные — у солиста Рамазана Селимова голос в пять октав, такой еще только у казахского певца Димаша. А руководит этим театром удивительная женщина, заслуженный работник культуры Елена Адамова.

Артисты тульского театра эстрадной песни «Притяжение»: Рамазан Селимов, Ирина Алифанова, Елена Калюжная, Владимир Мискарян, Екатерина Бибикова, Мария Нырцова, Дарья Засимова и Эльдар Ахмедов.

Создать свой театр песни для Елены Николаевны было мечтой жизни. И шесть лет назад эта мечта частично реализовалась. Вместе с режиссером Еленой Демидовой они создали театр эстрадной песни «Притяжение».



В копилке Елены Адамовой много наград и премий, среди них почетные знаки «Сердце, отданное людям» и «За заслуги перед городом», а также по итогам областного конкурса звание «Женщина года».

– «Притяжение» — первый в Туле и области театр эстрадной песни, — рассказывает Елена Николаевна Адамова, художественный руководитель театра «Притяжение» и детского народного коллектива «Дебют», заведующая школьным методическим объединением, преподаватель эстрадного вокала Зареченской детской школы искусств. — Я учу детей петь уже более 40 лет, и стала понимать, что надо выходить за рамки отдельных номеров. Хотелось как-то объединить их в сюжет. Так родился театр песни «Притяжение». Я всегда занималась талантами, очень люблю одаренных людей и стараюсь им помочь. Это моя миссия, если хотите. И они притягиваются ко мне — отсюда и название. Многие мои выпускники связали судьбу с музыкой, стали артистами, преподавателями, учатся за границей.

По словам Елены Адамовой, для нее очень важен высочайший уровень, «халтура» — не для нее. Театр активно выступает, дает концерты, ставит спектакли и мюзиклы.

– У нас такие голоса, что мы можем поставить любое произведение, но не всегда хватает денег на те же костюмы, а для постановки мюзиклов нужна лицензия. Мы бы могли «Ромео и Джульетту» поставить! Как-то выступали в «Золотом городе» на разогреве перед «Бони М». Мы пели те песни, которые нравятся людям, мы там так зажгли! Публика была в востороге!

В театре «Притяжение» все артисты — с музыкальным образованием, но почти у всех есть и вторая профессия. Кандидат технических наук, врач, учительница, специалист по работе с молодежью… Их всех объединяет любовь к музыке.

– Мне интересно работать с этими людьми, — говорит Елена Адамова. — Они понимают мои требования. Я жесткий руководитель, но справедливый (смеется). Кнут и пряник еще никто не отменял. Многие ребята рассказывают мне то, что никогда не расскажут родителям. И я храню их секреты. Я для них психолог, друг, вторая мама. Если честно, то мои ученики поют лучше, чем я, но я знаю, как исправить их недостатки. В этом моя ценность как преподавателя.



Дарья Засимова.

Тулячке Дарье Засимовой 25 лет, она работает учителем начальных классов в ЦО №24. В «Притяжении» Даша с момента его основания, ее голос — колоратурное сопрано.

– Я начинала заниматься у Елены Николаевны 10 лет назад, — рассказывает Дарья Засимова. — Сначала ходила на вокал только из-за нее, она мне нравилась как человек и педагог. А потом я полюбила то, чем занималась, и сейчас к музыке отношусь по-другому. Без «Притяжения» я своей жизни не представляю. Очень люблю наш театр, вкладываю в него силы, душу. Самая любимая и тяжело давшаяся песня, которую я пою, — из фильма «Пятый элемент». Я, Рамазан Селимов, Ирина Алифанова были в самом первом составе, можно сказать, мы ветераны движения (смеется). Коллектив мы называем семьей. Так оно и есть. Мы всегда готовы друг друга поддержать, защитить, прикрыть. И это здорово!



Святослав Лобан.

24-летний Святослав Лобан работает в культурно-досуговом объединении. По образованию он юрист, но мечтает поступить в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на режиссерский факультет. Музыкой занимается с шести лет. Его голос — драматический баритон.

– Музыка — это часть меня, то, что заставляет меня двигаться вперед, — говорит Святослав Лобан. — Я пошел учиться на юриста, но, к сожалению, ошибся. Музыкой я начинал заниматься в Суворове, а закончил класс вокала уже у Елены Николаевны. Для меня театр песни — это отдушина и возможность показать людям то, что мы делаем, разбудить что-то внутри них своим творчеством. Я люблю джаз, любимый исполнитель — Фрэнк Синатра, пою из репертуара Леонида Агутина, Rag’n’Bone Man — песню Human.

Елена Калюжная и Рамазан Селимов, «Голос».



18-летняя Елена Калюжная — студентка ТГПУ, она будущий учитель начального образования с английским языком. Ее голос — драматическое сопрано.



Елена Калюжная.

– Я начинала с детского коллектива «Дебют», а потом уже стала частью «Притяжения», — улыбается Елена Калюжная. — Сейчас это важная часть моей жизни. С четырех лет я пою, играю на фортепиано, у меня вообще музыкальная семья! Обязательно буду поступать в Московскую консерваторию, музыка со мной навсегда. Люблю петь хиты зарубежной эстрады, арии из опер на разных языках. Моя мечта — петь на больших оперных сценах.

Рамазан Селимов и Дарья Засимова, «Призрак оперы».

Рамазану Селимову 27 лет, в «Притяжении» он со дня основания театра. Работает в культурно-досуговой системе Тулы, поет, а еще у Рамазана своя рок-группы Astirium. У Рамазана уникальный голос — пять октав. Он может петь самым низким мужским голосом — басом, а может и высоким женским.



Рамазан Селимов.

– Большое счастье работать с таким профессионалом, как Елена Николаевна, — говорит Рамазан Селимов. — Она научила меня петь академическим вокалом, расширила диапазон с трех с половиной до пяти октав. За таким голосом надо ухаживать. Я не пью спиртного, газировки, каждый день по часу-полтора — распевки. Я мечтаю петь в мюзиклах в Москве, очень хочется поработать с большими артистами, с зарубежными командами.