Ольга Савосина, участница шоу «Перепой звезду»: «Мечтаю спеть с Алексеем Чумаковым!»

Фото из личного архива Ольги Савосиной

Тулячка рассказала, как совмещает работу и выступления на федеральных каналах.

Ольга Савосина живет в Туле, работает в городской больнице № 11 врачом-инфекционистом. А в свободное время она… выступает на телевидении! Недавно наша землячка засветилась на Первом канале в музыкальном шоу «Перепой звезду».

В декабре 2023 года Ольга вышла в финал. Награды ей, как и другим победителям, вручали SHAMAN и Филипп Киркоров. При этом тулячка пообещала: после победы она не бросит свою основную работу и продолжит помогать людям.

— Ольга, Вы из Тулы? Как начали заниматься вокалом?

— Родилась в Тепло-Огаревском районе. С 14 лет училась и жила в Туле. Начала петь примерно в 9 лет, а в 11 — приняла участие в первом районном вокальном конкурсе. С того момента пение и занятия вокалом заняли в моей жизни особое место.

— Почему Вы пошли в медицину?

— Когда возник вопрос, в какой вуз поступить и какую получить специальность, не было сомнений — в медицинский. Три года готовилась к поступлению в профильном классе. Уже тогда все было предопределено.

Благодаря моей профессии удалось помочь очень многим. Считаю медицину важной миссией.

Кстати, несмотря на сложную учебу, я всегда находила время на пение.

— Выходит, занятия вокалом — это скорее хобби?

— Да, это мое самое любимое хобби! И даже нечто больше, чем просто разгрузка после работы. Это уже часть моей жизни. Представить себя без пения просто не могу.

— Назовите Ваших любимых исполнителей.

— Любимый певец — Алексей Чумаков. Его чувственная и невероятно техничная манера исполнения мне очень близка. Кажется, что все его творчество наделено душой… Из отечественных исполнителей могу выделить Леонида Агутина, Сергея Лазарева, Ларису Долину и Полину Гагарину.

— Три Ваши любимые композиции?

–В данный момент Jessie J (Queen), I surrender (Celine Dion) и Skyfall (Adele).

— «Перепой звезду» — Ваш первый проект?

— Второй. Первый был в начале 2023 года — вокальный телепроект «Звезда-23» на телеканале «Звезда». Однозначно, во второй раз появилось больше уверенности.

Могу сказать, что ощущения от пребывания на съемочной площадке Первого канала поразительные!

Атмосфера на таких проектах — будто попал в другую реальность.

– О проекте «Звезда» я узнала от коллег по творчеству, наших тульских певцов и певиц, которые ранее принимали в нем участие, — Ксении Яковлевой и Рамазана Селимова. И именно Рамазан замотивировал меня подать заявку на участие и помог оформить ее.

— Получается ли совмещать работу и участие в федеральных проектах? Как относятся коллеги к Вашему появлению на ТВ?

— Конечно, совмещать работу с подготовкой к выступлениям было сложно. На время съемок приходилось брать отпуск. Шоу снимали на «Мосфильме». Руководители и коллеги всегда поддерживали, многие до сих пор делятся впечатлениями о моих выступлениях.

— Выступления с кем в дуэте были наиболее запоминающимися?

— Конечно, первый дуэт с Жаном Милимеровым. Встреча с артистом была полной неожиданностью. У Жана невероятная энергетика! Считаю, у нас получился замечательный дуэт. Лично у меня эмоции зашкаливали!

С Жаном Милимеровым.

— С кем бы Вы хотели спеть в дуэте?

– Об этом артисте ранее я уже говорила, именно его талантом и творчеством восхищаюсь. С удовольствием бы спела с Алексеем Чумаковым. Мечтала, что на проекте «Перепой звезду» будет такая возможность, но судьба распорядилась иначе. Верю, что когда-то наша встреча на сцене обязательно произойдет.

— Как по-Вашему, у исполнителя должна быть своя фишка, чтобы получилось стать знаменитым?

— Каждый человек индивидуален. Творческий человек, который постоянно развивается и верит в себя, непременно обладает особенным талантом. Благодаря индивидуальности он найдет своего зрителя.

— Стремитесь ли Вы к известности?

— Быть известной? Скорее, быть услышанной. Хочу донести свою историю до людей. Честно и от сердца! Я однозначно буду петь и дальше. Совершенствоваться и понимать, что я дарю вдохновляющие эмоции. Нужно верить в свою мечту, и тогда все обязательно получится!