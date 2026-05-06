Глава города Алексей Эрк подписал постановление о проведении общественного обсуждения по этому вопросу.

В Туле назначены публичные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в городские Правила благоустройства. Некоторые пункты, предложенные для внесения в действующую редакцию Правил, касаются предвыборной агитации.

В частности, предлагается запретить размещение любых печатных материалов агитационного характера на ограждениях, а также фасадах зданий и сооружений (кроме специально установленных на них досок объявлений).

Кроме того, предлагается дополнить Правила благоустройства пунктом, запрещающим при оформлении фасадов зданий и сооружений размещать объекты уличного искусства, содержащие предвыборную агитацию.

Публичные слушания пройдут с 6 мая по 8 июня. Ознакомиться с проектом можно в библиотечно-информационном комплексе по адресу: Красноармейский пр-т, д. 1.