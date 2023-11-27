«Мамой года — 2023» стала Наталья Орлова

Фото Дмитрия Дзюбина.

За звание «Мама года — 2023» боролись девять очаровательных мам города Тулы. Они прошли кастинг, оставив позади более 20 конкуренток.

Молодых мам ждало несколько конкурсных выходов: первые выход — знакомство; интеллектуальный конкурс, видеовизитка (ее участницы готовили дома), творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

Давайте с ними познакомимся!



Творческий номер Софии и Стефании Кривохиных — сложный, очень красивый танец.

София Кривохина, окончила журфак МГУ. Издала свою книгу, написала диссертацию по психологии любви и получила образование коррекционного педагога-психолога. Всё свободное время посвящает дочке Стеше. София считает, что самое главное в жизни, — просто жить!



Зажигательный танец вместе со средней и старшей дочками.

Анастасия Акилова. Мама трех дочек. В третьем декрете нашла любимое хобби и это стало ее работой — она фотограф. У Анастасии многонациональная семья, которая несмотря ни на что, вместе! Ее график расписан по минутам, но работу мамы можно совмещать с любимым делом. И всё — благодаря поддержке семьи!



Чудесный танец в потрясающе красивых костюмах ангелов.

Наталья Орлова. Ее детское увлечение танцами переросло в профессию и стало делом всей жизни. Она — педагог дополнительного образования по хореографии, руководитель образцового детского коллектива «Полет». Выступает в шоу-балете и файер-шоу. Будущий супруг увидел ее на сцене в роли Джульетты, и вот они уже 12 лет счастливы вместе, воспитывают дочь Викторию и сына Ивана.



Вместе с родной сестрой Виктория исполнила песню «Казак».

Виктория Карпова. Преподаватель театральных дисциплин в детском школе искусств № 6. Любит свою работу и детей. Помимо театра обожает рисовать, играть на гитаре. У Виктории большая дружная семья, которая во всем ее поддерживает.



Яркое и зажигательное выступление цыганского ансамбля «Ягори». В центре — Анна Гулузаде.

Анна Гулузаде. Мама двух очаровательных девочек. Ее призвание — делать девушек красивее, работает в бьюти-сфере уже более семи лет: наращивает ресницы и делает маникюр. Со своими дочками она на одной волне — танцует в народном цыганском ансамбле «Ягори», гастролирует по России, участвует в международных конкурсах.



Классное исполнение песни Высоцкого «Утренняя гимнастика» от Насти Бурак.

Анастасия Бурак. Творческая, активная и позитивная мама 3-летнего сына Димы. Детство и юность занималась эстрадным вокалом, но потом судьба свела ее с медициной. У Настия вся семья — с медицинским образованием. Семья — вечный двигатель, поддерживает Анастасию в любых начинаниях.



Русский народный танец в исполнении Анастасии Феничевой.

Анастасия Феничева. Мама в декрете. Работает дизайнером инфографики. Вместо с мужем растит 6-месячную дочку Машу. Настя продолжает заниматься народными танцами.



Один из самых трогательных номеров. Анастасия исполнила песню «Офицерские жены» на фоне потрясающей картины из песка. Муж Насти сейчас отдает долг Родине.

Анастасия Кошерук. Мама 8-летней Валерии и 2-летнего Михаила. Работает учителем начальных классов в ЦО № 55. За 11 лет педагогического стажа воспитала, обучила и выпустила более 200 детей. Осуществила мечту — открыла детскую студию эстрадного вокала.



Дарья Кочегизова тонко и с хорошим юмором представила стендап на тему, как ей живется в инвалидной коляске, с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день.

Дарья Кочегизова. По образованию преподаватель истории и обществознания. Администрирует паблик в ВК, любит вязать крючком игрушки и цветы. Основная работа Даши — мама 4-месячного сына Ильи. Семья Кочегизовых любит внутренний туризм, пробовать все новое и неизведанное.

По результатам каждая участница получила свой титул. Итак…

«Просто космос» — София Кривохина

«Блеск объектива» — Наталья Орлова

«Звезда по имени Солнце» — Анастасия Феничева

«Муза поэта» — Анастасия Бурак

«Супермама» — Анастасия Акилова

«Таланты и поклонники» — Анна Гулузаде

«Мечта Феллини» — Виктория Карпова

«Героиня нашего времени» — Дарья Кочегизова

«Богиня домашнего очага» — Анастасия Кошерук

Главный титул «Мама года — 2023» выиграла 34-летняя Наталья Олова. Девушка получила в подарок участие в конкурсе «Миссис Тула», который состоится в декабре.

Во время конкурса ее поддерживали в зале муж Евгений, дочка Виктория и сын Иван.

— У нас очень большая семья. Мама, папа, бабушки… У нас традиция — собираться вместе, проводить время, отмечать праздники.

Мне было очень интересно поучаствовать в конкурсе «Мама года». А когда уже влилась в процесс, то стала получать от этого удовольствие. От самого процесса, от репетиций, фотосессии, дефиле, самого конкурса…

Конечно, волнение было — за кулисами. Но как только ты выходишь на сцену, оно исчезает. Я очень чувствовала поддержку зрителей, видела, как улыбаются члены жюри, и мне от этого становилось еще лучше.

Я совершенно не ждала, что выиграю главный титул — соперницы были очень сильные! Каждая девочка была интересна, у всех были классные творческие номера. Мы сдружились, так что будем общаться.

Современная мама — реализованная, успешная женщина, чьи дети могут на нее посмотреть и сказать: «Я горжусь своей мамой и хочу быть похожей на нее!» Если она будет счастлива, то и все вокруг нее будут счастливы.