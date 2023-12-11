Титул «Миссис Тула — 2024» выиграла Анастасия Акилова

Фото Дмитрия Дзюбина.

На сцене Тульской областной филармонии уже в 12-й раз состоялся праздник семьи, красоты и таланта.

В финальном шоу «Миссис Тула — 2024» приняли участие 14 очаровательных женщин. Все они — любящие жены и мамы, многие из них — многодетные! Но несмотря на занятость, молодые женщины нашли время и силы, чтобы подарить праздник себе и своей семье. Ведь конкурс «Миссис Тула» — это всегда яркое шоу, которое заряжает позитивными эмоциями на долгие месяцы.

Организатором конкурса стало модельное агентство Linda. «Миссис Тула» — региональный отборочный тур национального конкурса «Миссис Россия». Жюри и зрителей ждали три конкурсных выхода: приветствие, творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

Каждая участница смогла заявить о себе, показать жюри и зрителям свой талант, и по итогам каждая получила достойный титул.

Ксения Шевченко, «Миссис Подиум». С мужем Виталием воспитывает сына Адама. Ксения 10 лет проработала экологом, а сейчас занимается созданием и развитием своего бренда одежды. Любит спорт. Мечтает отправиться в путешествие в доме на колесах со своей семьей и друзьями.

Ирина Шестова, «Миссис Грация». Ирина — мама двух дочек. Вместе с мужем помогает обрести людям здоровое, красивое тело — делает массаж. Занимается пауэрлифтингом, участвует в соревнованиях. Увлекается велопутешествиями, исследуя ближайшие города. За одну прогулку могут проехать до 100 км!

Татьяна Лыгина, «Миссис Шарм», «Миссис Интернет».

Татьяна с мужем Аркадием вместе с подросткового возраста, сейчас воспитывают двух дочерей Аннабеллу и Виолетту. Татьяна — иллюстратор и дизайнер, ее заказчики — звезды эстрады и зарубежные компании. Мечта — иметь целую счастливую семью навсегда.

Инна Титова, «Миссис Очарование». Инну на конкурсе поддерживали сын Андрей с женой Светланой и внучка Василиса. Инна любит активный отдых и экстрим. Мечтает открыть семейное кафе, но пока создает вкусную реальность в качестве домашнего кондитера. Считает, что ее ремесло помогает делать людей счастливее.

Юлия Коноплева, «Миссис Стиль».

Юлия любит экстрим, катается на сноуборде, мотоцикле, прыгает с парашютом и зажигает своей энергией всех вокруг. Специалист по тейпированию на беговых марафонах России. Капитан женской хоккейной команды в Тульской области. Вместе с мужем Александром воспитывает двух сыновей.

Татьяна Спирина, «Миссис Семья». Мама троих детей. С мужем Артемом, который приехал в отпуск с СВО поддержать супругу, воспитывают сына Ивана и дочь Софию. Татьяна юрист. Любит путешествовать, фитнес, читать книги и заниматься благотворительностью. Девиз: «Если хочешь победить весь мир, победи себя!»

Марина Буханова, «Миссис Оригинальность». Марина вместе с мужем Андреем воспитывают дочь Викторию. По специальности Марина инженер-строитель, участвовала в строительстве Ледового дворца. Любимое занятие — чтение, в наступающим году хочет освоить работу визажиста.

Татьяна Гришина, «Миссис Улыбка». Татьяна — жена, мама 17-летней дочери. Создала женский клуб досуга. Модельер ювелирных украшений, соучредитель студии ювелирного дизайна. Воплощает мечты в реальность. Организатор и волонтер помощи фронту. Жизненный девиз «Главное — идти вперед и не останавливаться».

Ольга Архипова, «Миссис Обаяние». Вместе с мужем Александром воспитывает сына. Работает в страховой компании. Увлекается астрологией, психологией, обожает бегать. Любит совместно со своей семьей устраивать домашние кинопросмотры. Предпочитает блюда поострее и мечтает посетить Южную Корею.

Анна Еланскова, «Миссис Артистичность». Анна недавно стала мамой. Новая жизнь вдохновляет на новые свершения, Анна с энтузиазмом берётся за новые проекты. Увлекается музыкой, фотографией, современной модой. Мечтает со своей семьёй отправиться в путешествие по всему миру. Девиз по жизни: «Следуй за мечтой»!

Главные титулы конкурса получили Наталья Орлова, Татьяна Здорова, Анна Гулузаде и Анастасия Акилова.

Наталья Орлова выиграла на конкурсе титул «Миссис Талант». Наталья покорила жюри безупречным хореографическим номером, и это неудивительно, ведь ее детское увлечение — танцы. Позднее оно переросло в профессию и стало делом жизни. Наталья — представитель педагогической династии и руководит Образцовым детским коллективом. А еще двукратная чемпионка мира по классическому танцу и победитель конкурса «Педагогический дебют». Но самое главное, Наталья счастливая жена и мама двух детей.

Титул «2-я вице Миссис Тула — 2024» получила Татьяна Здорова. Для нее самое большое богатство — семья, в которой она родилась, и семья которую она создала с мужем Михаилом. Полгода назад Татьяна стали мамой замечательного Матвея. Татьяна гордится своей семьей и очень любит ее.

Титул «1-я вице Миссис Тула — 2024» выиграла Анна Гулузаде. Вместе с мужем Рамином Анна воспитывает двух дочек: Айлин и Каролину. Своим призванием считает делать девушек красивее и работает в бьюти сфере. Вместе с дочками Анна танцует в Народном цыганском ансамбле «Ягори» и много гастролирует.

Ну, а главной королевой вечера, обладательницей титулов «Миссис Фото» и «Миссис Тула — 2024» стала прекрасная Анастасия Акилова.

Настя — многодетная мама, сейчас находится в декрете с третьей дочкой и параллельно работает фотографом. Очень активная, жизнерадостная и целеустремленная! Увлекается психологией и состоит в клубе йоги.

— Через несколько дней мне исполняется 34 года и эта победа — подарок на день рождения! — улыбается счастливая Анастасия. — Если честно, не верила в свою победу, вообще не очень верила в честное судейство — какие-то стереотипы все же были. Но теперь я убедилась, что всё честно! Все предубеждения разрушены!

— Что помогло Вам победить?

— Я уверена в себе, достойно несу себя по жизни. Наверное, это почувствовало жюри и присудило мне победу.

— Что стало самым сложным в подготовке к конкурсу?

— Ходить как модель. Научиться дефиле нужно было за неделю (смеется). А так все было привычно. Моя жизнь с детских лет связана со сценой. Мы жили в Веневе, я занималась танцами и часто выступала. Так что сцены я не боюсь. Объективов тоже, тем более я сама фотограф. Я очень рада, что мое любимое хобби превратилось в профессию и позволяет мне зарабатывать деньги.

— С участницами конкурса подружились?

— Да, тем более я очень общительный и активный человек. Уже подписались друг на друга в интернете, переписываемся, ставим лайки. Со многими, думаю, будем общаться и после конкурса.

— Расскажите о своей семье…

— У меня многонациональная семья. Мама русская, папа цыган, муж Камран — азербайджанец. Муж мусульманин, и я выбирала имена дочкам в соответствии с традициями. Старшую зовут Ламия, среднюю Амалия, младшую Эмилия. От смешанных браков рождаются очень красивые, талантливые и умные дети!

Анастасия Акилова получила путевку на конкурс «Миссис Россия», который состоится в Москве в следующем году. Пожелаем ей удачи!