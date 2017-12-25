«Открытая кухня»: кафе «Автосуши и автопицца» в Туле

Юлия Александрова

Мы проверили, насколько сеть кафе «Автосуши и автопицца» следит за чистотой, чтет санитарные нормы и дорожит репутацией.

Федеральная сеть кафе с доставкой «Автосуши и автопицца» существует в России более восьми лет. Она насчитывает 90 кафе в 25 городах страны. В Туле кафе работает уже шесть лет – с 2011 года.

Дизайн интерьера кафе выдержан в традиционной японской гамме. Прекрасно сочетается строгость красно-черных диванов с легкостью шторок и нежными изображениями пейзажей на стенах. Находиться здесь уютно.

Для посетителей с детьми здесь есть детский уголок – за это отдельный плюс. Малышам скучно сидеть долго за столом, а при наличии детской зоны родители смогут спокойно провести вечер, а ребята – наиграться.

Меню составляют блюда японской, итальянской и европейской кухни: роллы, суши, 24 вида вок-лапши, мисо-супы, огромный выбор пицц, салаты, горячие блюда и даже запеченные мидии! Есть тортилья роллы, широкая линейка десертов, представленных различными чизкейками и мороженым, а также сладкими роллами.

Кстати, сладкие роллы – это фишка «Автосуши и автопицца». Они готовятся с маменори (соевая бумага), придающей им особый вкус, а вместо риса используется рисовый пудинг. В результате блюдо получается очень нежным и легким. В других кафе вы точно не найдете таких.

Делаем заказ: ролл с тунцом, ролл «Канада» и пиццу «Винегрет». На его ожидание уходит не больше 20 минут. Выглядит все очень аппетитно, на вкус – пять баллов. Тесто у пиццы нежное, легкое, начинки много.

Роллы не рассыпаются, хорошо держат форму, сбалансированное сочетание риса с остальными компонентами.

Но надо убедиться, что наши блюда готовили в чистоте и соблюдали требования санитарных норм. И поэтому мы отправляемся на кухню.

Анна Алтунина, управляющий кафе «Автосуши и автопицца»:

Анна Алтунина – Тульские «Автосуши и автопицца» – представители федеральной сетевой организации, а значит, не могут себе позволить чем-то отличаться от кафе в других городах России. Во все 90 кафе поставляются одни и те же продукты, чтобы вкус готовых блюд не отличался, закупаем на всю сеть брендированные полуфабрикаты, изготовленные специально для сети «Автосуши и автопицца». Это удобно и для поваров – не надо тратить время на нарезку. То же и с соусами, в них нет ГМО, они полностью натуральные и производятся специально для для «Автосуши и автопиццы».

Продукты все промаркированы, срок годности у всех продуктов в порядке, товарное соседство не нарушено, на полу, кроме огнетушителя, ничего не стоит – как и должно быть по требованиям СанПин.

На стеллажах все аккуратно расставлено. Полный порядок.

Отправляемся на кухню. У поваров чистая униформа, на голове — кепка, работают в перчатках. В помещении чисто, нож и доска с маркировкой, столы, вытяжки, полки и полы чистые, все продукты промаркированы.

– Мы строго следим за технологическим процессом. Мы понимаем, что все держать в голове сложно, и поэтому на каждом рабочем месте есть планшет с технологической картой всех блюд, которая подскажет, сколько и в какой последовательности надо класть каждый ингредиент, – поясняет управляющий кафе «Автосуши и автопицца».

Приготовление каждой пиццы происходит на весах, чтобы ни на грамм не отходить от утвержденного рецепта.

Согласно нормам СанПина раскатка теста может проходить без перчаток.

У каждого повара свое отдельное место, за порядок на котором он лично отвечает. На столах нет ничего лишнего. Униформа и пленки на бамбуковых макисонах меняются каждый день.

Полки чистые, ни намека на пыль. Уборку производят несколько раз в день, о чем свидетельствуют листы и подписи дежурных.

Заказов много, но есть и жесткие требования к срокам их выполнения: от получения заказа до его исполнения должно уходить не больше 20 минут. На доставку по городу отводится не больше 59 минут. Работа начинается с 11 утра. Как только администратор принял заказ, на планшетах кухни появляется информация и повара уже начинают его готовить.

Вместе с шефом готовим фирменную пиццу «Фейерверк» – это сладкая пицца, одна из самых часто заказываемых.

Ингредиенты:

– тесто,

– банан,

– сгущенное молоко,

– вишня,

– черника,

– топпинг шоколадный,

– зефир «Маршмеллоу»,

– цветная кондитерская посыпка.

Кстати, что касается теста, то его рецептура была полностью изменена. Теперь оно стало еще нежнее и воздушнее.

Готовить ее несложно. Нужно просто разложить последовательно все ингредиенты и запечь пиццу в печи. Мы все этапы собрали в одном видео, наглядно рассказывающем, как приготовить пиццу «Фейерверк»:

А еще «Автопицца» любит своих друзей и заботится о них, именно поэтому она готова научить готовить любимые блюда. Каждый месяц здесь проводятся бесплатные детские мастер-классы. Попасть на них просто – нужно записаться по телефону. О каждом следующем мастер-классе появляется информация в соцсетях и на сайте, а также информируют администраторы в самом кафе.

На одном из таких мастер-классов мы и побывали:

Пицца «Пепперони»

Ингредиенты:

– тесто;

– соус «Томатный»;

– колбаса «Пепперони»;

– сыр «Моцарелла».

Мастер-класс детский, но все по-взрослому: головные уборы, фартуки, перчатки. Помогают малышам профессиональные повара. Каждый этап проговаривается и показывается.

Сложно найти ребенка, который бы не любил пиццу, поэтому все участники готовят ее с особым интересом.

Детки легко справляются с задачей, каждую пиццу подписывают, и она отправляется в печь.

Участники же приступают к приготовлению новой. Пицца «Винегрет».

Ингредиенты:

– тесто,

– томатный соус,

– ветчина,

– копченая курица,

– томат,

– перец болгарский,

– корнишоны,

– сыр «Моцарелла».

Юных поваров не ограничивают в количестве каждого ингредиента, поэтому каждая пицца получается уникальной. Кто любит сыр, кладет его больше, другим по нраву курица – нет проблем. Главное – выдержать последовательность и уложить все красиво.

Мамы, папы и бабушки со стороны наблюдают, как их малыши шустро справляются с приготовлением блюда.

– Мы проводим мастер-классы раз в месяц. Темы чередуем: один раз проводим по приготовлению пиццы, в следующий раз будет мастер-класс по приготовлению роллов. Все участники получают сертификат, свидетельствующий о прохождении обучения. С каждым месяцем желающих принять участие становится все больше, что очень радует, – рассказывает Анна Алтунина.

Но самое приятное – это с аппетитом съесть приготовленные блюда.

Лена Бочарова – У нас «Филадельфия» любимая, а так часто заказываем запеченные роллы с креветками. Выбор кафе «Автосуши и автопицца» прост – здесь идеальное сочетание цены и качества. Я сама повар-сушист и могу профессионально оценить качество. Продукты у них всегда свежие, готовят быстро.

Ольга Шутова – Года два уже дружим с «Автосуши и автопицца». И на дом заказываем, и сами приезжаем. Цены хорошие, акции выгодные часто проводят. Дочь моя за ними всегда в соцсетях следит. Доставка быстрая, готовят вкусно. Хочется сказать сотрудникам спасибо за внимание и заботу о посетителях.

Наталья Горюнкова – Часто заказываем и на работу (я в полиции работаю), и домой. Если у кого-то день рождения из коллег, то праздничный обед традиционно – это суши из «Автосуши и автопиццы». Нравится очень, что здесь большой ассортимент и можно выбрать еду на любой вкус, даже для вегетарианцев.

Для удобства ожидания заказа в зале установлен монитор, по которому клиент может отследить статус его готовности.

В каждый из сезонов «Автосуши и автопицца» врывается с волнами акций, готовых приятно удивить каждого. Каждый сезон отмечается появлением новых блюд, которые становятся для многих любимыми. С 1 декабря посетителей уже радует большое зимнее меню.

В ближайшее время меню ждет очередное расширение, появятся классические закуски: картошка по-деревенски, луковые кольца, куриные и сырные наггетсы и другие.

Но это не все сюрпризы, которые ожидают клиентов «Автопиццы и автосуши» в 2018 году. Весной на проспекте Ленина откроется еще одно сетевое кафе. В общем же все точки «Автопиццы и автосуши» в 2018 году ожидает ребрендинг – в скором времени мы увидим любимое кафе в обновленном дизайне.

У вас день рождения? Получите скидку 15% и пригласите друзей или родных отпраздновать важный день в «Автопицце». Ну а в день юбилея здесь можно получить 20% скидку на заказ.

Еще при заказе в кафе или онлайн на сайте можно сыграть в «Снежки» или «Биатлон» и выиграть сертификаты на бесплатные блюда из меню.

Доставка заставила ждать? В случае опоздания кафе «Автосуши и автопицца» компенсирует неудобства и подарит купон на бесплатную пиццу «Винегрет» или ролл «Филадельфия». Им можно будет воспользоваться в течение 10 дней.

Для «Автопиццы» нет постоянных или непостоянных клиентов. Есть только друзья, которых всегда готовы принять, согреть чашечкой кофе или улыбкой, а еще очень вкусно накормить!

адреса

ул. Епифанская, 54

ул. Макаренко, 5-б

Телефон бесплатной доставки:

525-000

автопицца.рф

tu.avtopizza.ru

tu.avtosushi.ru

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