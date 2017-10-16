Боксер Степан Хитарян завоевал первую медаль чемпионата России для Тульской области

Корреспонденты Myslo поговорили со спортсменом о турнире, выяснили, что было самым сложным.

Со Степаном Хитаряном мы познакомились на Всероссийском турнире, посвященном памяти Романа Жабарова. Пообщаться со спортсменом было практически невозможно: парня ни на минуту не оставляли одного. Причина весомая — 19-летний Степан стал бронзовым призером чемпионата России по боксу! Буквально каждый присутствующий поздравлял спортсмена с этим серьезным достижением.

И всё же для Myslo Степан выделил время и поделился впечатлениями от турнира. Еще бы — завоеванная медаль стала первой для боксеров из Тульской области за всю историю чемпионатов страны!

– Я начал тренироваться в 13 лет. Мой старший брат Максим мечтал о большом будущем в боксе, но мама запретила ему заниматься, тогда он взялся за меня. Брат и привел меня на первую тренировку, — вспоминает Степан. — Занимаюсь уже седьмой год. В этом году у меня уже серьезные достижения — я выиграл чемпионат ЦФО, получил путевку на чемпионат России в Грозный.

Кстати, на чемпионате на нашего Степана никто не делал ставки. Эксперты думали, что тульский спортсмен далеко не пройдет. Но парень вопреки всем и всему свои предварительные бои выиграл.

– Я провел четыре боя, три выиграл, но в полуфинале проиграл. Результатом, конечно, доволен. Горжусь тем, что я первый спортсмен, который привез мужской сборной Тульской области медаль. У меня была цель войти в тройку, и я сделал это. В следующем году буду бороться за первое место.

Самый сложный бой нашего спортсмена состоялся с боксером из Чечни — предварительный, второй по счету.

– У моего соперника была серьезная поддержка. Мне было трудно. Но я хотел добиться победы и сделал это! Переживал страшно.

Перед выходом на ринг всегда волнуюсь, но как только выхожу, волнение как рукой снимает. Остаемся один на один — я и мой соперник. Как на войне.

Либо ты победишь, либо он. У меня просто вера сильная, я думаю, что Всевышний мне помогает, я молился, я очень хотел эту медаль.

Дома за парня болели его родные: мама, папа и брат.

– Вся семья поддерживает и верит в меня. Они смотрели прямой эфир, а когда я проиграл в полуфинале, все плакали. Но я точно знаю – всё еще впереди!

К слову, спортсмен живет сейчас в Венёве, в Тулу приезжает на тренировки два раза в неделю. А еще боксер учится и… служит в армии!

– Я сейчас служу в Туле в 51-м полку ВДВ по контракту. Также учусь в Тульском институте экономики и бизнеса на факультете «Банковское дело».

На отдых времени практически не остается, но когда выпадает возможность, гуляет с друзьями или отдыхает с семьей.

– Хочу сказать спасибо своему первому тренеру Владимиру Юрьевичу Филатову! Сейчас мой тренер — Евгений Александрович Ткаченко, я у него занимаюсь уже четыре года. Огромное ему спасибо, что поверил в меня!

Редакция Myslo желает Степану дальнейших побед.