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Тульский боксер стал бронзовым призером чемпионата России

Тульский боксер стал бронзовым призером чемпионата России

Эта медаль стала первой для боксеров из Тульской области за всю историю чемпионатов страны!

Туляк Степан Хитарян стал бронзовым призером чемпионата России по боксу. Соревнования проходили в Грозном.

В полуфинале в весовой категории до 69 килограммов наш спортсмен уступил Харитону Агрбе из Ростова-на-Дону и занял третье место. Всего на турнире Хитарян провел четыре поединка, в которых одержал три победы.

Эта медаль стала первой для боксеров из Тульской области за всю историю чемпионатов страны!

В этом году в чемпионате впервые принимали участие сразу шестеро представителей Федерации бокса Тульской области. Это Рашад Гасанов, Никита Быстров, Степан Хитарян, Ровшан Ягубзаде, Даниэль Лутай и Андрей Батырев. Тренерский штаб нашей команды возглавляли Евгений Ткаченко и Александр Духанин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:19 +4
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