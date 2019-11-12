В Тульской области снимают фильм о войне «Алексин – последний рубеж»

Анатолий Павликов в роли немецкого офицера, Алексей Клапков – красноармеец, Всеволод Фролов – немецкий рядовой. Фото из архива героев публикации.

Именно отсюда, из-под Алексина, когда-то начали гнать немцев — ближе враг к Москве не подошел.



Город почувствовал тогда приближение войны очень рано. Первые бомбежки прошли уже в конце сентября. А к 8 октября, когда немцы заняли территории по другую сторону Оки, фронт приблизился к Алексину на расстояние 30−40 километров. 29 ноября город был полностью оккупирован врагом. Больше двух недель он жил под немцами, но днем 17 декабря части 238-й стрелковой дивизии Красной Армии ворвались в Алексин, и немцы вынуждены были спешно отступить. На улицах города стояли брошенные немцами автомашины, крытые брезентом фургоны. Окна в домах были выбиты, жители только начали появляться, но большинство из них еще скрывались кто где мог. Противник обстреливал Алексин и подходы к нему из-за реки.

Именно об этих событиях с сентября по декабрь 1941 года и будет фильм. Снимают его местные энтузиасты. Сценарий написал местный видеооператор Сергей Дубинин, а поддержали его алексинский фотокорреспондент Владислав Фролов и главный редактор радио-интернет группы «Алексин — Онлайн» Николай Абрамов. Всего — трое человек. Для такого глобального проекта — невероятно малая съемочная группа. Правда, этим ребятам помогают все неравнодушные жители города: кто-то предоставляет машины для того, чтобы можно было вести съемки на месте боев, кто-то лошадь для съемок, кто-то участвует в организации…

В качестве актеров также заняты местные жители — из числа тех, кто наиболее активно участвовал в работе. Была идея пригласить профессиональных актеров, но от нее отказались. Решили, что если фильм об Алексине, то пусть в нем и снимаются свои же люди.

Для ребят это уже второй опыт съемок подобного рода. В этом году они выпустили видеофильм «Мой бессмертный полк», приуроченный к 74-летию Победы. В нем алексинские школьники рассказывали о ветеранах войны. Фильм был потом показан в местном кинотеатре и получил множество высоких оценок в городе.

Съемки кинокартины «Алексин — последний рубеж» начались еще в июне. Работали на местах сражений, встречались с поисковиками — теми, кто участвовал в поисках погибших советских солдат в деревне Горушки, перезахороненных в поселке Авангард. Одновременно вели поиск материалов, относящихся к тому периоду, — не только в своем краеведческом музее, но и во всевозможных архивах. Узнали таким образом о некоторых сражениях, о которых вообще ничего не упоминалось. Например, на месте, где сейчас алексинский автовокзал, в войну было голое поле — там красноармейцы сошлись с немцами в рукопашном бою: оружие в морозы отказало. Об этом независимо друг от друга рассказали свидетели тех событий.



Ветеран, который живет в микрорайоне Горушки, вспомнил, как в 1941 году расстреляли пятнадцать комсомольцев. Им сейчас установлен памятник на месте казни. А он тогда был совсем мальчишкой и наблюдал за тем, как молодых людей вели на расстрел, из окна своего дома. Об этом случае он никому не рассказывал, да никто особо и не интересовался. Но сейчас это бесценные свидетельства того страшного времени.



Наш коллега, журналист Николай Абрамов, на пробах в роли совет­ского офицера.

Один из участников кинопроекта Николай Абрамов:

- В этом и состоит главная идея нашего фильма — рассказать нашему поколению о войне не по учебникам истории. Это только кажется, что о том времени уже сказано всё. Нет, далеко не всё! Есть еще огромный пласт фактов и воспоминаний, о которых мы должны знать. Много пишут о том, что происходило в больших городах, о великих сражениях, а о таких населенных пунктах, как наш Алексин, мало кто знает. Сейчас многие наши жители даже не знают, что здесь что-то происходило в Великую Отечественную войну. Пока живы ветераны, живы дети войны, надо записывать и сохранять их рассказы. Хотя многие не хотят ничего вспоминать, им до сих пор больно об этом рассказывать. У меня у самого бабушка была ветераном войны, служила в ПВО, в отдельном зенитно-прожекторном батальоне. Дошла до Будапешта. Вот с ее рассказов о войне и начало закладываться мое сегодняшнее мировоззрение.

Сейчас работа над фильмом перешла в основной этап — прошли постановочные съемки на базе Алексинского художественно-краеведческого музея. Их участники примеривают на себя форму советских и немецких солдат, воссоздавая армейский быт и показывая сцены военного времени. Форму и макет блиндажа для съемок предоставил краеведческий музей. В ближайшее время пройдут постановочные съемки на природе, предстоит более сложный процесс. Сейчас съемочная группа столкнулась с трудностями в поиске подходящей униформы, был брошен клич по всей Тульской области в надежде, что кто-нибудь отзовется. К концу декабря съемки фильма «Алексин — последний рубеж» завершатся. Затем доработки, монтаж. Премьера планируется в канун Дня Победы в следующем году.

На вопрос, были ли моменты, когда он готов был прослезиться, Николай Абрамов отвечает утвердительно:

- Бывает, что слезы проступают от рассказов ветеранов. Когда женщины рассказывают, как они, будучи детьми, со своими матерями прятались в подвале, и к ним ворвались немцы, начали стаскивать со всех валенки, шали, отнимали всё что можно, это невозможно слушать равнодушно. И ты понимаешь свою ответственность при этом. То, что ты не имеешь права обидеть, подвести этих людей. Я вспоминаю момент, когда наш первый фильм «Мой бессмертный полк» показывали в кинотеатре. Нас всех вызвали на сцену, мы рассказали о работе над фильмом.

Потом, когда я спустился в зал, меня схватила за руку одна бабуля, родственница недавно умершего ветерана. Она плакала, у нее тряслись руки. Она сказала: «Спасибо, родной, что ты это сделал».



Вы знаете, я стоял и чувствовал, как сильно бьется сердце, в горле был ком. Это самая большая благодарность за твою работу. Тогда, в войну, это был огромный подвиг всех наших солдат, всего поколения советских людей, которые сумели победить. А этот фильм будет нашим маленьким подарком в их честь.