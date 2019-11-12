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Победителем второго сезона Оружейной лиги КВН стала команда «Решка»

Победителем второго сезона Оружейной лиги КВН стала команда «Решка»

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с финальной игры, которая состоялась 10 ноября.

То, что финал Оружейной лиги КВН — событие долгожданное, не приходится ставить под сомнение. Зрители приходили на игру задолго до начала. А уже к назначенному времени в зале ГКЗ просто яблоку негде было упасть! Заняты были абсолютно все места даже на балконе. Чтобы разместить всех желающих, в проходах поставили стулья. Когда в ГКЗ последний раз был такой аншлаг, честно говоря, вспомнить сложно. Кстати, в зале был замечен вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов с супругой.

Повышенный интерес со стороны зрителей только сильнее раззадорил финалистов игры, но и явно прибавил волнения.

По традиции на сцене появился бессменный ведущий Оружейной лиги КВН Кирилл Давыдов. Он представил финалистов и жюри.

Итак, судьи:

  • Илья Тихомиров, заместитель министра Тульской области по молодежной политике,
  • Артём Сизов — участник Высшей лиги, команда КВН «Селивановы»,
  • Елизавета Ющук — Высшая лига, команда КВН «Наполеон Динамит»,
  • Алексей Екс — чемпион Премьер-лиги 2003 года в составе команды «Левый берег»,
  • Константин Белевцев — Youtube-блогер, канал Crafty Sound.

Финалисты: Сборная города Егорьевска (ГО Егорьевск), «Любимая команда Льва Николаевича», (Тула, отделение ПАО Сбербанк), «Решка» (Орёл, СИУ-филиал «РАНХиГС»), «Самая любимая» (Тула, ТулГУ), «Ещё» (Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина), объединенная команда Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» и «Задняя парта» (Тула).

КВНщики сыграли три конкурса — приветствие, разминку и музыкальное домашнее задание. Почти три часа марафона искрометного юмора пролетели на одном дыхании. Команды задействовали не только арсенал шуток, но и все доступные средства, попутно раскрывая свои вокальные и актерские таланты.

Первыми выступили ребята из «Решки». Их миниатюры о передаче «Контрольная закупка» на НТВ, бывшем режиссере, который устроился работать в «Макдоналдс», и выкупе невесты зашли на ура.

Очаровательные девчонки из питерской команды «Еще» сразу покорили своими… вокальными данными. Одна из девушек очень эффектно появилась на рояле. Шутки у КВНщиц местами интеллигентные, а местами просто разрывные.


«У вас шорты короче, чем увертюра Чайковского».

«Любимая команда Льва Николаевича» сразу решила давить на жалость: сотрудники Сбербанка вышли на сцену в обносках. А вот их начальник предстал перед зрителями, поедая красную икру.

— Но мы же давим на жалость, — пристыдили руководителя подчиненные.

— Так я тоже! Смотрите, — говорит начальник, показывая на икру, — это могли быть рыбки.

Мощное приветствие было и у «Самой любимой». Правда, ребята несколько раз заново начинали свое выступление, но это было по сценарию. А шутка с купальником просто «порвала» зал!

Следом на сцену вышла Сборная Егорьевска. Звезда команды, певец Елисей Самоваров, внезапно объявил, что он заканчивает свою музыкальную карьеру, и отправился прощаться со зрителями. Немного позже Елисей решил сменить амплуа и переименовался в Тиму Тульских.

— Я тест на беременность провалила, — расстроилась Марина. — Набрала всего 11 баллов…

— Вообще-то это две полоски!..

— Так она что, сказуемое?

В полуфинале председатель жюри Илья Тихомиров предложил объединить на финал команды «Рожала, знаю!» и «Задняя парта». «Мамочки» немного расстроились, ведь они хоть на игре мечтали отдохнуть от детей.

— Ну и как мы теперь называемся? «Рожала на задней парте»?

— Наша команда, как второй курс ПТУ, — вроде дети, а вроде матери.

Взрослая половина команды придумала оригинальный ход — они послали жюри на сцену «посидеть с детьми», а сами отправились на их место в зал.

Затем команды сыграли разминку, которая в итоге немного затянулась, — КВНщики придумывали ответы всё смешнее и креативнее. Но, наверное, самая запоминающаяся реплика была от «Решки» — про орловскую «Малефисенту».

Приятный вечер завершило музыкальное домашнее задание. Здесь КВНщики выложили уже все свои козыри. Отметим смелый эксперимент команды «Еще» — девчонки показали в собственной интерпретации «Алису в Стране чудес», выступая при этом в абсолютной темноте.

Вспомним «Войну и мир и зомби» от «мамочек» и детей…

… «Преступление и наказание» от Сбербанка…

… «Иронию судьбы» от «Решки». Как позже отметил один из членов жюри, в какой-то момент финальная игра превратилась в творческий вечер команды из Орла.:)

В конце своего выступления КВНщик «Решки» Алексей Чернышев заявил, что уходит из КВН, и, чтобы «задокументировать» это событие, в Тулу из Орла даже приехала его мама.:)

Выступление команды было очень трогательным, зал тепло поддержал своих любимчиков.

Конечно, все КВНовские шутки довольно сложно описать так, чтобы это понял обычный читатель. Поэтому советуем, особенно скептикам, в следующем сезоне обязательно посетить несколько игр Оружейной лиги.

 

Ожидаемо победителем второго сезона Оружейной лиги стала команда «Решка». Второе место заняли ребята из Сборной Егорьевска, на третьем оказалась «Самая любимая».

Четвертое место заняла объединенная команда «Рожала, знаю!» и «Задняя парта», пятое — «Еще», шестое — «Любимая команда Льва Николаевича».

Лучшей актрисой стала Анастасия Пехтерева из Егорьевска:

- Результат игры важнее, конечно, но это очень приятно, когда среди стольких красивых и талантливых девушек выделяют тебя, — сказала Настя корреспонденту Myslo.

Лучшим актером назвали Алексея Чернышева из Орла.

Спасибо командам за финал — это было мощно!

 

Команда КВН Сборная города Егорьевска:

- Игра прошла неожиданно хорошо. Очень довольны вице-чемпионством, есть над чем работать дальше, да и всегда приятно оставлять какую-то недосказанность. Дальше у нас сочинский фестиваль, который покажет, где проведем следующий сезон. За год было сделано много и в Оружейной лиге, и в Центральной лиге Москвы и Подмосковья, поэтому надеемся, что всё сложится в нашу пользу, — говорит Настя Пехтерева.

«Самая любимая»:

- Сезон был очень сильным. С первой игры решили удивлять зрителя необычными ходами, чтобы как-то запомниться. Иногда это получалось, иногда нет. А если говорить о главной игре сезона, то мы с ребятами ни капли не расстроены — результаты по делу. Поздравляю Орел с заслуженной победой! Но мы тоже молодцы, неплохо выступили, на мой взгляд, — говорит Влад Голяткин, капитан команды.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 12:53 −1
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