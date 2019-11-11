Фото Елены Колотевой
Бэби, щенки, юниоры: большой фоторепортаж с выставки собак
В тульском ДК «Косогорец» состоялись сразу два мероприятия – всероссийского и регионального масштаба.
В воскресенье, 10 ноября на территории дома культуры «Косогорец» состоялись сразу две выставки собак – областная и федеральная.
В них приняли участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.
Четвероногие конкурсанты выступали в различных классах: бэби, щенки, юниоры и других. Публикуем подробный фоторепортаж от Елены Колотевой. Красавцы, не правда ли?
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