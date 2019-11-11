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Бэби, щенки, юниоры: большой фоторепортаж с выставки собак
Фото Елены Колотевой

Бэби, щенки, юниоры: большой фоторепортаж с выставки собак

В тульском ДК «Косогорец» состоялись сразу два мероприятия – всероссийского и регионального масштаба.

В воскресенье, 10 ноября на территории дома культуры «Косогорец» состоялись сразу две выставки собак – областная и федеральная.

В них приняли участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.

Четвероногие конкурсанты выступали в различных классах: бэби, щенки, юниоры и других. Публикуем подробный фоторепортаж от Елены Колотевой. Красавцы, не правда ли?

Галерея
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 1
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 2
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 3
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 4
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 5
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 6
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 7
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 8
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 9
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 10
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 11
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 12
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 13
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 14
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 15
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 16
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 17
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 18
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 19
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 20
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 21
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 22
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 23
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 24
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 25
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 26
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 27
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 28
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 29
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 30
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 31
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 32
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 33
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 34
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 35
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 36
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 37
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 38
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 39
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 40
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 41
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 42
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 43
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 44
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 45
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 46
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 47
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 48
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 49
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 50
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 51
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 52
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 53
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 54
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 55
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 56
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 57
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 58
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 59
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 60
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 61
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 62
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 63
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 64
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 65
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 66
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 67
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 68
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 69
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 70
Выставки собак в ДК "Косогорец", Фото: 71
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Автор: Леонид Почекин
11 ноября, в 21:21 +2
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