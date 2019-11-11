Бэби, щенки, юниоры: большой фоторепортаж с выставки собак

Фото Елены Колотевой

В тульском ДК «Косогорец» состоялись сразу два мероприятия – всероссийского и регионального масштаба.

В воскресенье, 10 ноября на территории дома культуры «Косогорец» состоялись сразу две выставки собак – областная и федеральная.

В них приняли участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.

Четвероногие конкурсанты выступали в различных классах: бэби, щенки, юниоры и других. Публикуем подробный фоторепортаж от Елены Колотевой. Красавцы, не правда ли?