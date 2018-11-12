Аналитика: Все бегства тренеров из тульского «Арсенала»

Фото Алексея Пирязева.

Тренерские отставки – не редкость для любого клуба. Как правило, они происходят в связи с невыдающимися результатами и по инициативе работодателей.

Но были в истории «Арсенала» ЧП, когда сами тренеры по ходу сезона неожиданно прекращали свою работу в Туле. Случай с Олегом Кононовым – пятый такой эпизод в истории.

1989 г. Виктор Папаев

Зимой 1989 года новый главный тренер «Арсенала» Виктор Папаев много и правильно рассуждал о футболе и построении команды. Его словам безусловно верили. Все-таки чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака», четыре матча за национальную сборную. Вот только исполнения обещаний в Туле не дождались. В середине лета Папаев из «Арсенала» сбежал, никого не поставив в известность, сославшись на плохое отношение в городе к футболу. Вместе с ним ретировались и все его помощники. Обязанности главного тренера до конца сезона исполнял самый опытный игрок – Сергей Игумин, чемпион мира среди юниоров 1977 года. К концу сезона Тула стала испытывать явный дефицит полевых игроков, из-за чего в некоторых матчах в нападение выходил играть вратарь Моторин.

Уход Папаева стал неожиданностью, наверное, даже для него самого. Ведь еще за неделю до того, как он собрал пожитки, Виктор Евгеньевич уверял, что никуда уходить не собирается. После чего даже не забрал из клуба трудовую книжку, и в Туле хотели уволить его по 33-й статье – за прогулы. Но, наверное, как-то в итоге договорились.

1990 г. Виктор Лукашенко

На смену Папаеву следующей зимой приехал заслуженный тренер Украинской ССР Виктор Лукашенко. С его прибытием открывалась новая страница в жизни тульского футбола – это был первый год существования такой структуры, как футбольный клуб. Правда, и в поздние советские времена словосочетание ФК чиновников еще пугало, и на всякий случай к нему привесили добавку: экспериментальный футбольный клуб.

Лукашенко перед сезоном тоже много и красиво рассуждал, говорил о пирамиде – с основанием из массового футбола в области и наконечником в виде команды мастеров. Уверял, что хочет внести свой вклад в развитие тульского футбола и вовсе не временщик. В подкрепление чего поднимать тульский футбол приехала целая дружная когорта мастеров кожаного мяча из Украины во главе с 38-летним Виктором Писаковым.

В итоге все повторилось по предыдущему сценарию. Лукашенко заявил, что в Туле никакого внимания к футболу нет, с тем и отбыл восвояси. До конца сезона его обязанности исполнял полевой игрок С. Пачко. По ходу сезона, когда решали, кому прийти на смену, обсуждали и кандидатуру Золотухина, который был готов вернуться в Тулу. Но победило мнение, что Иван Васильевич слишком стар для такой работы – ему уже исполнилось 64 года.

1999 г. Леонид Буряк

Леонид Иосифович принял «Арсенал» по ходу сезона – в июне 1999 года. Конечно, от тренера с таким именем в клубе ждали чуда, а его все не было. Да еще тульская команда уступила дома 2:3 главному конкуренту – воронежскому «Факелу», а потом и 0:2 аутсайдеру – «Тюмени». Именно тогда в оперативном анализе на послематчевых пресс-конференциях в словах главного тренера стали проскальзывать паникерские настроения, и все меньше говорилось о том, как ему нравится в Туле. Леонид Иосифович явно готовил себе мосты для отступления.

Гром грянул в конце сентября. В общем-то, в Туле, как и везде в России, случались длительные задержки с выплатами.

Футболистам объясняли, что с деньгами тяжело, еще год назад был дефолт, но обещали погасить долги. Вроде бы они соглашались потерпеть. Однако накануне игры в Ставрополе главный тренер собрал команду на базе для подготовки, а к вечеру заявил, что на выезд не поедет, так как ему не выплатили за два месяца зарплату. Правда, потом поправился: нам не выплатили.

Переговоры продолжались несколько дней, и точки накала достигли накануне матча. Приехавшую на базу делегацию Буряк встретил воспаленно: если деньги не привезли, я в поездку не еду, и команда в поездку не едет. Переговоры не возымели действие. На собрание команды Буряк выйти не пожелал. Часть футболистов, включая бразильцев, была готова пойти на компромисс. Большинство россиян взяли паузу на раздумье.

Еще более красноречивой получилась тренировка после собрания. Команда оказалась предоставлена сама себе – кто играл в квадрат, кто бил по воротам. Вдруг появился в спортивной форме Леонид Иосифович. К игрокам не пошел, просто в гордом одиночестве начал нарезать круги вокруг футбольного поля. Пять, десять, пятнадцать минут. Остальных вроде как вокруг не было.

От главного тренера потребовали каких-то действий: вы к этому привели команду, вы, как руководитель, должны навести порядок. Если нет – решение однозначное: не хотите ехать с командой, напишите заявление по собственному желанию.

С этого момента Буряк был уволен.

2000 г. Владимир Юрин

Наверное, самая странная отставка в истории «Арсенала», превзойти которую будет непросто. Новым главным тренером в тот год стал Владимир Юрин, помощником к которому пришел из Липецка Валерий Третьяков. Юрин до Тулы тренировал «Томь», а в «Арсенале» мог оказаться еще раньше. Его сюда приглашали в начале девяностых, но тогда экс-торпедовец предпочел улететь в Сибирь, а к нам пришел Петрушин.

Новый главный сразу наделал много шума своим расширенным списком кандидатов в «Арсенал», куда входил, например, Юран, игравший тогда в «Спартаке» в Лиге чемпионов и сборной России. А также почти все хоть сколько-то известные в стране игроки. Пока газеты смаковали возможное пришествие Юрана в Тулу, после бурных предыдущих лет эти сказки вполне могли стать и былью, выяснилось, что в расширенном списке не те, кого тренер настоятельно хочет видеть в команде, а просто кому гипотетически можно сделать предложение о переходе в Тулу. То есть формально в список можно было бы включить и Зидана с Роналдо. Пригласить ведь можно, а уж согласятся, нет – их проблемы. Пусть потом не говорят, что не приглашали.

Практически весь предсезонный период Юрин сохранял плохо скрываемый оптимизм:

– Главная роль отводится игровой идее. Она управляет игрой, меняет ее ход и т.д. А если найдется личность, которая все это отслеживает, конечно, это будет большим подспорьем тренеру. У меня нет акцента на техничный, силовой, скоростно-силовой футбол, у меня гармоничный футбол. Только высокоинтеллектуальные футболисты смогут играть эти модели.

И после всего этих красивых слов откинул натуральный фортель.

Юрину позвонили из газеты задать дежурные вопросы перед началом сезона, и вдруг в ответ он выдал, что в Туле больше не работает, и эта позиция окончательная. Что же касается причин, он сформулировал их весьма лаконично:

– Деньги. Я всегда ставлю максимальные задачи, но с имеющимися финансовыми проблемами «Арсеналу» не под силу занять высокое место. Считаю, что хорошо подготовил команду, и, если футболистам будут вовремя платить, она сыграет достойно.

То есть наличие денег для того, чтобы платить вовремя зарплату, в общем-то, даже Владимир Иванычем не отрицалось. После чего решение тренера и вовсе вызывало недоумение. Лучшая шутка того периода: спасибо Юрину за то, что ушел по-английски, а не по-украински. А ведь еще за несколько недель до своего бегства он не скрывал, что доволен в Туле всем:

– «Арсенал» – клуб с великолепной инфраструктурой, клуб международного класса. Поверьте, мне есть, с чем сравнивать. Мы не говорим пока о высоких целях, но каждый в Туле понимает, что при таких условиях работы высшая лига – это вопрос времени и, по большому счету, лишь промежуточная задача.

Ни больше, ни меньше.

Говорят, довольно скоро он пожалел о своем решении, но было уже поздно. А команду вместо Юрина возглавил Валерий Третьяков.