Юные следж-хоккеисты стали триумфаторами международного турнира в Канаде

Фото Алексея Пирязева.

Трое юных туляков вернулись из Канады. Ребята в составе детской следж-хоккейной сборной России выступили на международном турнире Cruisers Cup-2018. Хоккеисты вернулись триумфаторами: они выиграли все матчи, разгромив сильнейшие юниорские команды США и Канады.

Большой вклад в победу внесли Виктория Тимофеева, Кирилл Афонасов, Кирилл Гаврилов — участники тульской следж-хоккейной команды «Тропик». На родной ледовой арене спортсменов встречали аплодисментами. Ребята выглядели немного смущенными, еще бы — не каждый день чувствуешь себя звездой хоккея!

Купаться в овациях некогда: большое фото на память, а затем у спортсменов по графику тренировка.

Для тех, кто не знаком со следж-хоккеем, рассказываем. Игра не так проста, как кажется на первый взгляд. Каждое перемещение по льду, любой финт и забитые шайбы стоят серьезных усилий для ребят, ведь это вид спорта для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Следж-хоккей — аналог обычного хоккея, только спортсмен перемещается по льду на санках, а в руках вместо одной клюшки — две, у которых на одном конце находится металлическая насадка с зубьями, чтобы отталкиваться от льда и маневрировать.

В сборной России по следж-хоккею капитаном был 12-летний туляк Кирилл Гаврилов. Он поделился с нами своими эмоциями от победы:

Кирилл Гаврилов – Самым сложным на турнире было перебороть себя морально. У Канады – серьезная поддержка, все кричали: «Ка-на-да!» Соперники были разные, но мы бились до конца. Самыми сильными матчами для меня стали полуфинал и финал. Я забил 16 шайб на турнире. Эмоции зашкаливали!

Поддержать своих детей за океан отправились близкие ребят. Группа поддержки у российских спортсменов хоть и не была такой многочисленной, как у американцев или канадцев, но наших всё равно было слышно на трибунах!

Ольга Гаврилова, мама Кирилла, рассказывает:

Ольга Гаврилова – Очень радостное чувство, гордость за наших детей. Они сделали это вместе, были кулаком. Но мы своего ребенка воспитываем так, что победа или проигрыш — это не так важно, мы обнулились, идем дальше, тренируемся. Впереди еще много всего. Слава — это приятно, но зацикливаться на этом нельзя, нужно идти за следующими достижениями. На турнире в Канаде мы были самыми активными болельщиками, нас хорошо было слышно на трибунах. Турнир показал, что два года мы работали в правильном направлении. Наши тренеры тоже вложили очень много в ребят.

10-летний Кирилл Афонасов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 шайб:

Кирилл Афонасов – Мне очень понравился турнир. Мне кажется, самым сильным соперником были «Пираты» из Монреаля. Они в прошлом году стали чемпионами. Так как я был центральным нападающим, стоял на вбрасывании шайбы, иногда переговаривался с ребятами из других команд, потому что я немного знаю английский. Как мне удалось так много голов забить? Я много тренируюсь не только на льду, но и дома, хожу на плавание.

Мама Кирилла Диана Афонасова признается — ребята ехали на турнир только за победой:

Диана Афонасова – Горжусь сыном! Эмоции от победы очень зашкаливали. Мы болели за наших детей громче всех. Канадцы смотрели на нас с удивлением — не знали, как может поддерживать Россия. Матч с Канадой был напряженным. Мы устроили потом ребятам праздник, сидели и вместе радовались победе. Вообще мы ехали за первым местом, у нас не было других вариантов. Может, это и нескромно, но в такую даль не за чем ехать, кроме победы.

10-летняя Вика Тимофеева уверена: следж-хоккей – это ее вид спорта:

Виктория Тимофеева – У меня очень хорошие впечатления от Канады. Мы побывали на Ниагарском водопаде, там очень красиво! Но, к сожалению, погода была дождливой. На турнире были достаточно сильные соперники. Мы всё равно одержали победу, это главное. Я забила всего пять шайб, в финале – одну. Я так рада! Мне нравится следж-хоккей, не знаю, как относятся к нему другие девочки, но это мой вид спорта.

Марина Тимофеева, мама Виктории, отмечает, что благодаря следж-хоккею ее дочь стала более уверенной в общении со сверстниками:

Марина Тимофеева – Следж-хоккей позволяет Вике быть уверенной в себе и добиваться результатов. Конечно, у нас есть желание идти только вперед. Несмотря на то, что у ребенка проблемы со здоровьем, в свои 10 лет она достигла таких результатов! Этот вид спорта помогает дочери быть более организованной, дисциплинированной. Как и любой родитель, я желаю Вике, чтобы в дальнейшем у нее были и другие победы.

Такие серьезные успехи тульских спортсменов не остались незамеченными. Тренировку команды «Тропик» посетил председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев. Каждому следж-хоккеисту он вручил комплект игровой формы.

Александр Денисов, тренер ХК «Тропик», гордится своими воспитанниками. Но отмечает — работы еще непочатый край:

Александр Денисов – Наша задача — в каждом клубе готовить игроков для сборной. Троим нашим ребятам выпал шанс поехать на международный турнир. Они молодцы, сделали результат. Показали, что детский следж-хоккей в России развивается. Конечно, я горжусь ребятами, но работы еще непочатый край, мы идем сейчас в правильном направлении. Не знаю, как в других командах, у нас есть цель, чтобы наши игроки попали во взрослую команду.

Тренер отмечает, что многие ребята еще не знают, что в Туле есть следж-хоккей. Они сидят дома, но могли бы развиваться на льду. В «Тропике» уже 12 игроков — полноценная команда.

С 30 ноября по 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по детскому следж-хоккею, в котором примут участие наши спортсмены. Желаем им удачи!

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Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата открыт набор в следж-хоккейную команду. Занятия, форма и оборудование — бесплатно.