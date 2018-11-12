новости
новости
Регистрация
Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»

Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»

Вместе с тренером тульский клуб покинули его помощники.

Олег Кононов покинул «Арсенал». Об этом, наконец, объявили официально. В качестве главного тренера Олег Георгиевич работал в тульском клубе с 1 июня текущего года.

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт расторгнут по соглашению сторон. Под руководством 52-летнего специалиста «Арсенал» в 14-ти матчах одержал 4 победы при 5 ничьих и таком же количестве поражений.

Вместе с Олегом Кононовым тульский клуб покинули его помощники:

старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.

ФК «Спартак» объявил официально о назначении Олега Кононова на пост главного тренера.

- Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы.

Сюжет: Арсенал
Аналитика: «Арсенал»: finita la Кононов
Спорт
Аналитика: «Арсенал»: finita la Кононов
10 ноября, в 13:06, 44 5122 5
Видео: Олег Кононов попрощался с болельщиками «Арсенала»?
Спорт
Видео: Олег Кононов попрощался с болельщиками «Арсенала»?
9 ноября, в 22:04, 61 1393 2
Олег Кононов о переходе в «Спартак»: «Подождём немного»
Спорт
Олег Кононов о переходе в «Спартак»: «Подождём немного»
9 ноября, в 21:51, 10 2695 0
«Арсенал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0
Спорт
«Арсенал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0
9 ноября, в 21:21, 152 5564 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 +1
Другие статьи по темам
Люди
Олег Кононов
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакглавный тренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тульской области могут вызвать на дом мобильного почтальона
Жители Тульской области могут вызвать на дом мобильного почтальона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.