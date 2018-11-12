Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»
Вместе с тренером тульский клуб покинули его помощники.
Олег Кононов покинул «Арсенал». Об этом, наконец, объявили официально. В качестве главного тренера Олег Георгиевич работал в тульском клубе с 1 июня текущего года.
Как сообщает клубная пресс-служба, контракт расторгнут по соглашению сторон. Под руководством 52-летнего специалиста «Арсенал» в 14-ти матчах одержал 4 победы при 5 ничьих и таком же количестве поражений.
Вместе с Олегом Кононовым тульский клуб покинули его помощники:
старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.
ФК «Спартак» объявил официально о назначении Олега Кононова на пост главного тренера.
- Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы.