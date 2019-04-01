Воспоминания Николая Макаровца: «Это судьба, что я оказался в Туле»

Хотя для жителей Тулы это перечисление должностей и регалий вовсе не обязательно. Все в городе и так знали, кто такой Макаровец. О Николае Александровиче мы вспоминаем сейчас с его слов – так, как он сам рассказывал о себе.

«Хотел быть подводником»

– Мне тогда было четыре года. Мы жили в маленьком городке Кролевец Сумской области. Война. Немцы у нас, правда, не стояли, но регулярно приезжали в такие маленькие города, как наш. Это же был партизанский край. И расстрелы у нас тоже случались. Два моих родственника в возрасте четырнадцати и пятнадцати лет были угнаны в Германию в рабство. Но они выжили, вернулись. Вот первые впечатления связаны со всем этим. Как немцы приходили в наш дом. Представьте – маленький человек смотрит на немца, в огромной каске, чуть ли не с рогами, огромной бляхой. И страх матери. Воспоминания о том времени остались в основном через испуг матери и проверками по домам. Может поэтому, как только немцев изгнали, меня бабушка тайком понесла крестить. Еще сохранился снимок – я в пилотке. Это пришли наши бойцы, я почему-то плакал, и мне подарили пилотку. В этой пилотке я ходил примерно до восьми лет.

Потом началась мирная жизнь, и надо было идти в школу. Тогда все были заряжены на учебу. Мы были равны в своей бедности, все голодные или полуголодные. У нас в классе всего лишь процентов тридцать ребят было из полных семей. Учились мы здорово, хотели сами строить свое будущее. Естественно, у нас были свои герои. В основном партизаны-ковпаковцы, край-то партизанский. У всех нас родители воевали. Я тоже мечтал служить в армии. Но в моряки-подводники, как я мечтал, меня не приняли, и тогда я принял решение поступать в институт. А тогда ведь конкурс в технические вузы двенадцать-пятнадцать человек на место считался нормой. В Тулу, когда я приехал поступать, было пятнадцать человек на место. Это тоже, наверное, судьба. Мог уехать в Киев, в Москву, а оказался в Туле.

А еще у нас был настоящий патриотизм. Помню, ездили работать на целину своим, тульским, отрядом. Там уже получили флаг как тульский отряд Тульского механического института, группы 461. Но после окончания учебы я уехал работать в город Бийск, там создавался большой ракетный центр. Работал над созданием зарядов к твердотопливным баллистическим ракетам. Стал автором нескольких оригинальных зарядов.

«Горжусь, что у нас на предприятии никогда не задерживали зарплату»

В 1985 году, в связи с тем, что здесь уходил на пенсию Владимир Николаевич Рогожин, я вернулся в Тулу. Мой предшественник был героем Социалистического труда, лауреатом Сталинской премии. Он достаточно долго был руководителем – двадцать три года. Я всего лишь четвертый директор «Сплава», хотя предприятие существует с 1945 года. Когда приехал, у нас было крайне сложное положение со строительством нового жилья. И мне пришлось организовывать строительное управление и заложить в Туле первый молодежный жилищный комплекс. Мы построили дом в поселке имени Кирова. А параллельно – дом ветеранов. Вскоре очередь на жилье уменьшили с семисот человек до ста.

Я очень благодарен коллективу, что он меня воспринял. Ведь я понимал, что тут работают прекрасные специалисты, и они тоже могли стать директорами.

Сейчас мы не боимся конкуренции. Знаете, как у нас говорят?

Дьявол сидит в деталях. В производстве образцового вооружения есть базовые технологии, которыми располагают далеко не все страны, даже передовые.

И даже если бросишь на их создание большие денежные ресурсы, не значит, что все получится. Наши технологии трудно воспроизводимы. Вроде все понятно, а когда начинаешь – не так все просто. Но, конечно, нам в России в первую очередь нужно разрабатывать интеллектуальную продукцию и держать в этом монополию. Такой интеллектуальной продукцией для нас сегодня является но только вооружение, но и гражданское производство. Например, система охлаждения для метрополитена. Или то, что мы разработали с МГУ, в области тактильной медицины. Мы сейчас разрабатываем робот-медсестру – установку, где на одной стойке собраны все способы оценки состояния человека. Это будет помощник для фельдшерских пунктов, реанимационных отделений, транспорта и так далее. У нас на системе охлаждения, медицинском оборудовании уже выросли настоящие специалисты, которые получили признание в своей области.

На «Сплаве» используется только новейшее лазерное оборудование, станки и обрабатывающие центры с числовым программным управлением, а также электроэрозионное оборудование с точностями, необходимыми для выпуска систем управления. Теперешний «Сплав» – это современное полномасштабное предприятие, выполняющее широкий круг задач.

При этом, в отличие от многих других предприятий, мы сохранили базу отдыха, детский оздоровительный лагерь. А как иначе? У нас на предприятии семьсот человек заняты на вредном производстве. Они должны дышать, ездить в выходные дни в Велегож. А дети? Не сидеть же им летом в Туле? Да, это трудно, постоянная дополнительная нагрузка. Тем более и в Москве часто пытаются нажимать, считают такие расходы просто тратой денег. Но мы все равно не теряем свою социальную сферу и смотрим в будущее.

Но я по-настоящему горжусь не теми системами, которые есть на вооружении «Сплава». Я горжусь тем, что мы, как руководители предприятия, ни разу не задержали выплату зарплаты на предприятии. Даже в самые сложные периоды, которые были у нас в стране.

А еще считаю присоединение Крыма – уважением к России. Если бы мы не приобрели определенную силу, никакого объединения не случилось бы. Зачем объединяться со слабым государством? Поэтому все это – признак

силы и авторитета Российской Федерации, президента Путина и его команды. И я счастлив, что живу именно в такой России.

На «Москвиче-408» через всю страну

– С супругой Викторией Ивановной мы вместе с 1966 года. Конечно, без единства взглядов прожить вместе столько времени невозможно. Особенно имея такого неудобного мужа, как я, который все время в командировках, на полигоне. Это надо такое терпение иметь… Бывало так, что мы назначали свидание, она летит из родного Красноярска, а я с полигона, и встречались в каких-то других городах.

Я вырос в маленьком доме, и к крестьянскому труду с детства был приучен. Ну не нравилось полоть картошку, кому это нравится? Все равно это надо было делать. А вот яблоки нравилось есть. Научился их выращивать. У меня здесь, в Туле, хороший сад. Я умею реколировать, прищепить, если вы понимаете что это такое. Жена увлекается цветоводством.

Люблю ездить за рулем автомобиля. Раз в год обязательно старался выехать на автомобиле в родную Сумскую область. Помню, в семидесятые годы мы очень мечтали с женой о машине, которую в то время купить было очень трудно. И тут узнали, что наши знакомые продают подержанный «Москвич-408». Приехали в Москву, чтобы оформить покупку, потом сели в эту машину, и внаглую из Москвы поехали к себе в Бийск, через Кавказ, Эльбрус, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, имея только свечу как запасную часть и ящик «Столичной» водки в качестве валюты. Это приличное испытание – пройти таким маршрутом двенадцать тысяч километров, подняться наверх на Тянь-Шань, пройти пустыню. Ветераны сказали – молодые наглецы, поэтому у вас все получилось.

из досье myslo

МАКАРОВЕЦ Николай Александрович.

Герой Российской Федерации, лауреат Ленинской и Государственной премий, премии Правительства РФ, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Организатор, конструктор и ученый в области ракетной техники.

Родился 21 марта 1939 года в городе Кролевец (Сумская обл., Украина).

С 1985 года – генеральный директор, а с 1999-го – генеральный директор и генеральный конструктор ФГУП «ГНПП «Сплав» (ныне ОАО «НПО «СПЛАВ», г. Тула).

Автор более 300 научных трудов, в том числе 14 монографий и более 140 патентов на изобретения.

Почетный гражданин города Тулы и Тульской области.