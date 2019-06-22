Телеведущая Тина Канделаки: «Красота — это вопрос не денег, а дисциплины»

Фото Алексея Пирязева.

Тина Канделаки в Туле — частый гость. Каждый раз телеведущая приезжает в наш город с разными интересными проектами, и каждый раз своим визитом вызывает ажиотаж. Еще бы! Ведь Тина, по ее признанию, сделала себя сама, и сейчас эта женщина — одна из самых красивых, ярких и узнаваемых персон современной России.

В 2011 году Канделаки в Туле выбирала лучших учителей — была в жюри второго этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2011». В 2017 году Канделаки вместе с телеканалом телеканал «Матч ТВ» пригласила туляков на «Большую тренировку». Год спустя в «Октаве» провела лекцию в рамках фестиваля «Трансформаторы. Практики будущего». И вот 21 июня 2019 года Тина снова в гостях у туляков. На этот раз журналист, телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки представила свою книгу «Pro лицо».

- Такая хорошая погода, я думала, приеду — 10 человек будет в зале. А вас столько много! — восхитилась Тина. — Большое вам спасибо, что вы нашли время и пришли повидаться со мной. Для меня это большая честь. Я постараюсь вас не разочаровать! Сейчас модно выпускать такие книжки. Хотя недавно у меня была встреча с читателями, и пришли люди за автографом с моей книгой «Конструктор красоты» о стиле, которая была написала 10 лет назад. Я им говорю: «Думала, это всё уже в макулатуре должно валяться!» А они: «Нет, что Вы, мы еще ее покупаем!» Приятно! А вот книги о лице у меня никогда не было.

- Почему я ее написала? Все началось с одной простой истории. У меня уже 10 лет есть своя клиника, у меня есть возможность исследовать все виды косметики, процедур — я ведь долги годы хочу оставаться молодой и красивой. Идет время, люди вокруг входят в возраст, взрослеют, а я как-то держусь (смеется). И тут начали говорить, что я делаю пластику и всех обманываю. А еще появился инстаграм, мне стало поступать много вопросов, и появился один комментарий, который и заставил меня написать эту книгу: «У Вас столько денег, что вы можете позволить себе ухаживать за собой так, как не позволит среднестатистическая россиянка». Меня это так разозлило! С чего вы решили, что у меня всегда были деньги? И я всё отразила в книге.

Когда я начинала свою карьеру на грузинском радио и телевидении, в стране были регулярные перебои со светом и газом. С девяти утра я начинала работу на телеканале «Меоре архи», днем приезжала на радио «105» и к вечеру снова возвращалась на телевидение. Весь день я проводила в телевизионном гриме, при этом эфир заканчивался около часа ночи. К этому моменту дома ни света, ни газа уже не было, и мама была вынуждена встречать меня с тазиком. Все средства по уходу за собой ограничивались хозяйственным мылом, с помощью которого я снимала макияж, и кремом Nivea. При этом дома был жуткий холод, поэтому сначала я в одежде ложилась под одеяло, чтобы согреться, а потом протирала себя влажным полотенцем. Так продолжалось около трех лет. И когда мне говорят, что красота — это вопрос денег, я категорически не согласна. Это вопрос дисциплины. И когда у меня был только таз с водой, мыло и Nivea, я системно полоскалась в этой воде и ухаживала за собой. Сейчас я делаю это так же регулярно, просто совсем другими средствами и в других условиях.

Девушки! Если вы не начали ухаживать за собой, когда у вас нет денег, даже когда они у вас появятся, вы за собой ухаживать не будете.

Уход — это дисциплина, которая вообще не связана с деньгами. Стоять в планке — не связано с деньгами. Не есть глютен — не связано с деньгами. Не пить и не курить — это еще и экономия!

Нет ни одной причины, чтобы не заниматься спортом, и много причин, чтобы регулярно приходить в спортзал. Прежде всего, это вопрос вашего реального возраста. Вы же не хотите состариться в 30 лет? При должном отношении к себе и современной медицине можно быть в прекрасной форме и в 60. Спортивная нагрузка влияет на гормон роста, который отвечает за крепость костей, тестостерон — отвечающий за желание жить и добиваться результата, и, например, эстрадиол, который помогает женщине сжигать жиры и повышает её настроение. Спорт закаляет характер. Если вы начинаете жалеть себя, помните, что другие вас жалеть не будут. Поэтому, молодые и работоспособные, мы зависим только от себя, а слабые — от других. Выбирайте, что вам действительно ближе. Нужна ли вам дополнительная мотивация, чтобы вытряхнуть себя в зал?

- В книге есть глава о моем личном опыте — как я носила брекеты. Этого мало кто заметил, но я носила их 2,5 года! Установила я их в зрелом возрасте. Оказывается, если у человека неправильный прикус, то лицо начинает меняться. Поэтому если у вас есть деньги, которые вы можете потратить на себя, сходите к ортодонту. Я убеждена, что вся моя молодость и внешний вид на 60% связаны с правильным прикусом. А потом уже уход, инъекции и т. д. Я каждую ночь сплю в капах и везде их с собой вожу. Благодаря им мышцы расслабляются и лицо начинает выглядеть по-другому.

Книга Тины Канделаки «Pro лицо» — одна из четырех задуманных. Вторую книгу журналистка напишет про тело, третью — про эмоциональный интеллект, а четвертая будет называться «Голосуй за себя». Тина расскажет свои секреты питания, о питьевом режиме, есть или нет сладкое.

- Я дикая сладкоежка, и вообще очень люблю вкусно поесть, я неплохо готовлю сама. Я выросла на хачапури, хинкали и сациви, вы меня понимаете (смеется). Поесть, даже пожрать — да простят меня мужчины — я люблю. Но к сожалению, это мгновенно отражается на фигуре. И как этого избежать, я обязательно расскажу в следующих книгах. А пока лайфхак: когда меньше ешь — меньше тратишь деньги! Я сейчас ем три раза в день.

Я - жаворонок, и самый главный для меня прием пищи — завтрак. Утренний прием пищи должен быть огромным.

Я покупаю в пекарне безглютеновый хлеб, беру два куска, режу каждый на четыре части — визуально получается очень много. И дальше делаю бутерброды с чем угодно: яйцо, слабосоленая семга, зелень, помидоры-огурцы — в большом количестве. Но мясо я не ем уже 20 лет. После такого завтрака часа четыре есть не хочется. Обед уже чуть меньше. Это рыбные котлеты или кусок рыбы, овощи, твердые сорта макарон, чуть-чуть сыра — обед примерно 150 г. На ужин — любые морепродукты. Есть я заканчиваю в 18.00, кофе — до 15.00, до 12.00 — капучино на миндальном молоке — обожаю его! Придерживаюсь «правила 12 часов»: именно столько времени должно пройти от ужина до завтрака, поэтому с утра я просыпаюсь такой голодной (смеется). И хотя бы три раза в день — упражнения с собственным весом, для этого не нужен зал. Делайте их регулярно, и вы сами увидите эффект!

Тина с удовольствием ответила на вопросы зрителей, а за лучшие пять вопросов подарила книгу со своим автографом.

Так, Алексей спросил, как не сломаться на пути к успеху?

- У меня всю жизнь были комплексы, связанные с внешностью. Я прекрасно помню себя маленькой — грузинская толстая девочка в русской школе для детей военных, где было полно высоких русых красавиц с косами и голубыми глазами.

Примерно до десятого класса я вообще никогда никому не нравилась и была той самой второй подругой, которая «товарищ».

Мне 43 года, и лишь 10 лет назад кто-то более-менее признал, что я вообще могу претендовать на какие-то внешние данные. Когда я начинала корреспондентом на телевидении, я все время хотела оказаться в объективе телекамеры, а Борис Гурьевич Зосимов, дай Бог ему здоровья, говорил: «Снимайте только ее руку! Это же невыносимо! Этот говорок, эта внешность, этот нос! Канделаки, озвучивайте что-нибудь! Развивайтесь! Идите на радио!» Борис Гурьевич отличался стабильностью, звонил каждый вечер и кричал: «Опять ее ухо в кадре! Уберите!» Но я всё равно стремилась в кадр (смеется). И дальше у меня в жизни было столько случаев, когда мне говорили, что у меня ничего не получится. Угомонитесь и сядьте, где сидите. А когда я переезжала в Москву, мне говорили, что я закончу в канаве. Но всё же получилось!

— Говорят, что возраст женщины выдает кожа лица и шеи. Как вы за ними ухаживаете?

- Да, все косметологи говорят, что вы можете подтянуть лицо, но вы никогда не подтянете шею и декольте. А эти зоны, к сожалению, быстро начинают стареть. Мне повезло с генетикой и эти зоны у меня в порядке. А так есть инъекции для шеи, которые отлично разглаживают морщинки. Прикус, опять же! И уход, конечно. Мой косметолог говорит, что лицо заканчивается ниже груди — так что всё, что вы делаете вечером для лица, автоматически вы это делайте для шеи и груди. Дальше тоже надо мазать, но уже другими кремами (смеется).

— Какими Вы видите для себя идеальные выходные?

- Раньше я бы сказала, что идеальный выходной, это когда я сижу с детьми. Но сейчас я уже перешла в категорию, что дети сидят со мной. Они взрослые и много времени проводят самостоятельно. Я люблю читать книги и смотреть фильмы и сериалы. Я занимаюсь творческой работой и мне очень нужен креатив, и я черпаю его из художественных произведений.

Тина Канделаки активно ведет инстаграм, у нее более двух миллионов подписчиков. Ее посты очень откровенны, часто она пишет о прошлом, своем детстве, родителях. На днях Тина написала о своем отце:

- Мой папа хотел, чтобы у него родился мальчик. Поэтому, когда появилась я, он и воспитывал меня, как мальчишку. Начиная лет с трёх я прошла все грузинские застолья. Наблюдала, выступала, а потом уже под всеобщие аплодисменты объявляла выступающих. Папа мой абсолютно соответствовал художественному описанию настоящего грузина: высокий, зеленоглазый, никогда не унывающий, любящий друзей и отдающий им свою любовь каждый день. Иногда, возвращаясь домой под утро, он подходил к моей кровати, будил и задавал один и тот же вопрос:

— Как твоя фамилия?

Спросонья я твердо рапортовала: «Канделаки».

— Канделаки! — гордо и громко повторял папа и добавлял: Помни, что ты должна быть достойнее всех.

Я долго не могла понять, почему я должна быть достойнее всех. Потому, что я Канделаки? Или потому, что так хотел папа? Или просто потому, что папе мое достоинство было важнее всего? Одному он научил меня абсолютно точно. Не унижаться перед подлецами, не подчиняться глупцам и не бояться начинать все сначала, сопротивляясь самым сложным жизненным обстоятельствам. Так и живу, папа. Царствия тебе небесного. Твоя Тинатин.

Дорогие читатели! Мы подготовили для вас подарок — книгу Тины Канделаки «Pro лицо» с автографом автора. Подробности — в свежем номере «Слободы» от 26 июня!

Из досье Myslo

Тинатин Гивиевна Канделаки

Родилась 10 ноября 1975 г. в Тбилиси.

Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy.

Окончила факультет международных отношений РГГУ.

Обладательница премии «ТЭФИ».

Семья: второй муж Василий Бровко, 1987 г. р., один из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех». Дети от первого брака: дочь Мелания Кондрахина (род. 11 января 2000 года) и сын Леонтий Кондрахин (род. 28 апреля 2001 года.