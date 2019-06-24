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Фестиваль «Тульские крылья»: красный Як-130, аэробус над Тулой и «Илья Муромец»

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Фестиваль «Тульские крылья»: красный Як-130, аэробус над Тулой и «Илья Муромец»

«Тульские крылья» давно стали настоящим авиасалоном «Макс», только для малой авиации — управляемых радиомоделей реальных самолетов.

Тула — удивительный все-таки город. Аэродрома нет, полетов гражданской авиации нет, зато собственное авиашоу есть. Вот уже в одиннадцатый раз у нас прошел фестиваль «Тульские крылья», на котором можно увидеть даже то, чего нет на большом авиасалоне в Жуковском.

Первый полет секретного истребителя

В этом году было предостаточно всего, к чему применимы определения «лучший», «уникальный», «единственный». В программе праздника — полеты, осуществляемые чемпионами мира, ведущими моделистами России. География участников невероятно обширная: от Сочи до Нижнего Новгорода и от Калининграда до Новосибирска.

Конечно же, приехала и самая титулованная команда — RusJet, в составе которой четыре чемпиона мира.

Фестиваль «Тульские крылья» — это умопомрачительные фигуры высшего пилотажа, которые выполняют абсолютные копии реальных самолетов, а также воздушный фристайл, акробатика на моделях самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями. Само собой, под аккомпанемент взрывов, салютов и петард. Ну и как высшая точка — воздушный бой более чем двадцати моделей самолетов и разгром вражеского аэродрома, в котором наши, разумеется, побеждают.


Красавцы Яки-130 для парных полетов.

Новинка этого года, которую команда RusJet представила тульской публике, — парный полет двух красных самолетов Як-130. Это один из самых сложных элементов авиамоделизма, ведь управлять настоящим самолетом из кабины значительно удобнее, чем управлять моделью с земли, держа в руках пульт. А потому программы парных полетов моделей хоть и тренируют многие спортсмены, всё же достаточная редкость.

Чтобы в воздухе всё прошло синхронно, сначала идет большая черновая работа на земле — пилоты отмеривают шагами по земле маршруты, рисуют и просчитывают трюки, и только потом модели поднимаются в воздух. Пилотировали самолеты Виталий Робертус и Павел Лапшов. Слетанность в паре, по их словам, они отрабатывают уже два года.


Су-57.

Виталий Робертус представил на тульском малом авиасалоне и настоящую сенсацию — модель Су-57. Это новейший российский истребитель, который в реальности еще мало кто видел. На вооружение он поступит только в ближайшее время. А вот действующая модель уже готова. В Туле прошел ее первый полет.


Виталий Робертус и его Су-57.

– Конечно, эта модель создана на основе фотографий в открытых источниках, — рассказывает Виталий Робертус. — Она достаточно большая. Ее полетный вес почти 36 кг, два двигателя, размах крыльев – три с половиной метра. Модель оборудована вектором тяги и работает как прототип данного самолета. Секретные чертежи реального самолета мы, конечно, не видели, но домыслили, как это может быть. Наша модель умеет практически всё, что может большой самолет. И даже немножко больше — например, висеть на хвосте и поворачиваться вокруг оси.

Кстати, по возвращении из Тулы модель Су-57 ляжет на полку. Команда RusJet все силы сосредоточит на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Китае. Российская команда — действующий чемпион мира и отдавать этот титул никому не собирается.

И, кстати, если уж пошла речь о рекордах, то, может, стОит для будущих фестивалей «Тульские крылья» учредить специальный приз имени Николая Ивановича Маликова, который был у истоков авиамодельного спорта не только в Туле, но и в СССР. В 50-60-е годы прошлого века туляк Николай Маликов установил 15 рекордов мира и несколько всесоюзных рекордов по авиамодельному спорту — на дальность и высоту полета. Это, правда, были радиоуправляемые модели планеров, но ведь и авиационно-спортивный моделизм только зарождался в стране. О нынешних шедеврах никто и подумать не мог.

Аэробус в тульском небе

Одна из самых необычных моделей фестиваля — аэробус А-330. Самый настоящий, со значком компании «Люфтганза» на хвосте.


Аэробус в тульском небе – как настоящий!

Пассажирский лайнер — достаточно необычный выбор. Ведь большинство моделей имеет возможность показывать головокружительные фигуры высшего пилотажа, эффектные воздушные трюки, но это всё — не к гражданской авиации. Самолет, в котором находятся 380 пассажиров, прежде всего символизирует уверенность и надежность. Так вот это был настоящий аэробус. Неспешно, со знанием дела, набрал скорость, оторвался от земли и ушел куда-то в полет — может, к теплым морям Турции или Кипра. Потом, правда, одумался, сделал пару важных кругов над аэродромом и приземлился. В общем, если слегка абстрагироваться и подключить фантазию — всё было как в каком-нибудь Домодедово, когда ты дожидаешься рейса и любуешься в окно на другие лайнеры.


Аэробус.

Что интересно, автор модели Анатолий Федорко тоже работает летчиком в гражданской авиации, летает на аэробусах внутренних и международных рейсов. Правда, других моделей — узкофюзеляжных А-320 или А-321. Буквально до визита на тульский фестиваль Анатолий прилетел из Барселоны. Сразу после Тулы отправляется в Симферополь.

Аэробус А-330 — широкофюзеляжный, вместимостью 380 пассажиров, это если без бизнес-класса. Используется для длительных перелетов, может находиться в воздухе двенадцать часов. Представленная модель полностью соответствует оригиналу, масштаб – 1:17.

– Делал всё по оригинальным чертежам и по старинке — на миллиметровой бумаге, — рассказывает Анатолий. — Работал над этим самолетом год. Считаю, что в такой модели тоже есть свой интерес: взлеты, посадки, проходы на большой высоте. Это очень красиво и эффектно. Наибольшую сложность в работе представляла система шасси и механизации крыла. Но всё получилось. У этой модели, как у настоящего самолета, в полете убираются шасси, а крыло — с четырьмя работающими закрылками.

Самый большой «Илья Муромец» в мире

Одним из участников прошлогоднего фестиваля «Тульские крылья» был Андрей Федоренко из Обнинска с уникальной моделью первого русского самолета «Илья Муромец». Когда-то это была первая воссозданная до мельчайших подробностей радиоуправляемая модель «Ильи Муромца» в мире. В прошлом году Андрей Федоренко пообещал представить в Туле новую модель легендарного творения авиаконструктора Игоря Сикорского.

Сказано — сделано.

Своего «Муромца» Андрей и Ирина Федоренко начали собирать в субботу рано утром, закончили — к шести вечера. Дело это кропотливое. В собранном виде самолет представляет собой метровые секции, которые надо аккуратно и правильно соединить, не упуская никаких мелочей, — все ж таки первое явление на публике.


Двигатель «Ильи Муромца».

Привезенная модель — вдвое больше прошлогодней, сделана в масштабе 1:5. Размах крыльев — шесть метров. На сегодня это самая большая модель самолета «Илья Муромец» в мире. Есть еще один такой большой самолет у американцев, но он в масштабе 1:6. И вообще по степени копийности оригинала американцам трудно тягаться. Больших моделей самолетов в мире вообще единицы. Это же всегда большие риски, необходимость решения многих технических проблем, сравнимых уже с постройкой самолета. А уж тем более когда речь идет о такой специфической конструкции, как у знаменитого самолета Сикорского.

– Эта модель вся из проблем состоит, очень необычная техническая схема, — рассказывает Андрей Федоренко. — Но уже сейчас есть предложения от кинокомпаний для того, чтобы использовать этот самолет для съемок фильма о дальней авиации.


Ирина и Андрей Федоренко и их «богатырь».

Андрей Федоренко обещает, что его «Илья Муромец» еще обрастет другими историческими деталями и будет полностью соответствовать оригиналу. Будет дооборудована кабина пилота, установлена лестница, появится даже знаменитая сковородка, которую подкладывали под сиденье летчики того времени, чтобы не могли зацепить выстрелы с земли. Будут и признаки активного боевого применения — сколы, потеки масла. Над этим еще надо работать.

«Илья Муромец» — первый стратегический бомбардировщик России, который летал далеко в тыл врага.

Практически неуязвимый. Из восьмидесяти «Муромцев», стоявших на вооружении в русской армии, во время Первой мировой войны был подбит только один. Сейчас самолет воссоздан из тех же материалов, из которых делался прототип. Даже двигатели — полная копия родных немецких двигателей, установленных на оригинале. Это всё невероятно кропотливый труд, два года работы.

– Самолет практически жил с нами всё это время, — рассказывает супруга Андрея Ирина. — У нас двухкомнатная квартира, и одну комнату занимал самолет, в другой жили мы. Хотя на самом деле такой проект занимает всё. Какие-то работы шли по всей квартире, на кухне. Сама идея захватывает, появляется азарт. Я тоже пилот радиоуправляемых самолетов, поэтому понимаю то вдохновение, когда всё делаешь своими руками и твой самолет потом летит. Это титанический труд. У моего мужа золотые руки, я могу только им восхищаться.

Пока новый «Илья Муромец» не прошел весь цикл предполетных испытаний, необходимо еще несколько месяцев, поэтому в первый день фестиваля, пользуясь безветренной погодой, Андрей и Ирина Федоренко осуществили лишь пробный полет. Отметили, кстати, что взлетает самолет быстро, практически с места. Но на публике «Муромец» пока лишь гордо проехался туда-сюда, показав, что он существует. Что ж, значит точно есть повод прилететь к нам через год. Вот тогда-то мы увидим всё.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:21 +7
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