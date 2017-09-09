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Тина Канделаки пригласила туляков на «Большую тренировку»

Тина Канделаки пригласила туляков на «Большую тренировку»

Старт – в 12.00 на центральной площади города.

Завтра, 10 сентября, на площади Ленина телеканал «Матч ТВ» проведет для туляков и гостей города большую тренировку. Откроет мероприятие генеральный продюсер канала Тина Канделаки. Вместе с ней в наш город приедут Михаил Решетов, Павел Занозин, Андрей Романов, Дмитрий Жичкин, Мария Орзул, Наталья Кларк, Дарья Левченко и др.

В своем Instagram Тина Канделаки пригласила туляков на тренировку.

 

 

Завтра, в 12:00 на площади Ленина в Туле пройдет «Матч! Тренировка». Всех, кто готов победить лень, жду на трехкилометровый забег и воркаут-занятия. С нами будут заниматься профессиональные спортсмены, а после тренировки все вместе посмотрим экстрим-шоу. А сегодня губернатор области Алексей Дюмин устроил мне экскурсию по праздничной Туле — заодно проверили готовность тренажеров. Всех жду завтра в полдень!?? @tularegion71 @matchtv_channel

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

 

Обязательно приходите! Будет очень интересно!

 

«Большая тренировка» откроется легкоатлетическим «МАТЧ-ЗАБЕГОМ» на 3 километра. Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.

С 12.00 на главной сцене каждый час ведущие «Матч ТВ» будут проводить большую тренировку, в которой может принять участие каждый желающий.

Также на главной площади будет работать «Зона воркаута». Здесь пройдут всероссийские соревнования в дисциплинах «воркаут-баттл» и «силовое троеборье». Вести состязания будет президент подмосковной федерации воркаута, лидер движения «Воркаут» Москвы Михаил Китаев.

Для любителей адреналина будет организована «Зона экстремального спорта». Для зрителей пройдут показательные выступления мотоциклистов — FMX-райдеров. По завершении выступлений все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и получить автографы.

В течение всего дня на площади будут демонстрироваться невероятные акробатические номера на высоте более пяти метров с использованием профессионального батута. Попробовать свои силы на батуте смогут и зрители.

Кроме того, на отдельной площадке пройдет турнир по FIFA-2017. Победители соревнований получат призы от «Матч ТВ».

В программу «Большой тренировки» добавилась еще одна спортивная дисциплина — академическая гребля. Здесь зрители смогут опробовать передовые тренажеры по академической гребле Concept2 и C2ROW. Это оборудование задействует до 85% мышц тела, повышает выносливость, укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Каждый сможет освоить азы техники профессиональной гребли под руководством Дениса Никифорова, четырехкратного чемпиона России по академической гребле. Гости мероприятия смогут не только почувствовать себя профессиональными гребцами, но и побороться за призы бренда тренажеров C2ROW.

сегодня, в 19:10 0
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