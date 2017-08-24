Андрей Третьяков: «С тульской командой врачей у нас, без сомнений, всё получится!»

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков

Несколько месяцев назад в сферу медицины Тульской области пришел новый руководитель. О том, как он относится к работе, что ценит в людях, о своих первых шагах в должности и многом другом Андрей Третьяков рассказал в интервью Myslo.

– Андрей Александрович, начнем издалека. Как Вы решили стать врачом?

– Это было в школе, решение принял быстро, и родители поддержали. После 8-го класса поступил в медучилище на фельдшерское отделение. Когда учился, часто ходил в больницу – в виде большого исключения хирурги разрешали мне присутствовать на операциях. Мне было интересно, была тяга к этому. После училища пошел работать фельдшером скорой помощи.

– Что запомнилось из работы на скорой?

– Один из первых вызовов был к соседке по дому. Увидев меня, она с опаской спросила: «Андрей, а ты в медучилище хорошо учился?» Мой диагноз был точен, лечение помогло, в общем, свой первый экзамен на профпригодность я тогда выдержал.

– А дальше как Ваша биография складывалась?

– Вскоре меня призвали в армию. Служил в погранвойсках. Сначала – на заставе, потом был старшим фельдшером медпункта части. Именно там я окончательно убедился, что правильно выбрал профессию. После армии поступил в мединститут по специализации «лечебное дело».

– Что из прошлого опыта больше всего повлияло на Ваше профессиональное становление?

– Работа в столице, особенно в амбулаторном центре №62. Когда я туда пришел, ситуация была непростая: это было крупное учреждение, объединяющее несколько поликлиник, с большим штатом – более 1000 сотрудников, финансовыми проблемами и кучей жалоб от пациентов. К этому центру были прикреплены более 200 000 жителей. Руководитель департамента здравоохранения Москвы поставил передо мной задачу навести порядок в течение полугода. И мне удалось справиться с ней в эти сроки. Центр начал работать стабильно, уровень зарплаты повысился, а жалоб стало меньше.

Суворовская районная больница. Рабочий момент встречи с коллективом учреждения.

– Когда получили предложение переехать в Тулу, долго думали?

– У меня было всего два дня на размышление. С одной стороны, все процессы в амбулаторном центре №62 уже были четко выстроены, учреждение работает стабильно и профессионально. И я подумал, что в Тульской области смогу решать новые задачи, использовать накопленный за долгие годы опыт.

С другой стороны, я понимал, что будет нелегко. Моя слаженная московская команда, в которой каждый отлично знает свою зону ответственности, не последует за мной в Тулу. И мне придется решать новые непростые задачи с тем коллективом, который я встречу.

Необходимо будет найти взаимопонимание с медицинским сообществом, добиться того, чтобы мы действовали в едином векторе.

– И какое у Вас первое впечатление о Тульской области – от людей, от системы?

– Со стороны людей я увидел доброжелательность. Многие мои коллеги-главврачи компетентны, выстраивают работу в своих учреждениях профессионально, на уровне современных требований. У некоторых пока есть недопонимание того пути, который нам предстоит пройти. Но полагаю, что я смогу донести свое видение развития учреждений здравоохранения области до каждого. Пока я всем даю время войти в новый режим работы, определить свои задачи и обязанности в этой системе. А главное – понять, готовы ли они стать частью команды.

Что касается тульского здравоохранения, то ему пока не хватает структурированности, системности. Но профессиональное сообщество, в целом, готово к переменам, которые смогут улучшить ситуацию в отрасли, помочь пациентам быстро и качественно.

5 ОСНОВНЫХ задач ТУЛЬСКОГО МИНЗДРАВА НА ГОД

Структурировать работу врачей.

Решить кадровый вопрос.

Отрегулировать экономику медучреждений.

Добиться стабильной оплаты труда медперсонала.

Мотивировать сотрудников к качественным изменениям в отрасли.

– Вы говорите о новой схеме работы. В чем она заключается?

– Она должна соответствовать требованиям нынешнего дня, а это прежде всего – пациентоориентированность, рациональное использование кадров, четко выстроенная экономика лечебного учреждения – сбалансированное штатное расписание, зарплата, загрузка каждого специалиста.

Если совсем коротко, то схема простая: это финансово-экономическая эффективность плюс правильная организация труда, которые дадут возможность развиваться и совершенствоваться.

– Каковы основные принципы Вашей кадровой политики? Насколько Вы готовы принимать жесткие кадровые решения?

– Главные критерии оценки для меня – профессионализм, исполнительность и ответственность. На сложности характера, особенности мировоззрения своих сотрудников я внимания не обращаю.

В целом с кадрами ситуация непростая. Например, в одной тульской больнице не было главврача полтора года, в другой – два. Удалось привлечь специалистов из Москвы с опытом эффективной работы. Мы с ними выстроим все необходимые процессы в этих учреждениях, а затем министерство будет проецировать практический опыт и на другие учреждения.

Как я уже сказал, исхожу из требований сегодняшнего дня.

С теми, кто продолжает формально выполнять свою работу, не хочет двигаться вперед, нужно расставаться.

– А как сейчас обстоят дела с привлечением кадров?

– До конца текущего года наши медучреждения должны принять 350 специалистов. Это и выпускники медицинских вузов, и врачи из других регионов. 115 уже заключили трудовые договоры. Это 24 терапевта, 11 педиатров, 31 врач узкой специализации, другие специалисты. Направление на работу получили 89 выпускников медицинских вузов. Основной приток молодых специалистов планируется в сентябре-октябре. Но кадровый дефицит остается.

Еще один рабочий визит – в Щекинскую районную больницу. Министр оценил, как организована работа первичного звена медучреждения.

– Какими были Ваши первые шаги в должности министра?

– Самое первое и главное – это то, что мы начали выстраивать доступность первичного звена, то есть поликлиник, амбулаторий. Как только возникают проблемы на уровне первичного звена, сразу повышается смертность. Когда заболевания начинают выявляться на раннем этапе – показатели улучшаются. Как только первичка начнет эффективно работать, мы начнем управлять здравоохранением.

Для этого мы планируем провести ряд мер. Наводим порядок в системе записи на прием. Начали переводить все поликлиники на единый режим работы. С понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 18.00, в воскресенье – с 9.00 до 15.00 (пока по воскресеньям работают только поликлиники Тулы и Новомосковска). У работающих граждан должна быть возможность самим прийти на прием и привести к врачу детей в нерабочее время.

Мы начинаем структурировать работу врачей, для этого вводим во всех лечебных учреждениях должность системного аналитика, который будет формировать расписание приема в электронном виде, своевременно корректировать его и дополнять. Будем особо контролировать рабочее время специалистов. Сейчас врачи нередко оформлены, например, на 1,5 ставки, а реально вырабатывают меньше, чем на одну. Дело не в том, чтобы уменьшить зарплату, наоборот.

Я считаю эффективным поднимать уровень заработной платы не за счет совместительства, а за счет стимулирующих выплат.

Зарплата формируется, исходя из нагрузки, правильности выполнения обязанностей, квалификации, отсутствия жалоб. Те, кто в наибольшей степени соответствует всем этим критериям, должны получать самую высокую зарплату. Это будет и правильная мотивация для них самих, и стимул для остальных. Уравниловки быть не должно. Часть функций врачей нужно передать среднему медперсоналу.

Перед нами стоит проблема дисбаланса штатной численности. Во многих лечебных учреждениях области врачи составляют лишь 10-30% от общей численности персонала. Например, в Белевской ЦРБ всего сотрудников – 288, из них врачей – 30, специалистов среднего звена – 160, прочего (то есть немедицинского) персонала – 98 человек. Или вот Тульская городская больница №7, где полтора года не было главврача: всего 319 сотрудников, из них врачей – 67, среднего персонала – 160, прочего – 92. Когда вспомогательного персонала больше, чем врачей, – это совершенно неправильная структура, ее нужно менять.

Андрей Третьяков уже объехал бОльшую часть районных больниц, познакомился с персоналом, пообщался с пациентами.

– А в отношении сельской медицины какие меры предпринимаете?

– Мы провели ревизию всех фельдшерско-акушерских пунктов, определили те, которые находятся в рабочем состоянии, но не укомплектованы медработниками. Еще недавно таких ФАПов было 34, теперь – 21. До 1 сентября все они будут обеспечены специалистами, мы полностью сбалансируем штатное расписание.

Чтобы помочь тем районам, где не было ФАПов, мы получили финансовую поддержку правительства региона: 11 ФАПов будет построено в этом году, еще 9 – в 2018-м. Пока они будут строиться, мы организуем выездные бригады для регулярного обследования жителей.

Если раньше выезды осуществлялись ежемесячно или ежеквартально, то с июля бригады отправляются на село еженедельно. Выезжает специализированный автобус, в нем можно сделать ЭКГ, сдать анализы. Есть план-график, определены сроки выездов по каждому населенному пункту.

Для обследования жителей сел в октябре стартует пилотный проект по использованию мобильных телемедицинских комплексов. Пять мобильных бригад (Новомосковск, Алексин, Ефремов, Щекино, Узловая) будут проводить ЭКГ И УЗ-диагностику, а результаты обследования передавать врачу-специалисту в режиме реального времени.

В населенных пунктах, где менее 100 жителей и удаленность от медучреждений более 6 км, первую помощь оказывают домовые хозяйства. Всего в области их сейчас 116, до 1 ноября будут открыты еще 9 (в Суворовском, Чернском, Веневском, Ефремовском и Воловском районах).

Вопросы медицинского обслуживания жителей

региона – на постоянном контроле губернатора Алексея Дюмина.

– Одна из важных задач, о которых говорил губернатор при Вашем назначении на должность, – пересмотр маршрутизации или, проще говоря, движения пациентов по лечебным учреждениям. Как планируете ее решать?

– Будем учитывать все факторы – расстояние, дорожное покрытие, количество врачей, наличие оборудования и т.д. Мы четко определим, куда из каждой поликлиники пациенты поедут для получения медпомощи более высокого уровня, в том числе – стационарной.

Наша задача – четко структурировать трехуровневую систему оказания медицинской помощи на всех этапах маршрутизации. Первый – первичная помощь в поликлиниках, в ФАПах по месту жительства. Если там не могут помочь, пациент перенаправляется на второй уровень – это областные больницы, где работают узкие специалисты, есть оборудование более высокого класса. Если же и этого недостаточно, направляем человека на третий уровень – федеральный. Система трех уровней призвана минимизировать врачебные ошибки. Исключить ситуацию, когда пациент может не получить лечение из-за отсутствия в медучреждении какого-либо специалиста или аппарата. Человек должен иметь возможность получить необходимую помощь независимо от места проживания.

На встрече с жителями Узловского района. Министр разбирался в проблемах районного здравоохранения.

– Очень много нареканий вызывает работа скорой помощи. В чем видите решение проблемы?

– Мы создаем автоматизированную систему контроля скорой и неотложной помощи – это даст возможность отслеживать ее работу в режиме реального времени. Вы знаете, что есть норматив, согласно которому бригада скорой должна прибыть к пациенту за время не более 20 минут, а неотложная – не более 2 часов. И превышать его недопустимо.

Автомобили скорой помощи будут полностью оснащены техническими устройствами, которые фиксируют, когда бригада выехала, в какой точке находится, во сколько приехала. Все данные о пациенте сразу поступают из диспетчерской на планшет бригады скорой помощи. Сейчас мы вводим эту систему в пилотном режиме. Всего в области 25 подстанций, 9 уже подключены к системе, а к концу сентября будут подключены все остальные.

Сейчас персонал всех станций скорой медицинской помощи региона обучают работе с информационной системой. Всего обучение пройдут около 900 специалистов. Занятия проходят непосредственно на рабочем месте, сотрудник учится самостоятельно вносить в систему данные о вызовах. Кроме того, персонал учат пользоваться системой на планшетных устройствах, что позволяет оперативно получать и вносить необходимую для работы информацию.

Что еще важно: мы упорядочили использование автомобилей скорой помощи для перевозки пациентов между медицинскими учреждениями в Туле, а это, между прочим, 10% от всех вызовов. У больниц есть свои санитарные машины для перевозки больных. Скорая же может использоваться для перевозки между учреждениями только в том случае, если необходимо транспортировать больного, нуждающегося в поддержке жизненно важных функций.

– Вы начали создавать Центр медицины катастроф. Почему Вы уделяете этому такое большое внимание?

– В регионе очень остро стоит проблема смертности в результате ДТП на трассах М2 и М4. В случае массовых аварий, чрезвычайных ситуаций управление принимает на себя Центр медицины катастроф. Он координирует и работу скорой помощи. Мы сможем своевременно и правильно доставлять пострадавших с мест ДТП в ближайшие специализированные медицинские учреждения.

Я пригласил специалистов федерального Центра медицины катастроф, чтобы консультировать тульских врачей. Они продолжат нам помогать и дистанционно, и с выездом на место. Находиться Центр будет в здании по соседству с минздравом. В течение месяца в нем завершится ремонт, и с 15 октября Центр должен начать работу.

– Среди масштабных задач нашего здравоохранения – строительство двух новых корпусов Тульской областной детской клинической больницы и перинатального центра. Как идут дела?

– Тульская областная детская клиническая больница – единственное детское специализированное многопрофильное учреждение в области. В ней лечатся более 10 000 детей в год. При этом в больнице нет травмпункта, травматологического отделения, нет достаточных площадей для проведения комплексной диагностики. Сейчас мы ведем строительство двух корпусов. Один из них – изоляционно-диагностический – как раз и решит те проблемы, которые я назвал. А специализированное реанимационное отделение в его составе обеспечит лечение тяжелых случаев заболеваний. Второй – палатно-боксированный – для помощи детям с инфекционными заболеваниями.

Раз в неделю я бываю на объектах, наблюдаю за ходом работ. Все идет по графику. Ведутся земляные работы, выходим на фундамент. А по перинатальному центру ждем скорого решения.

– Наш регион, как известно, самый возрастной в РФ. Многих жителей волнует вопрос обеспеченности льготными лекарствами. Как сегодня с этим обстоят дела в Тульской области?

– Область в целом неплохо обеспечена лекарствами, но нам есть куда расти. Сейчас этот вопрос зачастую решается в ручном режиме. Мы намерены ввести систему персонифицированного учета. Для этого составляем реестры граждан льготной категории, что даст возможность контролировать потребность и расход лекарственных препаратов.

– Тульская область в числе первых была включена Минздравом РФ в число пилотных регионов по программе «Бережливая поликлиника». Расскажите подробнее об этом проекте, о том, что он даст региону.

– В первую очередь, хотел бы прояснить само название проекта. Это такая поликлиника, которая бережет и пациента, и врача. Первого не просто качественно лечит, но еще и экономит при этом его время. А второму обеспечивает достойные условия труда.

Первой «бережливой поликлиникой» в Туле станет ГУЗ «Детская инфекционная больница №2» на ул. Марата, 47. Там будут созданы условия не только для лечения малышей, но и для безопасных профилактических визитов к врачу. Сейчас мамы с детьми до 1 года вынуждены приходить в поликлинику по 3-4 раза в месяц, чтобы пройти весь комплекс профилактических обследований. Теперь достаточно будет 1-2 визитов. Больные и здоровые дети будут разделены по разным потокам.

Второе пилотное учреждение – взрослая поликлиника ГУЗ «Городская больница №9 г. Тулы».

В рамках проекта в обоих учреждениях начаты ремонтные работы. По инициативе губернатора Алексея Дюмина уже привлечено почти 50 миллионов внебюджетных средств для ремонта. Эти учреждения были определены в качестве пилотных не случайно: у них большое количество посетителей и много нерешенных проблем. Реализация проекта на их базе станет наглядным примером того, как новая организация рабочего процесса позволяет быстро добиваться ощутимых улучшений в работе первичного звена.

В дальнейших планах – ремонт детской поликлиники в Узловой, взрослой поликлиники в г. Алексине (микрорайон Алексин Бор), взрослой поликлиники в Зареченском районе г. Тулы. Работы также будут осуществляться на внебюджетные средства. Уже сейчас сотрудники этих учреждений проходят обучение новым технологиям.

«Бережливая поликлиника» начинается прямо со входа: посетителей встретит администратор зала – как в Сбербанке. Он ответит на все вопросы и подскажет порядок действий. Современная единая форма навигации позволит сориентироваться в поликлинике и легко найти нужный кабинет.

Изменится работа регистратуры. Если пациент записался на прием заранее, то идти в регистратуру ему уже не придется. Необходимые медицинские документы будут у врача. Работа телефонного центра поликлиники позволит легко дозвониться и оформить вызов врача или получить информацию о работе учреждения. Теперь у каждого учреждения области будет единый телефон, по которому можно будет не только записаться на прием, но и получить ответ на любой вопрос.

Пациентов, которые пришли экстренно, без предварительной записи, отдельно от общего потока будет принимать дежурный врач.

Все медицинские справки будут выдавать в специально организованном кабинете. Визит на плановую прививку займет не более 30 минут и не потребует предварительной записи.

Кроме того, «Бережливая поликлиника» обеспечит обратную связь: каждый посетитель может оставить свои замечания или пожелания на «доске проблем» на 1-м этаже. Каждое обращение будет рассмотрено и проанализировано.

– Вы уделяете большое внимание выстраиванию обратной связи с жителями области. Какие механизмы для этого применяете?

– Это действительно очень важно: информированность способствует доверию к системе в целом и отдельному врачу в частности.

Так, теперь главврачи должны вести еженедельный прием граждан по понедельникам с 16.00 до 20.00.

В остальные дни принимают их заместители и заведующие. Процесс находится на контроле отдела кадров минздрава, график приема должен быть размещен на сайте каждого учреждения.

Кроме того, я постоянно выезжаю в районы и общаюсь с посетителями и сотрудниками медицинских учреждений. Это мой принцип работы, о необходимости таких поездок говорил губернатор.

На встрече с врачами и медперсоналом Алексинской районной больницы.

– После Ваших выездов что-то меняется к лучшему?

– Пока они носили скорее ознакомительный характер. Я посетил бОльшую часть муниципальных образований области, встречался с врачами, представителями общественности. Впечатления остались в основном положительные. Например, АУЗ «Амбулатория Рассвет», в которое входят Плехановская и Хрущевская амбулатории, несколько ФАПов и один офис врача общей практики. Директор Любовь Рогова отлично выстроила работу: штатное расписание сбалансировано, учреждения экономически независимы, ремонт не требуется и от людей ни одной жалобы.

Но не везде все так гладко. Например, в Щекино есть две поликлиники, руководитель у них один, при этом одна выстроена на 4 с плюсом, а другая – на 3 с минусом. Будем разбираться, почему во второй не удается выстроить все процессы на достойном уровне. Или в Суворове было замечание главврачу, который должным образом не организовал взаимодействий с главой администрации. Муниципалитет готов помочь учреждению с ремонтом дороги, а письма от руководителя нет.

И если первые выезды дали возможность понять общую картину, то дальше я буду непосредственно заниматься отдельными лечебными учреждениями. Анализировать экономику каждого из них, для каждого выстраивать свою маршрутизацию, тот уровень медицинской помощи, который оно должно оказывать по программе госгарантий и так далее.

Например, в одних медучреждениях оборудование простаивает, а в других его не хватает. Если нужно, мы перераспределяем оборудование между учреждениями – все должно работать оптимально.

– Возможны ли быстрые, заметные изменения к лучшему в тульской медицине? И когда их ожидать?

– Все те программы, инициативы, о которых я говорил, – в первичном звене, в скорой помощи, в организации сельской медицины, – ориентированы именно на быстрый результат.

Мы сможем показать эффект в течение года. Люди смогут сказать, что попасть на прием стало легче, очереди уменьшились, их своевременно перенаправляют к нужным специалистам, скорая приезжает вовремя.

Главное, чего мы хотим добиться, – это чтобы медицина повернулась лицом к пациентам, и они это обязательно увидят.

– А пять основных задач на ближайший год можете назвать?

– Структурируем работу врачей, будем решать кадровый вопрос, отрегулируем экономику учреждений, будем добиваться стабильной оплаты труда медперсонала, мотивировать сотрудников к качественным изменениям в отрасли. Все эти шаги в дальнейшем помогут мне как руководителю минздрава координировать работу всех лечебных учреждений. А цели ясны – повышение качества медпомощи, снижение смертности.

Сейчас мне пока сложно эффективно координировать все процессы в отрасли – нужно сначала, чтобы машина тронулась.

– А сами как пациент пользуетесь услугами тульской медицины?

– Да, такой опыт уже имею. Обращался в одну из тульских стоматологических клиник. Остался очень доволен: там работают на уровне лучших московских частных стоматологических центров. Чисто, опрятно, врачи высокой квалификации, современное оборудование, созданы комфортные условия для пациентов и персонала. Видно, что главный врач на своем месте, настоящий организатор здравоохранения.

– Недавно Вы отпраздновали юбилей. Как отмечали, как вообще предпочитаете проводить свободное время?

– С семьей и детьми – так мы отмечаем любые праздники. У меня три сына, двое еще учатся в школе, и я стараюсь уделять им достаточно времени.

– Вы – жесткий руководитель?

– Я бы сказал: строгий, но справедливый. Не окружаю себя «любимчиками», не пытаюсь быть мягким, «добреньким», но для меня очень важно мнение коллег, их профессиональная оценка. Я – командный игрок. И с командой тульских врачей мы, без сомнений, сможем добиться серьезных улучшений в системе здравоохранения.