Алла Богославская: «Телевидение — это история на всю жизнь!»

Фото Светланы Колосковой.

Сама Алла Викторовна очень любит телевидение и свою работу, и эта любовь взаимна!

Алла Викторовна Богославская — очень позитивный человек, заряжающий своим оптимизмом и молодой энергией всех вокруг. Обезоруживающая улыбка, мудрость в глазах и голос, который невозможно спутать ни с каким другим…

— Алла Викторовна, почему делом своей жизни Вы сделали журналистику?

— Я даже не столько журналистику выбирала, сколько телевидение. За пару лет до моего поступления на факультете журналистики МГУ появилась кафедра телевидения и радиовещания. У меня с детства было очень теплое отношение к кино. Мне хотелось, чтобы то, что я пишу, представляю в голове, имело какой-то видео­ряд. Но ни о журналистской работе, ни о телевидении я не имела никакого представления. В 17−18 лет это были лишь мои завиральные представления, не более того.

— Какие предметы были любимыми в школе?

— Русский язык и литература! Мне очень повезло, у нас была замечательная учительница Светлана Николаевна Щукина. В учебниках не было ни Шекспира, ни Достоевского, но она умудрялась расширить программу — читали мы очень много! А еще она нас провоцировала в хорошем смысле этого слова: часто давала писать сочинения на вольную тему.

Кто-то в подростковом возрасте писал стихи, а я первые свои опусы делала в космической фантастике — начала писать рассказики.

У меня даже сохранился выпуск газеты «Молодой коммунар» за 1964 год, где был опубликован один мой фантастический рассказ.

— Но ведь Вы не сразу поступили на журналистику?..

— У моей мамы была мечта — чтобы я училась на романо-германском отделении филологического факультета МГУ. А там такой конкурс! Да еще туда шли дети дипломатов, которые жили в Испании, Германии, Франции, для них немецкий и французский языки были родными. И я приехала — девочка из Тулы… Поэтому мои 18 баллов за 4 экзамена для меня — это сказка! Два года училась на заочном отделении, параллельно работала в финансовом отделе Комбайнового завода, куда меня пристроил папа. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. Моя подружка из Бийска, которая работала в газете, сбила меня с панталыку и после летней сессии сказала: «Давай рванем на журналистику!» Забрали документы с филфака, рисковали всем, помню, маме что-то врала по телефону (смеется). Было страшно, но всё получилось!

— Помните свой первый выход в прямой эфир?

— Да, это было еще во время учебы, на практике в Норильске. Там был период больших отпусков — люди гуляют по 3−4 месяца.

Сотрудников не хватало, и главный редактор мне сказал: «Будешь заниматься студенческими стройотрядами, скоро у тебя эфир!» Я была в шоке: с чего начинать?

Я тогда еще даже не знала, что в сценарии есть левый ряд, в котором пишут то, что показывают, и правый ряд, где пишут то, что говорят. Но этот бесценный норильский опыт очень помог мне в дальнейшем. А потом и в университете как раз начали это преподавать. У нас были потрясающие педагоги! И когда я вышла в прямой эфир, уже работая на телевидении в Новомосковске, чувствовала себя уверенно. Помню, мы беседовали с Алексеем Арсентьевичем Рогожиным, летчиком, Героем Советского Союза. Когда программа закончилась и я вышла из павильона, редактор Кира Константиновна сказала: «Ну всё, у нас появился ведущий!» Дело в том, что в ту пору в основном были дикторы, а вот вести диалог — это другое.

— Кто для Вас был самым интересным собеседником?

— Аркадий Георгиевич Шипунов! Я его помню, потому что он один такой в мире был! Замечательных собеседников было очень много, всех не перечислишь. А еще были обыкновенные люди, многих я уже и не помню по именам, но они оставили в душе и сердце какие-то зарубки. Например, помню молодую многодетную семью с тремя детьми.

Я тогда была уже не девочкой, но их мудрость, взвешенность стали для меня уроком. Я до сих пор их вспоминаю и даже цитирую.

— Сейчас Вы — редактор Группы подготовки программ и выпуска Службы информационных программ. В чем заключается Ваша работа?

— Я занимаюсь утренними выпусками, которые идут с 6.00 до 8.30, и субботними выпусками в 8.00 и 11.00. Эфир не любит старые лица, поэтому светиться на экране уже смешно и нелепо, тем более у нас целый цветник молодых красивых девчонок. Я разыскиваю темы, пишу тексты, на записи контролирую, чтобы всё было правильно прочитано, отслеживаю сюжеты на монтаже.

— В 1996 году Вам присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ»…

— Да, это еще при Борисе Ельцине было. Мне прислали телетайп с поздравлением в мой адрес. Конечно, приятно, что мою работу отметили. Это пришло в ту пору, когда я была достаточно зрелая, у нас появились хорошие технические и творческие возможности.

— В чем, по-Вашему, залог успеха классного сюжета?

— В первую очередь, в достоверности. Мы ведь делаем репортажи не о жизни в Америке и не об орбитальной станции… Мы снимаем сюжеты о том, что вокруг нас. А об этом наш зритель знает не хуже нас. Если начинаешь подвирать, что-то лакировать — зритель это увидит. И в лучшем случае ухмыльнется, сидя перед экраном, а в худшем — переключит канал.

Важен индивидуальный подход журналиста, его автор­ский взгляд плюс грамотный язык, чего сегодня здорово не хватает. Но сетовать по этому поводу бесполезно.

— Современный журналист — какой он?

— Компетентный в той теме, за которую берется. В очень широком смысле слова любо­знательный. Неравнодушный к своей аудитории, к своему зрителю. Я не люблю, когда меня на улице узнают. Но сколько лет прошло, как меня нет в эфире, когда меня узнают, то здороваются с улыбкой. Меня это очень трогает.

— Что для Вас телевидение?

— Телевидение пьет кровь до конца, но продлевает жизнь! Так оно и есть. Спокойно жить и дышать здесь не получится. Поэтому девочкам я не рекомендую идти в журналистику (смеется).

досье

Алла Викторовна Богославская родилась 24 августа 1947 года в Туле.

Окончила школу № 8 (ныне — лицей № 1), журфак МГУ им. М. В. Ломоносова , специальность — литературный сотрудник телевидения и радио.

Семья: супруг Александр Владимирович, дочь Ульяна, сын Артем, внучки Мария и Софья.

Любимый писатель: Габриэль Гарсиа Маркес, Михаил Булгаков.

Любимый фильм: «Золушка» с Яниной Жеймо.

Любимая еда: мучное и сладкое.

Блюдо, которое любят все домашние в исполнении Аллы Богославской: пельмени.

Мечта: чтобы с мужем хватило здоровья пожить, чтобы у детей всё было благополучно, чтобы хватило времени напутствовать внучек на взрослую жизнь.