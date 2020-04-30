Врач-педиатр Юлия Бригадирова: «Коронавирус пройдет, и всё у нас будет хорошо!»

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения Тульской области.

В 2018 году прошла обучение по специальности врач-педиатр. А сейчас Юлия Викторовна работает в инфекционном отделении больницы и оказывает помощь детям, больным коронавирусом. О профессии врача, трудностях работы в условиях пандемии и работе в команде –

в интервью Myslo.



«Страшно не было. Было только желание помочь»

– Юлия Викторовна, когда Вы решили, что станете врачом?

– В старших классах я задумалась, чем бы хотела заниматься в жизни, как провести следующие годы обучения и где учиться, чтобы было интересно. Мой выбор пал на медицину. Я поступила в медицинский институт ТулГУ, окончила его и с 2011 года работаю врачом. О своем выборе я не пожалела ни разу.

– Почему основным профилем для себя выбрали неонатологию?

– Это случилось уже ближе к окончанию института. Я первый раз была на практике в роддоме, увидела рождение ребенка... Потом нам показали недоношенного малыша весом не более килограмма. После этого передо мной вопрос выбора специализации уже не стоял – всё было решено.

– Помните свои первые дни работы? Было страшно?

– Страшно не было. Студенты-медики за шесть лет учебы в институте и два года ординатуры успевают увидеть очень многое. Вместо страха было желание помочь. А еще было очень интересно. Первые дни работы в больнице были еще в ординатуре. Здесь ты не отдельный врач, который отвечает за своих больных, а работаешь с доктором, как бы «под прикрытием». Я попала в ординатуру как раз в отделение недоношенных детей тогда еще горбольницы №1, и больше уйти оттуда не смогла. После получения диплома я вернулась в это отделение. А когда начала работать врачом-неонатологом, решила получить специализацию врача-педиатра. Возникло желание быть не узкопрофильным специалистом, а иметь возможность совмещать. Сейчас я получила основу и имею возможность расширить свою квалификацию.



«С детками коронавирус обходится мягко»

– Сейчас Вы перешли работать в инфекционное отделение больницы. Легко ли Вам далось это решение и чем оно было продиктовано?

– Работа врачей – это прежде всего работа в команде. Наша команда – это наше медицинское учреждение. И когда наш главный врач сказал, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса инфекционному отделению больницы нужны дополнительные силы, ни один из врачей, чья кандидатура на перевод была озвучена, не отказался. Одной из этих кандидатур была и я. Думаю, если бы прозвучали фамилии других докторов, все бы с радостью согласились помочь инфекционному отделению.

– Юлия Викторовна, уже освоились на новом месте?

– Перед тем как перейти работать в инфекционное отделение, все педиатры познакомились с работой, прошли дополнительное обучение по лечению детей с коронавирусной инфекцией.

– Сколько часов работаете? Устаете?

– Врачи инфекционного отделения продолжают работать в своем обычном графике. А мы, те, кто перешел из других отделений на время тяжелой эпидемиологической ситуации, работаем сутки через трое. Если к концу суток даже есть какая-то усталость, то ее просто не замечаешь. Она ощущается уже потом, когда ты приходишь домой. И первые сутки после дежурства ты как в тумане...

– Отсыпаетесь?

– У меня маленький ребенок и нет возможности отоспаться. Но в общем и целом гораздо сложнее сейчас не нам, педиатрам, а докторам, которые работают со взрослыми, зараженными коронавирусной инфекцией. С детками в большинстве случаев коронавирус обходится мягко.





«Проведите время с пользой для себя и своей семьи»

– Врачи, как и люди многих других профессий, сейчас на острие проблемы. Они настоящие герои. Что Вам помогает оставаться в тонусе каждый день?

– Если говорить о моей работе, то, в принципе, ничего не изменилось. Мы так же трудимся, просто в других условиях. Сейчас есть учреждения, которые работают на максимуме. И весь медицинский персонал, который там работает и борется с коронавирусной инфекцией, – настоящие герои.

Даже просто физически очень тяжело находиться несколько часов в защитном костюме. Час работы идет за пять, и это своего рода подвиг.

Ну и психологический момент никто не отменял. В первые дни работы в инфекционном отделении было определенное волнение. Но когда вливаешься в работу, оно быстро уходит.

Тяжелее переносить самоизоляцию в те дни, когда не работаешь. Все мамы, у кого есть маленькие дети, меня поймут. Малышам такое количество времени быть дома очень тяжело. Взрослые легко могут найти для себя разнообразные занятия, детям тяжелее.

– Ваш совет всем тулякам – как пережить пандемию и как грамотно себя вести?

– Прежде всего, сохранять позитивный настрой, ведь наша эмо-

циональная сфера напрямую связана со здоровьем. Важно не нагнетать ситуацию, не паниковать. Просто выполнять рекомендации, которые всем известны, и постараться время самоизоляции провести с пользой для себя. Всё это пройдет, это не на всю жизнь. Пройдет, и всё у нас будет хорошо!

Из досье Myslo

Юлия Викторовна Бригадирова

Родилась

4 ноября 1987 год в Туле.

Окончила школу №21, Тульский медицинский институт ТулГУ.

Семья: сын Артемий (4 года).

Любимая книга: Дина Рубина «Синдром Петрушки».

Любимый фильм: «Мосты округа Мэдисон».

Любимая еда: макароны.

Девиз: «Всегда сохраняй позитивный настрой!»

Мечта: чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась.



