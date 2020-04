Онлайн-выходные в Туле: 1-5 мая

«Шоу ON!»: онлайн-концерты Александра Иванова и группы «Рондо» и Дмитрия Маликова

Когда: концерт Александра Иванова и группы «Рондо» — 1 мая, пятница, 19.00, концерт Дмитрия Маликова — 2 мая, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В эти выходные продолжится серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

1 мая на онлайн-сцену мультимедийного сервиса Okko выйдут легенды отечественного шоу-бизнеса выступим с юбилейной программой «Нам 35!». Прославившись в качестве солиста столичной рок-группы, Александр Иванов находится на виду с конца 1980-х. Исправно пополняя их арсенал песнями калибра «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк» и «Я постелю тебе под ноги небо», Александр давно утвердился в статусе русского Стивена Тайлера — певца с богатым рок-н-ролльным прошлым, особенно убедительного в жанре хард-рок-баллады.

2 мая Дмитрий Маликов даст большой сольный живой концерт «Внезапно 50». Автору драматичных поп-хитов Дмитрию Маликову удалось успешно встроиться в современность. Став мемом, Маликов продолжил быть им в шутливых клипах Хованского, параллельно выпустив несколько новых романтичных треков и заставив страну вспомнить свои прошлые заслуги — хиты «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая» и другие.

VII Межрегиональный онлайн-конкурс по фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы. Защитные рубежи России».

Когда: 1−3 мая, пятница-воскресенье. 3 мая, 18.30 — финал.

Как попасть: ежедневно заходить в сообщества фестиваля в «ВКонтакте» и « F acebook» с 9.00 до 18.00.

С 1 по 3 мая пройдет виртуальный фотобёрдинг в окрестностях Национального парка «Угра», Крапивенского музея (филиала Музея-усадьбы «Ясная Поляна»), Музея-заповедника «Куликово поле» пройдёт VII Межрегиональный конкурс по полевым фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы. Защитные рубежи России». Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию Тульского кремля.

Онлайн-трансляция спектакля «Принц»

Когда: 1 мая, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .

В ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Принц» по пьесе Д.Салимзянова. Капризная Принцесса просит Папу-Короля рассказать сказку перед сном. На помощь ему приходят придворные, и каждый придумывает свой сюжетный поворот. Теперь уж точно никто не уснет! Но какая сказка без любви? Принцесса есть, а вот с Принцами сложнее… Посмотрев шумное представление, наполненное песнями, танцами, шутками не только для детей, но и для взрослых. Магические фокусы, неожиданные образы — такого вы еще точно не видели! Скучно не будет, ведь наша сказка для тех, кто не хочет спать!

Онлайн-показы в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

1.05

9.00 Прямой эфир. Кавер-группа Jazzophrenia. Акустический квартирник онлайн.

20.00 «Лицом к…». Прямой эфир с участием руководителя шоу барабанщиков «Crazy Army Drum Show» Дмитрия Лобова.

2.05

20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Товарищество актеров «МiрЪ» (СПб).

3.05

17.00 Викторина «Своя игра online"

20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Театр Странствующие Куклы Господина Пэжо (СПб).

Онлайн-концерт GONE. Fludd

Когда: 1 мая, пятница, 20.00.

Как попасть: в назначенное время пройти по ссылке.

GONE. Fludd выступит с онлайн-концертом на платформе Live Systema. В 2018 году именно GONE. Fludd стал для многих компромиссной фигурой, примирившей аудиторию с рэпом новой школы. На прорывном лонгплее «Boys Don’t Cry» артист позволял себе любые дерзкие выходки. Написать хасл-трэк от лица кубика льда? Без проблем. Выпустить грустный рэп о тающем сахарном человеке? GONE. Fludd снова залетает в топы чатов.

Все это опиралось на модные биты и глючный сеттинг — GONE. Fludd выстрелил как мультяшный диковинный герой, одновременно грустный и смешной, в мире, где все очень пестро, эффектно и немножко не всерьез.

Онлайн-концерт группы «Грязь»

Когда: 2 мая, суббота, 19.00.

Как попасть: в назначенное время пройти по ссылке .

Почти каждая песня белоруса Дениса Астапова повествует о миниатюрной жизненной катастрофе или жутковатой истории отчуждения. Среди конкретных примеров — репортаж о неудачном трипе на концерте Элджея, сага деградирующего замужества, садистские фантазии об общении с манекенами. Музыка соответствующая — нагнетающие рейв-биты с включениями диффузной электрогитары.

Онлайн-трансляция спектакля «Нашла коса на камень»

Когда: 2 мая, суббота, 18.00.

Как попасть: в назначенное время пройти по ссылке .

Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и как найти себе выгодную партию, появляется странный человек — Савва Васильков. Нелепый, наивный провинциал, по виду — с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Да вдобавок ко всему — без памяти влюблен в первую красавицу Москвы, Лидию Чебоксарову. Уж слишком смешон и странен он в своих взглядах, и слишком велик соблазн воспользоваться его искренностью в своих интересах…

Можно ли остаться честным и прямодушным в мире, где правят бешеные деньги? Можно ли быть успешным в делах — и не воровать? И уживутся ли вместе трезвый ум и горячее сердце? Об этих вечно актуальных вопросах предлагают задуматься создатели спектакля.

Онлайн-концерт группы «Буерак»

Когда: 3 мая, воскресенье, 19.00.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.

Стоимость: от 200 руб.





Пожалуй, главные представители новой сибирской постпанк-волны. Подобно многим другим группам этого стиля, «Буерак» совмещают аккуратную, холодную и напряженную музыку с лирикой об экзистенциальных проблемах и выживании в заснеженных постсоветских широтах. Музыканты не скрывают своего увлечения российскими фильмами 1980−1990-х годов и мрачной западной музыкой того же времени.

Онлайн-фестиваль неигрового кино

Когда: 1−3 мая, пятница-воскресенье.

Как попасть: ежедневно заходить на сайт и сообщество фестиваля в « F acebook» в назначенное время.

Московская школа нового кино и Москино проведут онлайн-фестиваль неигрового кино в формате четырехдневной трансляции. Сквозная тема программы — семейные отношения, которые связывают самых разных героев. Среди них встречаются маргинальные и трогательные жители американского города-призрака («Хроники ртути»), философствующие режиссеры («Пляска смерти, скелеты и другие фантазии»), многодетная мать («Белая мама») и забавные маленькие братья Захар и Прокопий из семьи кочевников-оленеводов («Хозяин оленей»). После сеансов пройдут обсуждения фильмов с их авторами.

1 мая 19.00 Пляска смерти. Q&A c Ритой Гомеш и Пьером Леоном 2 мая 15.00 Волк и семеро козлят. Q&A с Генрихом Игнатовым и Еленой Гуткиной 17.30 Братство джентльменов 19.00 Мастер-класс Фрэнка Поппера: Как снять документальный фильм в одиночку 20.30 Бабочки. Q&A-лекция с Дмитрием Кубасовым 3 мая 16.30 Хозяин оленей. Q&A с Ксенией Елян 19.00 Мастер-класс Деборы Оппенхаймер: Нам всем нужна семья — Идея и реализация проекта фильма о тех, кто лишен обычного детства. 20.30 Белая мама. Q&A с Зосей Родкевич и Евгенией Останиной. Виртуальные экскурсии в Пушкинский музей Как попасть: зайти на сайт музея в любое удобное время. Один из самых академичных музеев Москвы проводит виртуальные экскурсии. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина является одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. В современной экспозиции представлены обширная учебная коллекция тонированных гипсовых слепков с произведений Античности, Средних веков и эпохи Возрождения, а также собрание подлинных произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

Мост в Терабитию

Вот и наступили долгожданные майские праздники, мой дорогой друг. Возможно, Вы немного не так их себе представляли, но что есть, то есть.

При всем количестве негативных факторов и информационном шуме важно находить что-то положительное. Например, можно получше узнать своих близких и весело провести с ними время, а поможет Вам в этом совместный просмотр хороших фильмов из нашей небольшой киноподборки.

И первой на очереди приключенческая семейная мелодрама о двух подростках, которые открывают для себя волшебную страну. Главные роли блестяще исполнили восходящие звезды Голливуда Джош Хатчерсон и Анна-София Робб. Неуверенный в себе, замкнутый ученик пятого класса Джесс Аарон всегда мечтал стать самым быстрым бегуном в школе, но его обошла задорная новенькая Лесли Берк. У двух подростков есть все причины ненавидеть друг друга, но, тем не менее, они становятся друзьями. Вместе ребята находят удивительный мир, Терабитию, в котором есть свои правила, свой разумный народ и, конечно же, свой Темный Властелин, мечтающий поработить весь мир.

Собачья жизнь

Следующей кинокартиной в нашей небольшой подборке станет экранизация трогательного бестселлера В. Брюса Кэмерона о нескольких жизнях одного пса, способного перерождаться после смерти и с каждой новой реинкарнацией все лучше понимать людей. От режиссера Лассе Халльстрема («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Мистификация», «Хатико. Самый верный друг») и с Деннисом Куэйдом в роли хозяина пса.

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Последним на очереди, но не по значению сегодня будет кинодебют Александра Ханта — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Черная трагикомедия в духе прославленного ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Витька Чеснок (Евгений Ткачук) — бывший детдомовец и гопник-миллениал, который по вечерам напивается с друзьями в кабаках, изменяет измученной жене с миловидной любовницей и не замечает сына. В общем, повторяет путь отца-уголовника, которого сам же всем сердцем ненавидит. Вскоре, однако, Витька узнает, что его отец по прозвищу Леха Штырь (Алексей Серебряков) все еще жив, хоть и парализован, — и, чтобы заполучить его квартиру, решает сдать его в дом инвалидов. Но Штырь (в прошлом известный бандит) оказывается не так прост, наставляет на сына пистолет и велит везти в одно место.

Оставайтесь дома, не теряйте интерес к жизни и берегите себя.