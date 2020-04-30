Медицинские клиники Тулы: От терапии и стоматологии до урологии и избавления от депрессии

Медицина в Туле представлена самыми разными клиниками, как узкоспециализированными, так и широкой направленности. Каждая стремится собрать максимально профессиональный штат специалистов, чтобы помочь пациентам.

Медицинская клиника «ЦентрМед»

Стоматологическая клиника «Эстетик Дент»

Медицинский центр «Уро Дерм Клиник»

Качественная медицинская помощь в сочетании с современными технологиями и передовыми наработками — вот, что отличает медицинскую клинику «ЦентрМед».

Клиника «ЦентрМед» — это:

стандарты лечения мирового уровня;

современные технологии и оборудование;

сотрудничество с высокопрофессиональными отечественными специалистами;

комплексность медицинского обслуживания;

демократичные цены;

запись на прием без очередей;

уютная и спокойная атмосфера;

выдача официального больничного листа;

оформление справок для водителей и на оружие;

профосмотры работающих групп населения проводятся качественно и быстро;

предрейсовые осмотры водителей;

удобное расположение — в центре Тулы.

В «ЦентрМед» работают одни из лучших специалистов Тульской области, неоднократно подтвердивших свою репутацию. В этом центре прием ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий по направлениям: гинекология, неврология, урология, хирургия, терапия, функциональная диагностика.

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Пациенты доверяют этим врачам, а коллеги прислушиваются к их мнению:

Главный врач, кардиолог, врач функциональной диагностики — Ольга Михайловна Ткачева, врач высшей квалификационной категории. Стаж более 30 лет. Ольга Михайловна имеет громадный опыт работы и лечит сложнейшие заболевания, разрабатывая индивидуальные схемы терапии для каждого отдельного случая сердечных заболеваний.

Эндокринолог — Светлана Александровна Прилепа, врач высшей квалификационной категории, главный эндокринолог Тульской области. Стаж работы по специальности свыше 25 лет. Светлана Александровна владеет всеми современными методиками диагностики и лечения самых сложных проблем эндокринной системы.

Акушер-гинеколог — Кирилл Юрьевич Сороколетов, в 2018 году вошел в число победителей конкурса «Любимый доктор» в номинации «Лучшие врачи Тульской области».

Акушер-гинеколог – Светлана Михайловна Спасская, врач первой квалификационной категории, стаж работы более 30 лет. Ведение беременности, выдача сертификата и больничного листа. Победитель конкурса «Любимый доктор» в 2018 году.

Терапевт — Любовь Викторовна Чедакина, 39 лет стаж работы по специальности. Одна из первых в Тульской области получила сертификат врача общей практики.

Врач УЗИ – Ревякина Вера Владимировна, кандидат медицинских наук. Стаж работы более 15 лет.

Невролог – Алена Юрьевна Исайчева. Опыт работы – 5 лет.

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Предоставляя качественные медицинские услуги, клиника стремится сделать процесс медицинского обслуживания эффективным и комфортным для пациента. Онлайн-консультации — один из способов сделать прием у врача максимально удобным для пациента.

Если после первичного приема пациент нуждается в повторном осмотре, то консультацию он может получить по телефону или видеосвязи — прекрасная возможность не тратить время на дорогу. А в условиях пандемии коронавируса актуально как никогда!

Онлайн-прием в клинике «ЦентрМед» ведут терапевт, кардиолог, психиатр и эндокринолог. Психиатр может провести при необходимости и первичный прием в режиме видеосвязи.

Если же необходим личный прием, то записаться к специалисту можно как по телефону, так и онлайн на сайте. Просто выберите врача и удобное время визита. После с вами свяжется администратор для уточнения записи.

Уникальным предложением для жителей области является диагностика и быстрое устранение железодефицитной анемии с помощью внутривенных инъекций.

Обследование включает в себя:

общий анализ крови; сывороточное железо; ферритин; коэффициент насыщения трансферрина; консультация терапевта.

Врач назначает необходимое лечение и подбирает индивидуальную дозу препаратов. Восстановление этого важного элемента в сыворотке и депо с помощью внутривенного введения препарата занимает всего от 3 дней до 1 недели.

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Возникла резкая и сильная боль в спине, которая не дает покоя и доставляет дискомфорт? Устранить этот неприятный симптом можно с помощью блокады. Процедура эффективная, но делать ее должны только профессионалы. Это гарантирует:

комплексный подход к лечению;

назначение процедуры с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого клиента;

препараты, применяемые для блокады не только снимают боль, но и оказывают противовоспалительное действие;

делаются подкожные и внутримышечные инъекции, спинно-мозговые и внутрисуставные блокады.

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В клинике «ЦентрМед» прием ведет Алена Юрьевна Исайчева. Многие туляки знают ее не только как грамотного профессионала в области применения блокад, но и как опытного специалиста в лечении рассеянного склероза.

Пациентам клиники «ЦентрМед» доступна современная диагностика. «ЦентрМед» можно сдать все виды лабораторных анализов и пройти качественную функциональную диагностику:

Порядка 1500 видов лабораторных анализов выполняются в кратчайшие сроки с возможностью дозаказа исследования без повторного взятия материала.

функциональная диагностика: ЭКГ (электрокардиограмма), ЭХО КГ (эхокардиография), ХМ ЭКГ (холтеровское мониторирование), ЭЭГ (электроэнцефалограмма), аудиометрия, ФВД (функция врешнего дыхания);

УЗИ исследования брюшной полости, мочеполовой системы, сосудов и др.

Современная УЗ-аппаратура даёт возможность детально и точно обследовать пациентов.

Тула, ул. Пионерская, 1 (слева от входа в цирк). +7 (4872) 522-142, +7 (950) 911-42-24 (возможна предварительная запись). @ centrmed-tula@yandex.ru. Режим работы: пн-пт: 8.00–20.00, сб.: 9.00– 16.00. centrmed71.ru о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Не надо терпеть боль и дожидаться, когда удаление зуба будет неизбежным. Стоматологическая клиника «Эстетик Дент» предлагает своим пациентам широкий выбор профессиональных услуг, которые направлены на сохранность здоровья зубов и десен и позволяют устранить все дефекты зубочелюстной системы. Лечение оказывается в соответствии с современными стандартами.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции клиника принимает все необходимые меры: дезинфекция, прием пациентов по предварительной записи и использование индивидуальных средств защиты.

Сотни туляков уже смогли по достоинству оценить профессионализм врачей этой клиники.

Врачи «Эстетик Дент» всегда находят оптимальное решение проблемы с минимальными затратами

для пациента.

В клинике «Эстетик Дент» ведут прием терапевты, хирурги, ортодонты, эндодонты и ортопеды. В штат стоматологии «Эстетик Дент» входят высококвалифицированные врачи с солидным опытом работы по специальности. Здесь каждому пациенту гарантируется безопасность и высокое качество выполняемых процедур.

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Терапия

При лечении кариеса и пульпита в клинике «Эстетик Дент» применяется пломбировочный материал ESTELITE ASTERIA. Он прочно сцепляется с дентином, адаптируется к цвету зуба и предотвращает развитие кариозного процесса.

Для улучшения эстетики, восстановления геометрии и функциональных параметров зубов в клинике «Эстетик Дент» выполняется художественная реставрация фотополимерами (свето-отверждаемыми пломбировочными материалами). В этом случае восстановленный зуб не будет отличаться от соседних зубов и пломба будет незаметна.

При незначительных сколах и повреждениях лучшим решением будет поставить пломбу, а если зуб разрушен более чем наполовину, оптимальным вариантом станет установка керамической вкладки. Она поможет восстановить форму и функциональность зуба.

Для детального изучения состояния корня зуба в случае необходимости проводится ортопантомограмная или прицельная рентгенологическая диагностика.

При наличие показаний пациенту будут оказаны хирургические услуги – лечение воспаления, удаление зубов любой сложности и пластика уздечки.

Гигиена полости рта

С «Эстетик Дент» с такой распространенной проблемой как зубной камень и налет удастся быстро распрощаться. Процедура проводится аппаратом Air Flow, который удаляет различные типы отложений не только с поверхности зуба, но и из межзубных промежутков.

Для тех, кто знает, что лучше предупредить, чем лечить, есть в списке услуг реминерализующая терапия. Это эффективный и физиологичный способ лечения и профилактики кариеса. Реминерализующая терапия позволяет возместить потери минеральных компонентов эмали и защитить ее от появления кариеса.

Также в «Эстетик Дент» обучат правильно ухаживать за полостью рта и подберут индивидуальные средства гигиены.

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Ортопедия и имплантология

У клиники «Эстетик Дент» своя зуботехническая лаборатория, это дает возможность пациентам не переплачивать за услуги протезирования. Установка виниров E.max, вкладок-накладок, заменяющих пломбы, коронок и мостовидных протезов из диоксида циркония и дисиликата лития и металлокерамических протезов, имплантация системой ALpHa-BIO, наращивание костной ткани, синус-лифтинг – перечень услуг в этой области стоматологии достаточно широк .

Ортодонтия

Необходимо исправить прикус или выровнять зубной ряд? Клиника «Эстетик Дент» поможет с помощью брекет-систем или элайнеров – прозрачных кап.

Берегите здоровье своих зубов с клиникой «Эстетик Дент»!

Адрес:

Тула, ул. Кирова, д. 151а.

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Медицинский центр «Уро Дерм Клиник» – специализированная клиника, оснащенная в соответствии с государственными стандартами. Ее специализация – консультативно-диагностическая и лечебной помощи при дерматовенерологических заболеваниях.

Эта клиника, где сочетаются современные методы точной диагностики и эффективного лечения. Ее отличает индивидуальный подход к каждому пациенту и возможность оказания консультации на дому у пациента.

За счет многолетнего опыта работы, многогранной профессиональной подготовки и обучения, индивидуального подхода к работе с каждым пациентом специалист неизменно добивается положительной динамики даже при лечении сложных и запущенных болезней.

С какими заболеваниям поможет справиться «Уро Дерм Клиник»?

УРОЛОГ. Консервативная урология:

диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы у мужчин: простатит, ДГПЖ (аденома простаты), уретриты различной этиологии, заболевания почек и мочевого пузыря: мочекаменная болезнь, пиелонефриты, циститы, недержание мочи;

диагностика и лечение заболеваний мочевыводящей системы у женщин: заболевания почек и мочевого пузыря: мочекаменная болезнь, пиелонефриты, циститы, уретриты, недержание мочи.

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Для установления диагноза проводится пальцевое ректальное исследование, ультразвуковое (УЗИ) исследование почек, мочевого пузыря, органов мошонки, трансабдоминальное и трансректальное исследование предстательной железы (ТРУЗИ) на современном оборудовании.

Также выполняются все виды лабораторных исследований: клинические, биохимические и иммунологические исследования крови, анализы мочи, секрета предстательной железы, эякулята, исследования с целью выявления заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) – ПЦР-диагностика, микроскопия, бактериологические (микробиологические, культуральные) исследования.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ. Диагностика и лечение заболеваний кожи:

Дерматиты, экзема, псориаз, себорея, угревая болезнь, гнойничковые заболевания кожи, диагностика и лечение редких и атипичных дерматозов, микозов кожи и ногтевых пластин.

Дерматолог при необходимости проводит дерматоскопию – исследование кожи с помощью дерматоскопа («микроскопа для кожи»), а также исследование очагов высыпаний с помощью люминисцентной лампы – лампы Вуда, которая позволяет провести точную диагностику грибковых и воспалительных заболевании кожи.

Диагностика и консультации по лечению заболеваний, передающихся половым путем. Генитальная дерматология.

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УРОЛОГ-АНДРОЛОГ. Диагностика и консультации по лечению заболеваний репродуктивной сферы у мужчин:

эректильная дисфункция (нарушения потенции, раннее семяизвержение), мужское бесплодие, орхоэпидидимиты, баланопоститы.

ОБСЛЕДОВАНИЕ:

В «Уро Дерм Клиник» применяются классические и инновационные методы исследования. Доктор подбирает методы диагностики с учетом индивидуальных особенностей организма каждого пациента.

УЗИ: почек, мочевого пузыря, предстательной железы (все виды датчиков), органов мошонки.

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ: ПЦР, мазки, бекпосевы, все виды анализов крови.

Прием пациентов ведет опытный врач высшей квалификационной категории Ковалев Валерий Владимирович – уролог, дерматовенеролог, врач УЗ-диагностики, стаж работы 37 лет.

Валерий Ковалев автор более 20 публикаций об урологических, андрологических и дерматовенерологических заболеваниях в научно-медицинских сборниках и журналах. Отдаёт предпочтение в своей работе углублению практических навыков и знаний в диагностике и лечении урологических заболеваний почек и мочевыводящих путей, мужской половой сферы, заболеваний кожи и её придатков и инфекций, передающихся половым путём. Является сторонником гуманного направления в медицине, заложенного ещё при обучении в советское время. Считает, что медицина существует для эффективной помощи больному человеку и не может являться средством получения сверхприбылей за счёт необоснованного завышения стоимости услуг, введения пациентов в заблуждение, за счет неинформированности пациента о возможных вариантах обследования, течения заболевания и лечения.

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в «Уро Дерм Клиник» уделяется большое внимание безопасности пациентов - введён масочный режим, приём ведётся строго по записи в установленное время, усилены меры по дезинфекции помещений и оборудования.

Не откладывайте лечение — запишитесь на прием прямо сейчас!

Тел. регистратуры/дежурного администратора:

+7(4872)55-72-70; +7-953-954-07-08.

Приём осуществляется по предварительной записи!

Адрес:

Тула, ул.Фрунзе, д.9, пом.1

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Центр психотерапии доктора Бутузова

Многие из нас впервые столкнулись с необходимостью находиться дома такое длительное время. И если для кого-то это только в радость или по крайней мере не вызывает особого дискомфорта, то некоторые из нас могут начать ощущать апатию, а затем и вовсе впасть в депрессию.

Что провоцирует депрессию, чем она опасна и почему лучше всего в этом случае прибегать к помощи медиков Myslo узнал у основателя Центра психотерапии доктора Бутузова – врача-психиатра, психотерапевта Павла Бутузова.

– Что провоцирует депрессию?

– Сейчас все вынуждены изменить свой привычный ритм жизни, отказаться от встреч с друзьями, походов в фитнес-зал, шопинга, да и просто смены домашней обстановки. Вместо всего этого в нашу жизнь пришел интернет и телевизор с бесконечным потоком негативной информации.

Все, что происходит вокруг нас, вызывает определенные эмоции. Но любая эмоция — психофизиологический процесс: это не только осознание радостности или грусти того или иного момента на психологическом уровне, но и сложная физиологическая основа. Частью последней являются, например, смех, слезы и другие внешние проявления эмоций. На химическом же уровне их провоцируют гормоны, вырабатываемые в ответ на «раздражитель». За положительные эмоции отвечает в нашем организме отвечает серотонин. При длительном отсутствии приятных событий уровень этого гормона падает и возникает депрессивное состояние.

– Как распознать депрессию?

– Одним из признаков может стать появление навязчивых, мыслей, особенно перед сном: все плохо, сплошные неудачи, вечное недовольство супругом или супругой, дети не слушаются, потому что я плохой отец или мать. А может быть опасения стать плохим родителем... У человека постоянно плохое настроение, его все раздражает, и он ищет его причину в окружающих его людях и внешнем мире. Все это и является первым признаком депрессии.

– Какие советы вы даете своим пациентам, чтобы помочь им выйти из этого состояния?

– Если говорить о нынешней ситуации, то не нужно заострять внимание на том, что мы вынуждены сидеть дома. Дома тоже можно получать массу положительных эмоций и даже удовольствие от того, что мы все дома.

В первую очередь надо выбраться из соцсетей или телевизора в реальный мир. Отложить телефон и поиграть с детьми, почитать легкую книгу с приятным сюжетом. Спорт – это прекрасный источник серотонина, занимайтесь им дома, есть много различных онлайн-занятий. Личные с друзьями – это прекрасно, но и по скайпу или по вотсапу можно всего поговорить и узнать как дела, ведь именно в этом вся суть общения. Устройте по скайпу онлайн вечеринку – весело, незабываемо и безопасно.

– Почему при казалось бы такой легкости выхода из депрессии все равно нужна консультация специалиста?

– Депрессия – это психическое расстройство, а значит коррекцией его может заниматься только врач-психотерапевт. Лечение депрессии – многоуровневая задача, поэтому то, что я назвал выше – это лишь малая часть того, как строится работа с пациентом.

Во-первых, каждый случай уникальный и нельзя в рамках статьи дать универсальный совет для всех.

Во-вторых, если упал, например, гемоглобин, то самостоятельно его не восстановить. Врач обязательно должен комплексно подойти к составлению карты здоровья и посмотреть, как сказалось это на организме в целом. Так же и в случае с депрессией. Постоянно подавленное настроение влияет на сердечный ритм, дыхание, работу эндокринной системы.

В-третьих, в трети случаев депрессия сопровождается психосоматическими расстройствами. И только врач может отличить реальную соматическую патологию от депрессивного расстройства. Можно сколько угодно налаживать режим дня, но если у вас нарушена работа щитовидной железы, дефицит гемоглобина, серотонина, проблемы с гормонами по гинекологической части, то пока мы это не поправим, у нас нет возможности адекватно справляться со своими эмоциями. На время восстановления гормонального фона или гемоглобина назначаются антидепрессанты, чтобы себе помогать справляться с эмоциями. Но правильно подобрать препараты может только психотерапевт в Туле!

Позаботьтесь о своем здоровье, тем более, что есть возможность не выходя из дома получить все необходимые консультации.

Клиника оказывает услуги онлайн– консультации с психотерапевтом по Skype и WhatsApp.

Психотерапевт онлайн сможет собрать необходимый анамнез, а пациент при этом будет находиться в комфортной для себя обстановке.

Психиатр. Тула:

Центр психотерапии доктора Бутузова П.А.

Тула, ул. Бондаренко, 12, Тула (эт. 1 )

Ежедневно, 10:00–20:00

Телефон +7 910 075-15-46