Владимир Долинский со своей семьей. Фото из архива актера.

Владимир Абрамович в нашем городе частый гость. Он регулярно приезжает к нам с антрепризными спектаклями, которые нравятся зрителям, заряжают их позитивом и заставляют в наше непростое время лишний раз улыбнуться.

Мы связались с Владимиром Долинским в перерыве между гастролями, а актер охотно и откровенно ответил на наши вопросы.

— Владимир Абрамович, вы приезжаете к нам в Тулу 7 декабря со спектаклем «Ловушка для одинокого мужчины» (16+). За что любите этот спектакль и какую роль в нем играете?

— Моя роль такая, что я поставил этот спектакль как режиссер и еще играю в нем. Сама по себе пьеса Робера Тома очень интересная, по своей интриге она не уступает детективам Агаты Кристи. Я пьесу «Ловушка для одинокого мужчины» ставлю на один уровень с ее «Мышеловкой». Мы лет двадцать тому назад делали этот спектакль, он шел более-менее удачно, но сейчас мы в корне пересмотрели всю интригу, усложнили сюжет. Меня очень порадовало, что после премьеры выходили люди с распахнутыми глазами и говорили: «Мы не ожидали, кто окажется убийцей!» Это самое главное в детективе — держать интригу до конца. Там есть и забавные моменты, и смешные. Моя сцена вообще на сплошном смехе…

Что касается актеров, то в спектакле очень хорошая молодежь: Сережа Годин, Денис Косяков, Ольга Лифенцева. Замечательные актеры, которые играют в разных составах: Сергей Степин и Виктор Логинов, которого все знают по сериалу «Счастливы вместе». Великолепная Лена Коренева, мы с ней снимались вместе еще в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»…

— В 1990 году на экранах шел фильм «Ловушка для одинокого мужчины», где главную роль сыграл Николай Караченцов. Этот тот самый сюжет?

— Да! По этой пьесе был написан сценарий фильма. Но мы ее доработали, привнесли туда много юмора, и я считаю, что наш спектакль получился интереснее, чем фильм.



В сериале «Графиня де Монсоро» Владимир Долинский блистательно сыграл монаха Горанфло. В кадре — с актером Алексеем Горбуновым (1997 г.).

— В вашей фильмографии — десятки чудесных картин. Это и «Обыкновенное чудо», и «Графиня де Монсоро», и сериал «Вольф Мессинг». А какие съемки вы сами относите к своим любимым?

— Все те, что вы перечислили (смеется). Плюс к тому еще отмечу «Зимнюю вишню» Игоря Масленникова, фильм «Игра на миллионы» и «Покушение» Геннадия Байсака, фильм о Высоцком «Страсти по Владимиру», который снял Марк Розовский. У меня почти полторы сотни фильмов…



В сериале «Противостояние» (2024 г.) Владимир Долинский сыграл врача Сергея Альбертовича, специалиста по лечению заикания. В кадре — с Владимиром Вдовиченковым.

— Сейчас пересняли культовый сериал «Противостояние» по детективу Юлиана Семенова, и вы в нем сыграли небольшую роль. Расскажите о съемках и как вы относитесь к тому, что сейчас многие советские фильмы переснимают.

— Прошло лет 40-50 с момента выхода того фильма с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым. Я считаю, что сейчас проделана очень большая, серьезная работа. Там замечательные актеры, которых я очень люблю, — Володя Вдовиченков и Лёша Гуськов. У меня там небольшая роль, было всего два съемочных дня. В моем возрасте уже сложно найти какую-то большую работу, но я получил удовольствие от съемок. С Вдовиченковым очень интересно работать. Я посмотрел сериал кусками, а сейчас скачал полностью и хочу посмотреть во время больших гастролей, в дороге.



На съемках сериала «Бедные Абрамовичи», с актером Семеном Стругачевым.

— У вас в этом году был юбилей — 80 лет. Но вы не сбавляете обороты: съемки, спектакли, гастроли… Откуда черпаете силы, вдохновение и что вас подзаряжает?

— Мне очень скучно жить без работы. Вот я возвращаюсь с гастролей вымотанный, усталый… Первый день я отсыпаюсь, на второй — уже пободрее. На третий день я уже хожу со своими палками — три-пять километров. На пятый день мне уже очень хочется на сцену. Хочется подмигнуть зрителю, выложиться для него на сцене, хочется аплодисментов. Мне скучно без театра! Съемки — это так, для денег. А вот театр я очень люблю. Это непосредственное общение со зрителем, когда он встречает тебя аплодисментами и ты не можешь его подвести. Ты обязательно должен отдать ему кусочек своего сердца. Вот тогда он провожает тебя еще более бурными аплодисментами, чем встречал. Очень важно не обмануть.

Помню, я работал вместе с Савой Крамаровым в Театре миниатюр. Вот его встречали аплодисментами, а уходил он, что называется, «под звук собственных копыт». Как он был хорош на экране — так он был очень слабеньким театральным актером. От него ждали многого, а получали разочарование. Вот не дай бог дожить до такого.

— Вы сейчас служите в каком-то театре?

— Нет, я играю только в антрепризных спектаклях. У Никиты Михалкова в спектакле «12», в музыкальном театре Надежды Быбкиной, у Ольги Лифенцевой, она основатель Театрального фонда «Олива». Везде я — как приглашенный актер, работаю по договорам. А так я человек свободный: хочу — иду в антрепризу, не хочу — не иду; могу — еду на гастроли, а если же у меня на это время какие-то личные планы — отказываюсь. Поэтому я всегда прошу, чтобы у меня в спектаклях был второй состав. Тем более уже такой возраст, не дай бог приболею — не хочется подвести целый коллектив, не говоря уже о зрителях.



Владимир Долинский с внуком Даней, дочкой Полиной, женой Натальей и зятем Дмитрием.

— Когда есть свободное время, чем любите заниматься?

— Мое хобби — это мой внук Данька, ему третий годик. Любая свободная минута — я с ним. Мы играем, дурачимся, я ему читаю книжки, пою песни. Я ползаю вместе с ним, лаю, чихаю… Я с ним рядом становлюсь… Знаете, как говорят, «что стар, что млад». Мне так же интересно играть с ним в машинки, как и ему со мной.

Я люблю помогать жене по дому. Очень люблю свою дачу, она у меня практически в лесу. Все время там что-то улучшаю. Сейчас буду террасу новую делать.

— Своими руками?

— Нет, но идея моя!

— Владимир Абрамович, за более чем 50 лет вашей творческой деятельности появились ли у вас настоящие друзья именно из актерской среды?

— Немного. Мы с моим однокурсником Валей Смирнитским дружим. Лет 17 тому назад мы вместе с ним купили жилье в Испании и в одно и то же время 3-4 раза в год ездили туда: он со своей семьей, я —со своей. Отдыхали вместе, прекрасно проводили время. Потом к нам присоединился Андрюша Ильин. Мы до сих пор ходим друг к другу на дни рождения, встречаемся, выпиваем, жалуемся друг другу на своих жен или, наоборот, хвалим их (смеется).

Мы уже продали наши домики в Испании, летать туда стало тяжело и трудно, да уже и возраст… Каждому овощу — свое время. А вот дружба наша все так же крепка.

— Где мы увидим вас в ближайшее время?

— Отсняли юбилейную передачу «Приют комедиантов», этой программе 25 лет.

— Владимир Абрамович, ваше пожелание всем тулякам.

— Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой. Я очень люблю Тулу, много раз бывал в вашем городе с гастролями. У вас хорошая площадка и прекрасный зритель.

А тулякам я, можно сказать, завидую. Тем, кто придет на наш спектакль. Я-то внутри, а я бы с таким удовольствием посмотрел его как зритель… Туляки получат большое удовольствие, это я им обещаю!

из досье myslo

Владимир Абрамович Долинский



Родился 20 апреля 1944 г. в Москве.



Заслуженный артист России.



Окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.



Семья: жена Наталья Волкова, дочь Полина, внук Даниил.



Избранная фильмография: «Кабачок „13 стульев“,» «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Зимняя вишня 2», «Зимняя вишня 3», «Графиня де Монсоро», «Моя прекрасная няня», «Москва, я люблю тебя!», «Вольф Мессинг», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Между нот, или Тантрическая симфония».



Снимался в «Ералаше».



Награжден орденом Дружбы.