«Забег в ширину»: мотослет «Лев Николаевич» промчался по тульской земле

Фото Алексея Пирязева

Корреспонденты Myslo побывали на эндуро-кантри-грязевом заезде. 16 лет его организует тульское мотообъединение «Самогонщики». В этом году слёт проходил с 15 по 17 ноября.

...Приехали на место мы позже, чем следовало. Первая порция «колясок» уже ускакала за бугор. Добраться до импровизированного лагеря — скорее даже деревушки: с буфетом, магазинчиками и лотерейными шатрами — сложно. Очень сложно. В овраге — снег, на дороге — озерца и кратеры, обочина — сплошная вязкая грязь. Проскочив через сигнальную ленту, оказываемся в безопасности. Оказывается, все это время мы шли по спорттрассе.

Михаил, один из организаторов — Погода для мероприятия оптимальная. Для нас роль играет только мороз — он ухудшает качество трассы. Сегодня она, к слову, 50 км. На заезде представлено четыре класса: коляски, коляски хард, эндуро и квадро. Помимо тульских спортсменов сегодня у нас гости из Москвы, Лобни, Новомосковска, Раменского. Самое главное — не соревнования, просто сбор единомышленников, дружеское общение и параллельно спорт. Поэтому люди к нам и едут. Тоже Михаил, организатор от объединения «ТулаЭндуро» — Погода немного подвела: снег увлажнил землю, поэтому будет тяжело и слякотно. Как говорится, в России три состояния грязи: грязь, грязь засохла, грязь замерзла. На данный момент в классе ATV — он же квадроцикл — зарегистрировалось 22 экипажа. В классе коляски хард — это самые отпаянные, отпетые мужики, которые едут по самой тяжелой трассе, — всего трое. Но это закрытый класс. В колясках — 14 экипажей. Эндуристов — 67. Итого — 106 номеров. К заезду допускаются спортсмены только с 16 лет. В сопровождении родителя и под его полную ответственность, можно младше. Например, я регистрировал парня 12 лет: он на ATV с отцом. В остальном же кто угодно может приехать и покататься вне зачета. Старт только начался: в преддверии коридора выстроились мото-, квадро- и прочие «исты».

Машины дымятся и рычат. С интервалом в пару минут от стаи отделяется пара двухколесных марафонцев. Они нетерпеливо фыркают, заглушая обратный отсчет, и взрывают колесами землю. Еще чистые фары хищно сверкают в зловонном облаке выхлопов.

«Три, два, один — старт!»

«Вруууммм!» — и комья грязи брызжут во все стороны, заливая зрителей. Толпа дружно делает два шага назад. Гонщики скрываются за горизонтом, стартовый коридор дышит и сокращается.

К своему удивлению, обнаруживаем кусочки чернозема у себя в кармане и за шиворотом. Грязь везде: ботинки, куртка, штаны, шапка, телефон.

В четырех метрах от стартовой линии, на левой «полосе» вполне натуральная неровность. Ну как тут проехать мимо? Все без исключения — даже парни на многотонных «квадриках» — делают рывок и эффектно подскакивают на кочке. Выглядит жутко и захватывающе: огромная стальная туша повисает в воздухе, а потом всем весом плюхается в месиво, для верности обрызгивая болельщиков еще разок.

Напротив старта расположился «стадион» — нововведение этого года. Полоса препятствий состоит из десятка бревен и гигантского покрышечного холма. Все желающие могут попытать силу и на свой страх и риск перебраться через перепоны.

Это на первый взгляд кажется, что мотоцикл без проблем сможет перескочить бревно. На самом же деле резина (у некоторых буквально «лысая») соскальзывает с разбухшей коры, колеса увязают в снегу и перепаханной земле, а бензиновые сайгаки «садятся на мель».

Тут на помощь железному коню приходит всадник. Сам перепачканный, он достает извалявшуюся в грязи технику, прыгает верхом и «скачет» дальше.

С квадроциклом сложнее: его вытягивают уже трое — хозяин и два неравнодушных зрителя.

— Аккуратно! Лебедка отвалилась! — выкрикивает ведущий квадроциклисту.

Тот невозмутимо выкручивает газ и переваливается через холм из покрышек.

— Ну да, лебедка — деталь явно лишняя… — задорно заключает комментатор.

Мы поговорили с участниками и гостями заезда — те охотно поделились впечатлениями.

Клуб «Точка отрыва» (Заокский район)

Денис «Кот», участник ATV-клуба «Точка отрыва» — Сегодня наш клуб в усеченном составе. Раньше участвовали, а сегодня просто отдыхаем. По сравнению с прошлым годом сейчас людей больше. Добавилась короткая трасса, стадион — есть, на что посмотреть. Несколько лет назад были соревнования с короткой кольцевой трассой, где были броды, всякие рвы — вот это еще было здорово! Думаю, если организаторы сделают такое еще раз, участников прибавится.

«Сыч», участник московского клуба «Падонки Мира MFC» и его сын Сережа

— Я раньше участвовал, но вот уже лет пять не катаюсь. Сегодня тут с «клубниками» — ребята едут.

Здорово тут — особенно учитывая то, что я три года на таких мероприятиях не был. Это возможность выбраться, с названными братьями пообщаться и поддержать их!

Андрей Александрович и Александр «Борзой»

«Борзой»:

— Сколько я на железном коне? Вот этого хрена встретил… (показывает на Андрея Александровича и смеется) Короче, я ехал с Бреста, а он в Орле катался. Вот так и познакомились! Ха-ха, только вопрос был не об этом!

Да с детства катаюсь, годов с двенадцати. «Восход» первый был.

Два первых «Льва Николаевича» пропустил. Вон, у меня где-то на нашивках написано, на каких я не был.

«Левник» — это семья, всемасштабная дружба.

Очень круто! Мы приезжаем, катаемся, отдыхаем, видимся хотя бы раз в год — из-за работы это не всегда получается.

Лагерь опустел. Гонщики погнали в лес, а зрители разбрелись по машинам и палаткам — прицениться в шатре с экипировкой, заполнить лотерейный билет и выпить чай из самовара.

«Старт» сдули, поставили арку с финишем.

Поступило сообщение, что самая сложная часть маршрута уже позади — участники заезда уже мчатся сюда. Ждем.

Вдруг, игнорируя хронометриста и переполошив зазевавшихся зрителей, мимо финиша промчалось белое ревущее облако. Эффектно затормозив в поворот, дымящаяся колесница останавливается. Из-за туманной завесы показываются две фигуры, с ног до головы перепачканные в серой слякоти. Будто два Призрачных гонщика.

— Уже финишировали? — присутствующие недоуменно переглянулись.

Первым, с отрывом в целых 48 минут и 7 секунд, врывается экипаж № 27 — Толя и Роман (Москва).

Мотоспортсмены преодолели полный круг за 1 час, 52 минуты и 25 секунд — это лучшее время среди «колясочников» и всех-всех-всех.

— Да кайф! — комментирует Толя, пытаясь отдышаться и прийти в себя. — Мы с давних времен ездим на это мероприятие. «Лев Николаевич» — одно из лучших мероприятий такого формата, скажем так, в европейской части страны. Каждый год только положительные эмоции!

Честно говоря, все было: и тяжелые моменты, и места, чтоб отдохнуть. Трасса сбалансированная, хорошая.

Единственное — техника подводила. Так бы еще быстрее приехали. То карбюратор заливало водой, когда в лужи идешь.

То сцепление куда-то потеряли — потом нашли.

А, нормально! Это мелочи, часть приключения.

А то, что я первым финишировал — еще ничего не значит. Может, кто-то, кто позже стартовал, быстрее приедет. До этого я ни разу первые место не занимал — даже как-то в тройку лидеров войти не получалось.

Меня еще брат совсем маленького на мотоцикл сажал. Кажется, я на велосипеде позже научился кататься, чем на мопедах. Сколько себя помню, столько я на мотоцикле.

Именно коляску я выбрал из-за работы в команде. На эндуро ты сам от себя зависишь, а тут многое решает твой напарник. Посади ко мне другого, я и трех метров не проеду. А с ним мы друг друга с полувзгляда-полуслова понимаем.

Несмотря на то, что я сижу на мотоцикле, большую часть работы — 70% — выполняет именно Роман. Он предугадывает мои действия, встает влево-вправо. Если ошибется, то мы ни в поворот не зайдем, ни в горку не взлетим. Плюс он быстрее в случае чело спрыгнет и вытащит.

Раньше мы с Ромой катались в разных экипажах. А потом мой напарник выбыл из строя, ну мы и решили быть в команде. Уже привыкли друг против друга. Он мне: «Ну ладно, давай!» Вот и сработались.

Ознакомиться с результатами заезда можно тут.

«Лев Николаевич» — это не просто спортивное состязание. Для кого-то грязевые покатушки роднее чистого и сухого дома. Тут — друзья, семья и вторые половинки. Еще есть вопросы, почему люди приезжают сюда со всей России?