Телеведущая Первого канала Арина Шарапова: «Холодный душ, патчи под глаза, и в пять утра – ты в прямом эфире!»

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни завтракал в компании этой очаровательной женщины. Мы — дома, она — на экране.

Всегда красивая, яркая и улыбающаяся. Программу «Доброе утро» на Первом канале Арина Шарапова ведет уже много лет и абсолютно счастлива в профессии. Поговорили с телеведущей о журналистике, крепком чае и внуках.

С Ариной Шараповой мы встретились в холле отеля SK Royal. В Тулу она приехала как член жюри Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».

— Арина, вы в нашем городе не первый раз. Что успели посмотреть, что понравилось?

— Я вообще регионы уже люблю больше, чем Москву. А в Туле… Хожу по городу и думаю про историю, про всех великих, которые тут когда-то давно проходили вместе с войсками. Когда здесь живешь, естественно, об этом не думаешь. Ну а так — приезжаешь, пофантазируешь… Я вообще фантазировать люблю. В кремль зашла — красавчик! И храмы какие красивые! Мне очень повезло услышать колокольный звон. Только я не поняла, в кремле столько иностранных названий… Это уже укрепившаяся зависимость. Я возмутилась! Мне кажется, так нельзя. Сейчас время другое, надо свое находить, свою культурную ценность.

Недавно мы приезжали в Тулу с фильмом «Культурный код», показывали его для подростков и студентов. После просмотра мы обсуждали с ними наши общие ценности: кто они такие, чем живут, что такое русские смыслы, как нас объединяет наша страна. Вот Тула — наша общая ценность, регионы — наша общая ценность. В Ясную Поляну пока не выбралась — это у меня в планах.

— В Туле впервые проходит финал «ТЭФИ-Регион». Каким должен быть сюжет, репортаж, программа, интервью, чтобы «выстрелить» на конкурсе?

— В первую очередь, человек должен чувствовать. Научиться можно, идти по правилам создания репортажей: лид, вступление, завязка, продолжение… Но если у тебя нет души и ощущения пространства, в котором ты живешь, ты не «выстрелишь». Не обязательно репортаж каждый раз делать шедевром. Это как у Феллини — какие-то фильмы были прекрасны. Ну и репортаж — штучек десять за всю жизнь убойных можно же сделать? Которые бы точно победили? Сделать их с душой, с сердцем, по всем правилам. Тогда всё будет хорошо.

— Вы на телевидении уже очень много лет. Правда ли говорят, что телевидение — это наркотик?

— Да, конечно. Это зависимость. Думаю, то же самое у врачей, у педагогов… Просто кто-то ломается и уходит. Он, этот телевизионный мир, может, тебя и отпустит. А ты потом сама будешь скучать без него. Мне на телевидении нравится, я с ним совпадаю. Карьера мне там неинтересна, интересен сам процесс. Когда-то я была журналистом, сейчас веду программу. Всё это мне нравится больше, чем какие-то иные ипостаси.

— Вы в эфире всегда с улыбкой. Как удается все время ее держать? Или это все от души? А если вдруг неприятности…

— Улыбку нельзя держать, это природное. Я не считаю, что в это можно играть. Экран сразу человека высвечивает. Врет — не врет, правда — неправда… Крупные планы показывают истинные намерения. Поэтому если ты живешь в экране — все в порядке. У нас были артисты среди ведущих, но они все «повалились»… Остались Катя Стриженова и Юля Зимина. Вот они — наши! Остальные не прошли, а их сотни пробовались…

— А с чего начинается ваше утро?

— По-разному. Если я иду на работу, то встаю рано, в 3.20 утра. Холодный душ, зарядка, патчи под глаза, потому что иногда на себя смотреть с утра невозможно (смеется). Быстро приходишь в себя. И вперед!

— Кофе?

— Кофе я уже не могу видеть. У меня сейчас период неприятия кофе, видимо, я его перепила… Я пью крепкий черный чай с медом и лимоном. Или с мятой. Бодрит лучше кофе.

— Вы написали сказочные истории для детей о Крыме «Страна чудес Коктебель». Почему именно о Крыме?

— У меня уже вышло две книги: «Конец эфира» и «Страна чудес Коктебель». Мой дед из Евпатории, я его никогда не видела, он рано ушел из жизни. Но, видимо, во мне жива любовь к тем краям. Мы летом живем в Коктебеле, а там волшебство сплошное. То НЛО летают, то компас с ума сходит, то чудовище коктебельское все обсуждают… Вечно там происходит что-то чудесное. Сын мой там вырос. Ну вот я и написала эти сказки. Я сама выросла на фантастах и очень люблю фантазировать. Беляев, Азимов, Брэдбери, Кларк… Читала их запоем.

— Вы зам. председателя Московской общественной палаты. Когда вы успеваете заниматься еще и общественной работой и зачем вам это?

— «Доброе утро» — оно же утром. А днем время есть. Почему бы не помочь людям и не сделать что-то доброе? В конце ноября у нас будет церемония «Общественное признание», будем награждать самых активных, самых лучших москвичей. Ну классно же!

— У вас двое замечательных внуков. Какая вы бабушка?

— Я бабушка уже номинальная (смеется). Старшему Никите уже 18 лет, его ищи-свищи… Да и младший тоже очень самостоятельный. Уже ушло то время, когда им сказки рассказываешь. Сейчас у них друзья, телефон и учеба. Они очень много учатся.

— Есть ли фильм, который посоветуете посмотреть?

— Посмотрела две серии нового сериала «Чужие деньги», в главных ролях — Максим Матвеев и Филипп Янковский. Захватил! Великолепная игра ребят. С нетерпением жду выхода сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым.

— Ваш секрет красоты и молодости.

— Холодный душ, как я уже говорила. Регулярно хожу к косметологу. И пытаюсь радоваться несмотря ни на что. Не всегда получается, но иногда можно себя заставить.

— Ваше пожелание всем нашим читателям.

— Хочется, чтобы у каждого вашего читателя было хорошо дома! И побольше домашних праздников.



из досье myslo

Арина Аяновна Шарапова

Родилась 30 мая 1961 года в Москве.

Окончила отделение прикладной социологии философского факультета МГУ; переводческий факультет Московского государственного педагогического

института иностранных языков имени Мориса Тореза.

Основала в Москве школу АНО «Артмедиаобразование».

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы.

Семья: четвёртый муж Эдуард Карташов, бизнесмен, сын Данила

Шарапов (род. 7 июня 1981), медиаменеджер, телепродюсер. Внуки Никита и Степан.