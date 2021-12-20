Тульский актер Артем Стребляк: «В театре люди получают ответы на жизненные вопросы»

Артем Стребляк родился в Воронеже, после школы поступил в Воронежский музыкально-педагогический колледж на учителя музыки и музыкального руководителя, недолго работал по профессии. Также закончил Воронежский государственный институт искусств, работал в Орловском театре, затем перебрался в Тулу. С 9 сентября 2020 года состоит в труппе Тульского академического театра драмы.

— Актером я хотел стать с детства. В школе выступал, читал стихи, часто ставили ведущим на концерты и мероприятия. В восьмом классе нас отвели в театр, там я буквально влюбился в игру актера, который играл Хлестакова, меня это очень воодушевило. И решил пойти на актерский. Пытался поступить в Воронежский государственный институт искусств. Поступал несколько раз, не потому, что меня не брали: в первый год я подал документы и мне очень резко понадобились деньги, ушел работать; на следующий год я прошел до четвертого испытания, но не сдал ЕГЭ по литературе. Год прошел, я подготовился, все сдал и поступил.

— Как Вы не перегорели за несколько лет поступлений?

— Наверно, потому что так и не попробовал. Чтобы перегореть, надо попробовать. Многие поступали и понимали, что это не их, и вот тогда уже перегорали. Это была моя мечта, и я еще ни разу не жалел, что пошел в эту профессию. Институт искусств изменил мою жизнь.

— В институте у меня сразу не заладились отношения с преподавательницей по истории, она отличалась от других жесткой принципиальностью. Требовала, чтобы мы знали все (собственно, из-за истории у меня не красный диплом). На четвертом курсе я сильно полюбил произведение «Конец пути» Роберта Шеррифа, который прошел всю Первую мировую войну со стороны Англии и стал писателем. Мы начали изучать эту пьесу, историю того времени. И я настолько влюбился в своего персонажа, настолько этим загорелся, что сам просил преподавательницу приходить раньше. Я не ожидал, что все так будет, последние полгода обучения я проводил с ней много времени, два раза в неделю часа по 3−4. Она тоже изменила свое мнение, до сих пор мы в прекрасных отношениях!

Неожиданно наша вражда переросла в дружбу. Я только потом понял, что она учила нас думать, просто тогда этого никто не понимал и не ценил.

— Как актерская профессия влияет на обычную повседневную жизнь?

— Ты становишься более коммуникабельным, раскрепощенным, ты легко находишь общий язык с незнакомыми людьми. Бывает, что играешь в жизни. Мы как-то с другом выходили из магазина, и у женщины что-то запикало в сумке. Мы в шутку встали на колени, подняли руки, закричали: «Сдаемся!».

Главное не уйти в роль с головой. Когда я выпустился, я очень страдал от того, что больше никогда не смогу сыграть в том спектакле про Первую мировую войну.

— А как тогда с этим справляться?

— Есть те, кто четко разделяет жизнь и театр. Например, актер Дмитрий Назаров болеет за «Спартак», и у него в контрактах прописано: в день матча никаких съемок! А вот Александр Петров в «Полицейском с Рублевки» бал фанатом «ЦСКА», хотя в жизни болеет «Спартак», но для него это не проблема.

Есть люди, которые не разделяют жизнь и работу. Моя жена тоже актриса, и у меня все спрашивают: «Как ты смотришь, когда ее, например, на сцене целует другой?». Ты либо это принимаешь, либо нет. На третьем курсе был один отрывок, где мой товарищ должен был трогать мою жену за попу. Он этого страшно стеснялся, хотя актером был довольно раскрепощенным. Все закончилось тем, что я уже ему сказал: «Да возьми ты ее уже нормально!». Режиссер требует — значит, надо.

— Никогда не ревновали ее?

— Нет, не ревновал. Но и ролей жестких пока не было. В театре почти все женаты, все понимают. В сериалах — это уже другой разговор, сколько историй, когда после съемок актер или актриса разводились, потому что играя любовь на площадке, люди действительно влюблялись. Я не знаю, почему это так отличается от кино.

— Не хотели полностью уйти из театра в кино?

— Уйти — точно нет. Сниматься в кино стабильно я бы хотел, потому что платят хорошо, появляется какая-то популярность, которая, опять же, притянет в театр. Если у меня появится возможность, если у меня будет получаться, значит я буду сниматься. Если нет, то нет.

— Как отдыхаете от театра?

— Играю на барабанах! Уже 12 лет. Раз в неделю мы встречаемся с моим товарищем, я его обучаю и играю сам. Раньше у меня было много групп, в которых я параллельно играл, у нас были постоянные концерты, записи альбомов с группой OLD BULLET. Но сейчас на это нет времени.

Также я хожу в спортзал, потому что раньше я был худым и меня это бесило. Когда прогресс пошел, меня это стало стимулировать еще больше.

А еще я очень-очень много смотрю кино.

— Какой последний просмотренный фильм Вас больше всего впечатлил?

— «Цена измены». Это не какое-то высокохудожественное кино, фильм как-то сразу меня затянул, я уже не смог остановиться и досмотрел до конца. Еще я часто пересматриваю любимые фильмы. Самый-самый, конечно, для меня — «Остров проклятых». Потрясающая игра ДиКаприо, интересный сюжет, развязка. Не представляю, как они это делают?! Я знаю, что в Америке с этим все посерьезнее, там у некоторых актеров есть ассистенты, которые настраивают его перед выходом на сцену. Поэтому, наверное, все-таки западный кинематограф так от нас отличается.

Стабильно пересматриваю «Золотого теленка» с Юрским, я знаю его абсолютно весь, наизусть. Смотрел раз сорок! Это самый лучший Остап Бендер, которого я видел.

— У Вас есть роль мечты?

— Это та роль, из-за которой я захотел стать актером — Хлестаков. Еще очень хотел бы сыграть в каком-нибудь военном спектакле, советского солдата или офицера. На данный момент, здесь в театре, самая моя любимая роль Мозглякова в спектакле «Дядюшкин сон».

Вторую любимую [роль] я получил совсем недавно, в спектакле «Грех», я играю двойника главного героя. Когда я увидел спектакль, я просто захотел в нем быть, без текста, без всего, просто быть. В конце предыдущего сезона ушел актер, и мне дали его роль. Я был невероятно счастлив!

— А хотелось бы поучаствовать в каком-то очень экстравагантном спектакле?

— В принципе, хочется поучаствовать в разнообразных спектаклях для опыта. Но бывают такие спектакли… В институте нам рассказывал режиссер, что в начале какого-то спектакля выходила женщина, ставила ведро и при всех ходила в туалет. Вот такого точно не надо.

— Вас узнают на улице?

— За один сезон, который я здесь отыграл, был один очень приятный случай. Я хожу в тренажерный зал. Ко мне подошел молодой человек, я сначала подумал, он ждет очереди на тренажер. А он спросил, не работаю ли я в театре, сказал, что видел меня в «Дядюшкином сне». Это было очень приятно. Я даже не поверил! Думал, прикольнулся кто-то надо мной. Но нет — молодой человек действительно театрал. Всей семьей ходят на спектакли.

— Театр — это для всех?

— Наверное, сказать, что это что-то узкоспециальное, нельзя, но и думать, что театр для всех, тоже будет неправильно. В каждом городе в театр ходят 4−5% людей. Кому-то спектакли кажутся затянутыми. Другие, накормленные столичными театрами со звездами, не могут воспринимать областные. Я думаю, что театр не для всех, но и не на узкую публику.

Вообще, театр помогает людям найти ответы на многие их вопросы, вдохновиться, изменить что-то в жизни. А это значит, что мы не зря выходим на сцену, значит, мы достучались до зрителя, помогли ему.

Досье Myslo Артем Стребляк

Родился 18 августа 1992 года

Окончил Воронежский музыкально-педагогический колледж (2012)

Воронежский Государственный Институт Искусств (2019)

С 2020 года — артист Тульского академического театра драмы.

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