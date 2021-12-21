Офис Альфа-Банка в Новомосковске: новые технологии для комфорта клиентов

В Тульской области открылся второй офис банка в формате Phygital – никаких привычных стоек и очередей. Получайте банковские услуги так, как вам удобно!

В Новомосковске на ул. Комсомольской, 21 открылся современный офис Альфа-Банка. Это первая офлайн-точка обслуживания клиентов в городе, и построена она в концепции Phygital (от англ. physical + digital). Уже из названия понятно, офисы Phygital — удобная система, которая строится на объединении цифровых и физических инструментов. Здесь сделали всё, чтобы избавиться от очередей и самого утомительного — долгого заполнения документов.

Phygital-офис Альфа-Банка полностью меняет представление о том, как должен выглядеть офис банка. Здесь нет привычных стоек, компьютеров и проводов. В офисе свободная планировка, а основной стол легко трансформируется под потребности клиентов.

Никаких крупных логотипов и вывесок, вместо этого удобные столики для общения с сотрудниками банка, живые цветы, кофемашина и закрытые переговорные.

На входе банк узнает клиента в лицо, для этого используется технология, похожая на сервис FaceID. Система передает информацию сотруднику, а тот уже выходит навстречу посетителю.

Алексей Себякин, региональный управляющий Альфа-Банком в Тульской области:

— В современную эпоху цифровизации, когда новые технологии делают нашу жизнь лучше, мы твердо убеждены, что живое общение остается важным в жизни людей. Поэтому мы разработали офис нового формата, где сочетаются ультрасовременные технологии и живое общение. В нашем офисе мы продумали все так, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и безопасно.

Офис универсален, в него клиенты могут обратиться по любому вопросу: от получения потребительского кредита или карты до решения вопросов о поддержке бизнеса.

Открытие нашего первого офиса в Новомосковске — это большой шаг не только для банка, но и для региона. Нашими клиентами в Тульской области являются уже более 50 000 физических лиц и более 5000 предприятий и организаций. В этом году мы вошли в топ-5 региона по количеству открытых счетов для бизнеса и по предоставленным потребительским кредитам. В этом году мы также ворвались в топ-5 банков региона по объему выданных ипотечных займов.

Мы активно наращиваем инвестиции в малый и средний бизнес, работаем с крупнейшими застройщиками региона по жилищному строительству, успешно сотрудничаем с компаниями бюджетной сферы и финансируем бюджет муниципальных образований. Мы убеждены, что открытие офиса в Новомосковске станет заметным событием для жителей района и крупнейшего промышленного кластера.

Александр Лацкевич, директор по розничному бизнесу:

— Офис открывает дополнительные возможности для наших клиентов. В этом офисе, помимо обслуживания розничных клиентов, располагается несколько направлений для бизнеса: зарплатный бизнес, инвестиции и т. д. У нас есть возможность оформлять зарплатные проекты и доставлять карты прямо в офисы компаний. Все для удобства наших клиентов!

Алексей Разин, заместитель главы администрации МО г. Новомосковск :

— Сегодня знаковое событие для Новомосковска. Банк, входящий в топ-5, открыл первый офис в нашем городе. В этом офисе от стандартных отличается все: здесь современно, удобно и комфортно. Уверен, что финансовые продукты Альфа-Банка будут интересны как населению, так и бизнесу.

Жанна Симонова, финансовый директор компании «Полипласт Новомосковск»:

— Новый офис, как и сам Альфа-Банк, современный и новаторский. Я думаю, его оценит каждый житель нашего города. Компания «Полипласт» уже три года является стратегическим партнером и корпоративным клиентом Альфа-Банка. Вместе мы решаем поставленные задачи, разрабатываем взаимовыгодные проекты; наше предприятие наращивает производственные мощности. Надеюсь, что в связи с открытием офиса в Новомосковске наше сотрудничество станет еще более успешным и эффективным.

Роман Чернов, директор кластера Тула-Восток торговой сети «Пятерочка X-5»:

— Альфа-Банк для нас — надежный партнер как бизнеса, так и наших сотрудников. У нас в регионе работает порядка 3000 сотрудников, и 600 из них — постоянные пользователи сервисов, зарплатных и других проектов от Альфа-Банка. Для нас этот банк — лидер и основной партнер. Открытие офиса еще больше закрепит наш успех. Во времена, когда большинство компаний пытается экономить на всем, Альфа Банк так много делает для комфорта клиентов. Это очень ценно!

В конце торжественного открытия гости и сотрудники посадили денежное дерево как символ благополучия и процветания.

Гости также унесли с собой памятные призы.

г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 21.

alfabank.ru