Косметология «Эстетик мед»: Возраст под контролем

О самых популярных и эффективных процедурах для красоты и молодости рассказывают врачи-дерматокосметологи Центра врачебной косметологии «Эстетик мед» Ирина Ромашова и Тамила Солтанова.

После зимы многие женщины замечают: кожа утратила здоровый цвет, стала блеклой и сухой, на лице появились новые морщинки. Как это исправить, подскажет врач дерматолог-косметолог-трихолог Тамила Солтанова.

Тамила Солтанова – Улучшить цвет лица, выровнять рельеф кожи, убрать морщины способны лазерная биоревитализация, электропорация (безынъекционная мезотерапия) и лазерный карбоновый пилинг. Лазерная биоревитализация и электропорация пользуются особой популярностью летом, когда кожа особенно нуждается в увлажнении. В обоих случаях на кожу наносится низкомолекулярная гиалуроновая кислота или витаминные составы, в зависимости от показаний и рекомендации специалиста. Отличие процедур – в способе воздействия на кожу. Эффект от процедур будет заметен уже после первого сеанса.

Лазерный карбоновый пилинг — щадящая и эффективная аппаратная процедура, которую можно проводить в любое время года. Это инновационный метод, основанный на применении специальной маски, в состав которой входят наночастицы диоксида углерода, и воздействия на кожу неодимового лазера. Возрастных ограничений процедура не имеет.



Карбоновый пилинг — безболезненная процедура, не оставляющая покраснений и шелушения.

Во время лазерного карбонового пилинга кожа прогревается на определенную глубину, это запускает биохимические реакции кожи, направленные на выработку коллагена. Кроме того, убираются мертвые клетки эпидермиса, поэтому кожа выглядит свежей и обновленной.

Пилинг устраняет проблемы молодой кожи — акне и рубцы от постакне, черные точки, расширенные поры и повышенную жирность. Зрелой коже карбоновый пилинг поможет вернуть упругость и избавиться от морщин.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОм

Тем, кому нужен быстрый и видимый эффект, «Эстетик мед» может предложить различные инъекционные методики для лица и тела: контурную пластику, мезотерапию, биоревитализацию, биорепорацию, плазмотерапию, ботулинотерапию. Эти процедуры помогут решить большинство проблем за одно посещение косметолога. Именно поэтому с каждым годом этот метод набирает все большую популярность.

– В последнее время особенно востребована процедура увеличения и коррекции формы губ. В нашей клинике используются сертифицированные филлеры на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. Эффект длится от 6 до 18 месяцев, — говорит врач дерматолог-косметолог Тамила Солтанова. — Мы подбираем препараты под каждого пациента индивидуально. Можем заметно увеличить губы или просто подкорректировать их форму, все зависит от желания пациента.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для тех, кому нужны кардинальные изменения, в «Эстетик мед» доступны более десяти инъекционных процедур. Они помогают решить большинство проблем с кожей за одно посещение косметолога. Именно поэтому с каждым годом этот метод набирает все большую популярность.

Еще один тренд сезона — впалые щеки. Добиться такого эффекта помогают липолитики.

Ирина Ромашова – Большинство проблем кожи, в том числе возрастные изменения, сейчас можно решить, не прибегая к операционным вмешательствам. В современной косметологии достаточно много безопасных аппаратных и инъекционных методик, которые дают быстрый и стойкий эффект и имеют небольшой период реабилитации – рассказывает врач-дерматолог, косметолог Ирина Ромашова.

Предотвратить провисание кожи и мышц поможет прогрессивный метод омоложения — мезонити. Лифтинговый эффект от процедуры длится до двух лет.

Установка нитей происходит при помощи специальной иглы, техника процедуры отточена годами, поэтому введение мезонитей малотравматично для кожных покровов.

Практически полностью стереть с лица признаки старения под силу безоперационной подтяжке хирургическими нитями Silhouette Soft (производство США) и Happy Lift (производство Италия).

Все используемые в клинике «Эстетик мед» хирургические нити прошли специальное тестирование, имеют регистрационное удостоверение и признаны в 45 странах мира. Несмотря на их демократичную стоимость, эффект от процедуры впечатляет.



После безоперационной подтяжки хирургическими нитями исчезают глубокие морщины, небольшие брыли на щеках и возрастные изменения в носогубной зоне.

Эффект от подтяжки сохраняется от полутора до пяти лет в зависимости от особенностей организма. Потом нити рассасываются и распадаются на CO2 и H2O.

В отличие от операционного вмешательства, после введения хирургических нитей не остается эффекта «натянутого лица» и шрамов. Процедура безопасна и делается под местной анестезией.

Для тех, кто боится инъекций, мы можем предложить аппаратную процедуру: омоложение и шлифовку кожи фракционным СО2 лазером, от которой можно добиться не менее впечатляющих результатов.

Лазерные лучи активно стимулируют выработку коллагеновых волокон, которые являются каркасом нашего лица. Поэтому после процедуры происходит мощная и быстрая подтяжка кожи. Причем эффект нарастает еще в течение шести месяцев. А при правильном уходе достигнутый результат может сохраняться длительное время.

Так что эта процедура отлично подходит для борьбы с возрастными изменениями кожи: морщинами, пигментными пятнами, сосудистой дисхромией и др. В том числе с помощью лазера можно сделать так называемую безоперационную блефаропластику и устранить мешки и морщинки под глазами.

Фракционный СО2 лазер способен избавить вас от рубцов, шрамов и растяжек любой давности. Подходит процедура и подросткам, страдающим от постакне.

Процедуру, особенно на коже лица, желательно проводить во время, когда солнце минимально активно. Однако сеанс можно делать и летом, используя специальные средства защиты от ультрафиолета.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Коррекция фигуры без операции Лишний вес, дряблая кожа на теле и целлюлит — это отдельная проблема в летний период. Всем девушкам хочется выглядеть привлекательно. Но достичь идеальной фигуры непросто. На помощь прекрасным дамам снова приходит косметология. В арсенале клиники «Эстетик мед» есть целый спектр методов борьбы с данными проблемами, среди которых мезотерапия липолитическими коктейлями, прессотерапия, пилинги тела и массажи, миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж, безоперационная липосакция (кавитация и Tite Fx), RF лифтинг, SPA-процедуры и обертывания. Триполярный RF-лифтинг — это эффективный способ борьбы с целлюлитом и дряблостью кожи. После процедуры в коже усиливается синтез коллагена, повышается упругость и тонус.



Процедура триполярного RF-лифтинга позволяет уменьшить локальные жировые отложения, растяжки и целлюлит.

Чтобы избавиться от жировых отложений в самых заметных местах, не обязательно ложиться под нож хирурга. Бороться с излишним подкожным жиром способна ультразвуковая липосакция, разрушающая жировые клетки навсегда.

Этот метод особенно хорош для людей, у которых есть избыток жира в отдельных проблемных местах.

Tite FX на аппарате Body Tite – это уникальная технология безвозвратного устранения жировых отложений и целлюлита, сочетающая в себе четыре метода воздействия:

1. Радиочастотный липолиз (разрушение жировых клеток).

2. Термолифтинг – подтяжка кожи.

3. Вакуумный массаж.

4. Миостимуляция.

С каждой процедурой часть жировых клеток разрушается навсегда!

С помощью Tite Fx мы устраняем локальные жировые отложения даже в трудно доступных местах и сложных для коррекции зонах (подбородок, шея, плечи, колени, голень, внутренняя поверхность бёдер).

Tite Fx – это высокоэффективный и самый безопасный метод устранения подкожного жира.

Вакуумно-роликовый массаж — уникальная процедура, ставшая поистине революционным открытием. Она значительно упрощает путь к стройности, позволяя ускорить получение желаемого результата. Преимущество данного вида массажа заключается в том, что он абсолютно безболезненный.

Главный показатель, позволяющий оценить любую процедуру, – это её эффективность. В данном случае результат можно заметить сразу же: жировые отложения уменьшаются, тело моментально подтягивается, кожа разглаживается, улучшается её упругость, восстанавливается четкий контур фигуры.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В «Эстетик мед» принимает врач-трихолог. Диагностическое оборудование, анализы, физиотерапевтические и инъекционные процедуры – все это поможет вам справиться с проблемой выпадения волос и заболеваниями кожи головы.

В ближайшее время в клинике открывается новое направление — гинекология.

В медицинском центре будут доступны диагностика и лечение гинекологических заболеваний на профессиональном оборудовании. Отдельным направлением станет решение проблем климактерического периода. Также будет представлена эстетическая гинекология: интимная коррекция и омоложение.

Будет функционировать процедурный кабинет, где пациент сможет сдать все виды анализов.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Центр медицинской косметологии «Эстетик мед»:

Тула, ул. Демонстрации, 1,

тел. 79-33-09, 8-930-791-33-09.

www.estetikmed71.ru

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