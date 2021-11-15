Почему не все синицы синие: тульский бердвотчер рассказала о фотоохоте на птиц

Фото: Татьяна Шаньшина.

Различает голоса птиц, живущих в Тульской области, для заветного снимка готова часами ждать, когда прилетит пернатый, и знает, как приманить птиц, – всё это о Татьяне Шаньшиной, фотографе-бердвотчере.

Бердвотчеры — это как рыбаки, но только ловят они не рыбу на удочку, а птиц в объектив камеры. Татьяна Шаньшина уже много лет занимается съемкой пернатых «моделей» в естественных условиях. В основном место съемки – Тульская область, но если отправляется в поездку за пределы региона, обязательно берет с собой камеру. За эти годы «поймала в объектив» уже более сотни различных видов птиц, в том числе редких, занесенных в Красную книгу. Слово Татьяне:

– Мне удалось снять воробьиного сычика (занесен в Красную книгу Тульской области), погоныша (очень скрытная птица, также занесена в Красную книгу Тульской области),

серого сорокопута, правда, сняла только слетков (Красная книга Тульской области),

осоеда (Красная книга Тульской области), белоспинного пестрого дятла – один раз попался мне в Баташевском саду (Красная книга Тульской области), фифи (Красная книга Тульской области).

Если говорить о скрытных птицах, они не считаются редкими, это большой улит, серая цапля, коростель (на фото ниже).

С большим улитом вышло интересно. Я неделю пыталась его снять с подхода, но всё не получалось. А в одно прекрасное утро мне удалось к нему подкрасться.

Почти ползком по траве я медленно к нему приближалась, делая на ходу контрольные кадры. И что вы думаете? Дело дошло до того, что я уже вертелась, как хотела, чтобы снять птицу, и она меня совсем не боится – ходит себе вблизи по мелководью и моллюсков собирает. Я чуть встану, она отбежит и опять за свои дела принимается. Потом фифи прилетела, тоже близко ее сняла, но ее улит прогнал потом.

Начинала Татьяна как фотограф-анималист. Идея заняться фотографией родилась благодаря бобрам.

– Бобров я полюбила, как только увидела, – в 2007 году. Тогда у меня еще не было камеры, я просто ходила наблюдать за ними. Приезжала к бабушке в деревню на лето, недалеко от ее дома был водоем, где жили эти прекрасные создания. И вот в один из таких вечеров и пришла мысль, что нужно их сфотографировать. Через какое-то время появился фотоаппарат, мечта запечатлеть бобров осуществилась и постепенно переросла в увлечение. Прошло уже 14 лет с той первой встречи, а любовь к этим строителям так и осталась. Признаюсь, когда вижу их, рада по уши. Счастлива, даже если удается снять просто мордочку в воде. В этом сезоне мне очень повезло с бобрами, я сделала много снимков.

На фотоохоте никогда не угадаешь, кого встретишь в следующую секунду, а значит, правильно настроить камеру не всегда удается.

– В один из дней августа я сидела на речке и ждала выхода бобров. Фотокамера была настроена с учетом фото в тени. Сижу, жду, вдруг слышу чьи-то шаги. Приподнимаюсь и вижу двух маленьких косуль. Не посмотрев настройки в камере, начала косуль снимать. Пришлось фокусироваться через кусты. После нескольких кадров косули резво побежали. Дома потом я вертела-крутила настройки, пытаясь исправить ошибки. Такие встречи настолько редки, что ценен каждый кадр.

Из животных снимала в Туле американскую норку, ласку, речного бобра, в Суворовском районе – бобров. Как-то однажды встретила косулю с малышом – летом случайно пересеклась с ними. Вечером решила пройтись по реке, вижу – внизу стоит молодая косуля. Вот это была встреча! Впервые в жизни я так близко видела дикую косулю, метров семь, наверное, расстояние было между нами. Она стоит и смотрит на меня, я – на нее. Потом косуля резко бросилась в воду, и всё – она уже на другом берегу, но не убежала, стала спокойно ходить и есть траву. Жалко, что уже были сумерки и света не хватало.

Умение ждать – первое правило фотографа-бердвотчера. Три-четыре часа спокойно сидеть в лесу в ожидании птицы – это абсолютно нормально. Если зима, нужно лишь тепло одеться.

Второе правило фотоохотника – нейтральный цвет в одежде. Яркие краски, контрастирующие с окружающей природой, отпугнут птицу, и она не подлетит близко.

А чтобы нужная птица подлетела ближе, на фотоохоту бердвотчер отправляется с колонкой и флешкой, на которую записаны голоса птиц.

– Вешаю на ветку дерева колонку и жду, когда птичка прилетит на звук. Такой хитростью пользуются многие фотографы и орнитологи, – рассказывает Татьяна.

Сама Татьяна прекрасно разбирается в голосах птиц:

– Специально я, конечно, не изучала, как какая птица поет, всё получилось само собой. Слушаешь, фотографируешь, потом сопоставляешь и постепенно запоминаешь.

Мы встретились с Татьяной в Тульском экзотариуме в День синичек, который отмечается в России 12 ноября. Он утвержден по инициативе Союза охраны птиц России несколько лет назад в качестве экологического праздника. Дата выбрана не случайно – у наших предков существовало поверье, что именно к этому дню, дню Зиновия Синичника, зимующие птицы, предчувствуя холода, прилетают в города и сёла поближе к людям, чтобы прокормиться и перезимовать. К этому дню взрослые чинили старые птичьи кормушки и вешали новые, а дети следили, чтобы в кормушках всегда был корм.

Славяне верили, что синицы приносят в дом счастье, поэтому этих ярких птичек всегда старались приманить, размещая рядом с домами кормушки, а на деревья вешали веревочки с кусочками сала.

Юные гости Тульского экзотариума тоже приобщились к народной традиции и научились делать кормушки, а заодно узнали, чем можно кормить птиц, а чем – ни в коем случае не стоит.

К этому дню Татьяна Шаньшина сделала фотоподборку синиц, которые живут в Тульской области. Многие посетители были удивлены тем, что синица – это не только знакомая всем с детства сине-желтая птичка. Большая часть видов этой птицы в оперении не имеет даже намека на синий цвет, а свое название она получила не за цвет, а за звуки, которые издает.

– Если прислушаться к звукам, которые издает синица, то можно услышать «синь-синь», поэтому и назвали этих птиц синицами. Синицы – ловкие и подвижные птички. Они не улетают в теплые края, а остаются зимовать. Питаются насекомыми, личинками, семенами растений. Гнезда обычно устраивают в дуплах деревьев. Синиц существует огромное множество, некоторые виды действительно имеют синюю голову и спинку, но основная часть этого вида птиц – серые или черные, – рассказала Татьяна.

Самая распространенная птица данного вида в городах и самая крупная – большая синица. Встретить ее можно абсолютно везде, человека она не боится и часто прилетает к кормушкам, порой разгоняя других птиц.

Вторая по популярности – лазоревка, названная так из-за своего оперения. Она также не против поживиться чем-либо на кормушках. Отличается меньшим размером, весьма шустрая и подвижная. Сфотографировать ее не так-то просто.

Далее идет пухляк. Это вторая по размеру птица после большой синицы. Пухляком птица названа из-за крупной шеи относительно всего тела. Это единственная синица, которая выдалбливает себе гнездо, как дятел или поползень. Не любит кормушки, предпочитает хвойные леса. В Туле пухляк – редкость, а вот в Ясной Поляне их очень много.

Родственник пухляка – черноголовая или болотная гаичка. Внешне она очень похожа на пухляка, отличает ее немного меньшего размера шапочка, горловое пятно аккуратнее и клювик поменьше, а вот хвостик у гаички больше, чем у пухляка. Встречается гаичка у заболоченных мест и водоемов, в том числе в парках. Называется так из-за звуков, которые издает.

Московка – черно-белая птичка, самая маленькая синица, она даже меньше королька. Название свое получила из-за белых пятнышек на голове, напоминающих маску. Первоначальное название – «масковка» – постепенно сменилось на «московку», так что к Москве эта птица не имеет никакого отношения. В больших городах встречается редко, в основном обитает в хвойных лесах. В Центральном парке живут буквально несколько особей московки.

Еще один вид – длиннохвостая синица, или ополовник. Питается насекомыми и семенами растений. Кормушки не посещает вообще.

Зимой синицы и многие другие птицы нуждаются в помощи. Чем же их можно кормить, чтобы не нанести им вред?