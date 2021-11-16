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О чем шутили кавээнщики в финале Оружейной лиги

О чем шутили кавээнщики в финале Оружейной лиги

Завершился очередной сезон «Оружейки». Как прошла финальная игра – в нашем репортаже.

Это был один из самых непростых сезонов Оружейной лиги КВН — очень не хватало зрителей. На протяжении всего времени сохранялись ограничения для зала — то 30%, то 50% наполняемости. Третий четвертьфинал и вовсе прошел без болельщиков.

Организаторы не растерялись — большинство игр провели в прямой трансляции «ВКонтакте».

Финальная игра прошла на сцене ТулГУ. За победу сражались тульские команды «НадиВани», «Юмор поневоле», «Белые воротнички», а также «АкваБатя (Москва), «Всё проспали» (Калуга), «За проезд передаем» (Рязань).

В жюри: Наталья Панасенко, чемпионка Оружейной лиги-2018 в составе команды КВН Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!»; Алексей Чернышев — чемпион «Оружейной лиги"-2019 в составе «Решки»; Егор Сбруин, чемпион Оружейной лиги КВН-2020 в составе Сборной Егорьевска; Манучар Пипия, мастер спорта по рукопашному бою, обладатель Кубка мира; Екатерина Чуракова, начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения.

Сыграли, по традиции, три конкурса: приветствие, ситуацию и музыкальное домашнее задание.

Видно, что команды были заряжены на победу, выкладывались по полной. Так, уфсиновцы решили удивить зрителей, выйдя на сцену в образе персонажей из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

— И почему вы в таком виде?
— Так это мы презентуем новую форму сотрудников Сбербанка. Сначала они нам кредиты под огромные проценты выдают, а мы потом всю жизнь в игру на выживание играем.
 
Кстати, такой ход оценили не все члены жюри. Екатерина Чуракова призналась, что сняла балл у команды за «Игру в кальмара». Считает, что «это не та история, которая должна звучать со сцены команды КВН». Но — вернемся к игре.
 
Довольно смешной номер был у ребят из команды «НадиВани» про игру в Dota-2. Тренером по киберспорту знаете, кто был? Гурам Аджоев-младший.
 
 
В целом же финальная игра получилась довольно крутой — было весело,
 
 
местами трогательно,
 
 
а когда КВНщики прощались со зрителем, наворачивались слезы.
 
 
По итогам игры чемпионами стала команда «Белые воротнички». Второе место заняли ребята из «НадиВани», третье разделили «АкваБатя» и «Всё проспали». Четвертыми — команда «За проезд передаем», а на пятом месте — «Юмор поневоле».
 
 
- На протяжении всего сезона наша команда занимала только первые места, и финал не стал исключением. Получилось абсолютно всё, что задумали, даже больше. Мы очень счастливы, что наконец-то стали чемпионами! Шли к этой победе 4 года. За это время у нас поменялся капитан, сменилось несколько составов, но «старички» смогли устоять. В этом сезоне мы решили изменить название команды, ранее выступали под именем «Любимая команда Льва Николаевича».
 

За четыре года в Оружейной лиге команда завела дружбу с удивительно творческими, невероятно талантливыми ребятами, — поделилась эмоциями с Myslo капитан «Белых воротничков» Дарья Данилишина.

Лучшей актрисой признали Екатерину Фомину из рязанской команды «За проезд передаем».

- Мы совсем недавно играем, для нас финал в целом был большим достижением. А стать лучшей актрисой сезона, — тем более очень неожиданное, но очень приятное звание, — поделилась Катя с корреспондентом Myslo. — Я рада, что смогла запомниться зрителю и жюри! Ну и обняться с Кириллом Давыдовым, конечно. Слушаю песню «Ту-лу-ла» на подаренной колонке и очень скучаю по сезону!

Останавливаться на достигнутом мы точно на собираемся! Будем больше работать. Кто знает, может, в следующем сезоне исход финала будет другим.

Лучший актер — колоритный электрик из команды «Всё проспали» Виталий Никоноров.

- Помню, приезжал смотреть финал в 2019 году. Было очень круто, зал был другой, не было никаких ограничений, аншлаг! Тогда лучшим актёром признали Лёху [Алексей Чернышев] из Орла. Мне понравилась его игра, не было сомнений, что выберут именно его. Я и подумать не мог, что через два года тоже стану лучшим актером в финале Оружейной лиги. Это казалось фантастикой, что в очередной раз подтверждает — абсолютно всё в этой жизни возможно, — рассказал Виталик.

шутки
«НадиВани»:
 
— Мы с Надей недавно поженились.
— Нет-нет, не друг на друге!
— Да, квновские парочки, так тоже можно было.
 
— Хочу доказать родителям, что это реальный спорт. Чтобы они не говорили, что гей и геймер — это однокоренные слова!
 
— Когда я вас встретил, вы были безработными, жили с родителями, вас отчислили из университета… А я сделал из вас команду КВН и дал оправдание вашей беспомощности.
 
«Всё проспали»:
 
— А ты знаешь, с кем мы играем? С УФСИН. Он и там пять автозаков пригнали. Непонятно — это они привезли кого-то или после игры грузить будут?
 
«Белые воротнички»
 
— Стены ТулГУ… Где, как не здесь, прощаться с четырьмя годами, которые тебя дальше не пригодятся.
 
— Мы сегодня как тульский «Арсенал». Столько людей пришло посмеяться над нашей защитой.
 
Новые продукты Сбера:
— СберМолочка — теперь не только людей доить будем!..
— СберВера — крещение, отпевание, кредитование.
— СберВера — все другие банки от лукавого.
 
 
«АкваБатя»:
 
— Да неважно, кто сегодня победит. Ожидание результата приятнее самого результата!
— Я по этому же принципу ещё девственником остаюсь.
 
«За проезд передаем»:
 
— В Бога верите?
— Нет.
— Косметика «Орифлейм» нужна?
— Нет.
— Может, хоть картошку липецкую возьмёте?
 Достали уже ваши тупые вопросы в переписи населения!

 

Я вышел усилить вашу команду.
Мы и так сильная команда.
Я вижу — тоже Дзюбу не взяли.
 
Полную запись игры смотрите в группе Оружейной лиги ВКонтакте.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:55 0
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