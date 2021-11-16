О чем шутили кавээнщики в финале Оружейной лиги

Это был один из самых непростых сезонов Оружейной лиги КВН — очень не хватало зрителей. На протяжении всего времени сохранялись ограничения для зала — то 30%, то 50% наполняемости. Третий четвертьфинал и вовсе прошел без болельщиков.

Организаторы не растерялись — большинство игр провели в прямой трансляции «ВКонтакте».

Финальная игра прошла на сцене ТулГУ. За победу сражались тульские команды «НадиВани», «Юмор поневоле», «Белые воротнички», а также «АкваБатя (Москва), «Всё проспали» (Калуга), «За проезд передаем» (Рязань).

В жюри: Наталья Панасенко, чемпионка Оружейной лиги-2018 в составе команды КВН Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!»; Алексей Чернышев — чемпион «Оружейной лиги"-2019 в составе «Решки»; Егор Сбруин, чемпион Оружейной лиги КВН-2020 в составе Сборной Егорьевска; Манучар Пипия, мастер спорта по рукопашному бою, обладатель Кубка мира; Екатерина Чуракова, начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения.

Сыграли, по традиции, три конкурса: приветствие, ситуацию и музыкальное домашнее задание.

Видно, что команды были заряжены на победу, выкладывались по полной. Так, уфсиновцы решили удивить зрителей, выйдя на сцену в образе персонажей из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

— И почему вы в таком виде?

— Так это мы презентуем новую форму сотрудников Сбербанка. Сначала они нам кредиты под огромные проценты выдают, а мы потом всю жизнь в игру на выживание играем.

Кстати, такой ход оценили не все члены жюри. Екатерина Чуракова призналась, что сняла балл у команды за «Игру в кальмара». Считает, что «это не та история, которая должна звучать со сцены команды КВН». Но — вернемся к игре.

Довольно смешной номер был у ребят из команды «НадиВани» про игру в Dota-2. Тренером по киберспорту знаете, кто был? Гурам Аджоев-младший.

В целом же финальная игра получилась довольно крутой — было весело,

местами трогательно,

а когда КВНщики прощались со зрителем, наворачивались слезы.

По итогам игры чемпионами стала команда «Белые воротнички». Второе место заняли ребята из «НадиВани», третье разделили «АкваБатя» и «Всё проспали». Четвертыми — команда «За проезд передаем», а на пятом месте — «Юмор поневоле».

- На протяжении всего сезона наша команда занимала только первые места, и финал не стал исключением. Получилось абсолютно всё, что задумали, даже больше. Мы очень счастливы, что наконец-то стали чемпионами! Шли к этой победе 4 года. За это время у нас поменялся капитан, сменилось несколько составов, но «старички» смогли устоять. В этом сезоне мы решили изменить название команды, ранее выступали под именем «Любимая команда Льва Николаевича».

За четыре года в Оружейной лиге команда завела дружбу с удивительно творческими, невероятно талантливыми ребятами, — поделилась эмоциями с Myslo капитан «Белых воротничков» Дарья Данилишина.

Лучшей актрисой признали Екатерину Фомину из рязанской команды «За проезд передаем».

- Мы совсем недавно играем, для нас финал в целом был большим достижением. А стать лучшей актрисой сезона, — тем более очень неожиданное, но очень приятное звание, — поделилась Катя с корреспондентом Myslo. — Я рада, что смогла запомниться зрителю и жюри! Ну и обняться с Кириллом Давыдовым, конечно. Слушаю песню «Ту-лу-ла» на подаренной колонке и очень скучаю по сезону!

Останавливаться на достигнутом мы точно на собираемся! Будем больше работать. Кто знает, может, в следующем сезоне исход финала будет другим.

Лучший актер — колоритный электрик из команды «Всё проспали» Виталий Никоноров.

- Помню, приезжал смотреть финал в 2019 году. Было очень круто, зал был другой, не было никаких ограничений, аншлаг! Тогда лучшим актёром признали Лёху [Алексей Чернышев] из Орла. Мне понравилась его игра, не было сомнений, что выберут именно его. Я и подумать не мог, что через два года тоже стану лучшим актером в финале Оружейной лиги. Это казалось фантастикой, что в очередной раз подтверждает — абсолютно всё в этой жизни возможно, — рассказал Виталик.

шутки

«НадиВани»:

— Мы с Надей недавно поженились.

— Нет-нет, не друг на друге!

— Да, квновские парочки, так тоже можно было.

— Хочу доказать родителям, что это реальный спорт. Чтобы они не говорили, что гей и геймер — это однокоренные слова!

— Когда я вас встретил, вы были безработными, жили с родителями, вас отчислили из университета… А я сделал из вас команду КВН и дал оправдание вашей беспомощности.

«Всё проспали»:

— А ты знаешь, с кем мы играем? С УФСИН. Он и там пять автозаков пригнали. Непонятно — это они привезли кого-то или после игры грузить будут?

«Белые воротнички»

— Стены ТулГУ… Где, как не здесь, прощаться с четырьмя годами, которые тебя дальше не пригодятся.

— Мы сегодня как тульский «Арсенал». Столько людей пришло посмеяться над нашей защитой.

Новые продукты Сбера:

— СберМолочка — теперь не только людей доить будем!..

— СберВера — крещение, отпевание, кредитование.

— СберВера — все другие банки от лукавого.

«АкваБатя»:

— Да неважно, кто сегодня победит. Ожидание результата приятнее самого результата! — Я по этому же принципу ещё девственником остаюсь. «За проезд передаем»: — В Бога верите? — Нет. — Косметика «Орифлейм» нужна? — Нет. — Может, хоть картошку липецкую возьмёте? — Достали уже ваши тупые вопросы в переписи населения!

—Я вышел усилить вашу команду.

—Мы и так сильная команда.

—Я вижу — тоже Дзюбу не взяли.