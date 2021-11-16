О чем шутили кавээнщики в финале Оружейной лиги
Завершился очередной сезон «Оружейки». Как прошла финальная игра – в нашем репортаже.
Это был один из самых непростых сезонов Оружейной лиги КВН — очень не хватало зрителей. На протяжении всего времени сохранялись ограничения для зала — то 30%, то 50% наполняемости. Третий четвертьфинал и вовсе прошел без болельщиков.
Организаторы не растерялись — большинство игр провели в прямой трансляции «ВКонтакте».
Финальная игра прошла на сцене ТулГУ. За победу сражались тульские команды «НадиВани», «Юмор поневоле», «Белые воротнички», а также «АкваБатя (Москва), «Всё проспали» (Калуга), «За проезд передаем» (Рязань).
В жюри: Наталья Панасенко, чемпионка Оружейной лиги-2018 в составе команды КВН Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!»; Алексей Чернышев — чемпион «Оружейной лиги"-2019 в составе «Решки»; Егор Сбруин, чемпион Оружейной лиги КВН-2020 в составе Сборной Егорьевска; Манучар Пипия, мастер спорта по рукопашному бою, обладатель Кубка мира; Екатерина Чуракова, начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения.
Сыграли, по традиции, три конкурса: приветствие, ситуацию и музыкальное домашнее задание.
Видно, что команды были заряжены на победу, выкладывались по полной. Так, уфсиновцы решили удивить зрителей, выйдя на сцену в образе персонажей из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
За четыре года в Оружейной лиге команда завела дружбу с удивительно творческими, невероятно талантливыми ребятами, — поделилась эмоциями с Myslo капитан «Белых воротничков» Дарья Данилишина.
Лучшей актрисой признали Екатерину Фомину из рязанской команды «За проезд передаем».
- Мы совсем недавно играем, для нас финал в целом был большим достижением. А стать лучшей актрисой сезона, — тем более очень неожиданное, но очень приятное звание, — поделилась Катя с корреспондентом Myslo. — Я рада, что смогла запомниться зрителю и жюри! Ну и обняться с Кириллом Давыдовым, конечно. Слушаю песню «Ту-лу-ла» на подаренной колонке и очень скучаю по сезону!
Останавливаться на достигнутом мы точно на собираемся! Будем больше работать. Кто знает, может, в следующем сезоне исход финала будет другим.
Лучший актер — колоритный электрик из команды «Всё проспали» Виталий Никоноров.
- Помню, приезжал смотреть финал в 2019 году. Было очень круто, зал был другой, не было никаких ограничений, аншлаг! Тогда лучшим актёром признали Лёху [Алексей Чернышев] из Орла. Мне понравилась его игра, не было сомнений, что выберут именно его. Я и подумать не мог, что через два года тоже стану лучшим актером в финале Оружейной лиги. Это казалось фантастикой, что в очередной раз подтверждает — абсолютно всё в этой жизни возможно, — рассказал Виталик.