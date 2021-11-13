Ольга Бузова: «Я уже отплакала все свои эмоции»

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Многие знают и помнят Ольгу Бузову как одну из самых ярких обитательниц «Дома-2» (по итогам зрительского голосования она была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта). За время участия в проекте она написала две книги о себе и жизни в «Доме-2». Роль телеведущей Ольга успешно освоила еще в «Доме-2», и после выхода оттуда успешно исполнила ее во множестве телепроектов. Решила сняться в кино – и вышло неплохо, решила запеть – и тоже получилось! Нам посчастливилось «перехватить» артистку в кулуарах одного из мероприятий и поговорить о творчестве, жизни и многом другом…

– Ольга, Вам пришлось перенести большой сольный концерт из-за пандемии. Уже выбрали новую дату?

– Пока не могу сказать, когда он будет. Все мы сейчас находимся в такой ситуации, когда не знаем, что будет завтра. Делать его сейчас – значит рисковать. Это и нечестно, и опасно, и неправильно. И в первую очередь я переживаю за тех, кто должен был быть в этот день рядом со мной: люди собирались прилететь ко мне на концерт со всей страны. Я готовила грандиозное шоу – и его отмена, конечно, это большой стресс и для меня, и для моей команды, и для всех людей, которые его ждали.

– Сильно переживали за этот перенос?

– Я уже отплакала все свои эмоции. Хотелось устроить музыкальный праздник для всех своих поклонников. Для меня – да, это большой стресс, что мы не можем сделать то, что запланировали. Но безопасность и здоровье людей – это самое главное. А я работаю даже больше, чем обычно. Телевидение и театры не прекращают работу. У меня много репетиций, съемок, тренировок и так далее. Каждый мой день расписан, и нет ни одного выходного ни в ноябре, ни в декабре. Мне кто-то начал говорить, что вот сейчас, на этих каникулах, и по ресторанам не походишь. Меня это точно не пугает – а пугает число заболевших. Пугает то, что мы не можем избавиться от этой заразы. Меня пугает в некотором смысле безответственность какого-то количества людей, которые не хотят выполнять элементарные правила профилактики болезни.

– Над какими проектами Вы сейчас работаете?

– В ближайшее время меня ждут съемки клипа на песню из моего нового альбома «Вот она Я». Также в следующем году стартует второй сезон шоу «Звезды в Африке», а сейчас мы продолжаем снимать передачу «Бузова на кухне» для ТНТ. Ну и начинаются прямые эфиры в «X-факторе» в Минске, и я каждую неделю летаю туда для того, чтобы поддерживать участников и быть рядом со своими ребятами, для которых я являюсь наставницей. Как видите, график насыщенный.

– И по съемкам в кино есть новые предложения?

– Да, впервые в сериале я снялась, наверное, в 2006 году – был маленький эпизод в «Универе». Потом был 16-серийный проект, тоже для ТНТ – «Бедные люди». Вообще много эпизодов в кино было… А сейчас я снялась в большом голливудском проекте, этот фильм будут показывать во всем мире.

– Чего Вам больше всего не хватает в жизни?

– Времени. На самом деле, самое ценное и самое дорогое, что можно человеку дать, – это время. У меня вот для самой себя этого времени очень часто не хватает. Но в этом году произошел некий этап взросления, поэтому в моем графике, что бы ни происходило, теперь есть регулярные тренировки: хожу в спортивный зал четыре раза в неделю. До этого занималась танцами, потому что они хорошо развивают пластику и женскую сексуальность. И каждое утро делаю зарядку, чтобы организм проснулся. Ну и, конечно, косметические процедуры…

– У многих артистов бывают неприятные случаи с фанатами. У Вас такое было?

– Бывали, да – разные. Я на телевидении уже почти 18 лет – это большой срок. Было много разных ситуаций: и на сцену выбегали, и даже один раз мужчина попытался отобрать у меня микрофон. Сейчас уже такого не происходит, потому что на концертах у меня всегда есть охрана.

– Ваш самый главный страх?

– Знаете, как говорят: ничего не надо бояться! Я волнуюсь только за свою семью, чтобы она была жива и здорова. Это самое главное. Всё мы можем пережить в этой жизни, каждую боль, которую тебе причиняют, – даже если в этот момент тебе кажется, что это невозможно пережить. Например, тебе кажется, что никогда больше не полюбишь. Или тебе так больно, что перенесли концерт... Мы постоянно очень сильно нервничаем, и это все отражается на нашем организме, на нашем здоровье.

Так что я не могу сказать, что у меня есть какой-то глобальный страх. Зато есть глобальные желания: чтобы все были здоровы, и чтобы мир был прежним.

Очень хочется, чтобы мы спокойно путешествовали, чтобы вернулись концерты, чтобы мы не боялись находиться в общественных местах, чтобы мы жили, работали, кайфовали, потому что жизнь у нас одна, и она очень быстро проходит...

– Вы все подробности своей жизни выкладываете в социальные сети. А есть то, что остается «за кадром»?

– Я очень многое не показываю. Что-то я просто не успеваю выкладывать, и есть такие моменты, которые я и вовсе не могу показать. Например, когда я готовилась к спектаклю «Чудесный грузин» и шли репетиции, – я не могла этого показывать, и лишь когда стала известна дата премьеры, тогда мы про это дали информацию. Как раз самая большая работа – именно работа, а не «Посмотрите, какая я красивая! Как вам мой образ?» – остается за кадром. Меня можно не любить, не любить мое творчество, потому что у всех разные вкусы, и это нормально. Но не уважать меня люди не могут. Потому что своей жизнью, позицией, своей работой, своим неоскорблением других людей я заслуживаю это уважение.

– Но то, что Вы показываете в социальных сетях, – все честно? Нет в этом наигранности какой-то?

– Я – про «быть», а не про «казаться». У меня нет такого: «Ага, я расстроилась – дай-ка я возьму телефон и поплачу! Я же должна людям рассказать это!». Бывает такое, что я эмоционально опустошена, мне грустно, и я совершенно спокойно это показываю и рассказываю. Вся моя жизнь, которая есть в социальный сетях, – это моя реальность. Я ничего не придумываю. Если я счастлива – то счастлива, если я страдаю – то страдаю. Все честно…

Досье Myslo

Ольга Игоревна Бузова

Родилась 20 января 1986 г. в Ленинграде.

Окончила географический факультет СПбГУ.

Телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер.

Бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2».

Имеет два сертификата от Книги рекордов России: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Инстаграме.

В 2021 году дебютировала на сцене МХАТа, исполнив роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле про молодость Иосифа Сталина «Чудесный грузин».