Одна с ребенком: три истории о том, как начать жизнь сначала

Выгнал из дома и отобрал сына

Алёна рано вышла замуж – так хотелось вырваться из родительского дома. Но, как говорится, попала из огня да в полымя. В 21 год у Алёны уже был годовалый сынишка – мамина гордость и радость, муж, авторитарная свекровь и ежедневные «воспитательные» беседы. Алёна молча терпела руко­прикладство и издевательства мужа, прятала синяки и ссадины под одеждой с длинными рукавами. Она не обращалась в полицию, опасаясь гнева род­ственников и мечтала, что когда-нибудь муж одумается.

Но, увы. Однажды после очередных побоев муж выгнал Алёну из дома. Он не дал ей взять с собой ничего, даже мобильный телефон отнял, отобрал свидетельства об их браке и рождении ребёнка. Просто насильно посадил в автобус, велев убираться из города.

Самое страшное для Алёны было не это – в заложниках у мужа остался малыш, которого она еще кормила грудью. Мысль о том, что надо спасать сына, придала женщине сил. Она вышла на ближайшей остановке и пошла в больницу. Дежурный врач зафиксировал ушибы и посоветовал написать заявление в прокуратуру.

А что дальше?.. Куда идти без документов, без денег, если все родные живут в другом регионе?! Алёна обратилась в «Кризисный центр помощи женщинам» – как-то видела по телевизору сюжет о нем, адрес запомнился, наверное, подсознание сработало.

С молодой женщиной стал работать психолог – ее приняли на социальное сопровождение по программе «Противостояние бытовому насилию».

Алёну временно поселили в стационарном отделении социальной реабилитации женщин и детей кризисного центра. Специалисты центра помогли ей составить и подать заявления в министерство соцзащиты об оказании содействия во встрече с сыном, в прокуратуру – о нарушении прав матери и ребенка, в полицию – об угрозах со стороны мужа и о розыске сына. Параллельно Алёне помогали найти работу и восстановить документы.

Были предприняты попытки мирно разрешить этот семейный конфликт. Сотрудники службы медиации провели несколько встреч с супругами, но даже спокойно высказать свою позицию и требования у супруга не получилось. Он был настроен агрессивно и не рассматривал возможность общения матери и сына. Все это время он прятал мальчика, утверждая, что ребенок «забыл мать, а видя ее, начинает плакать». Алёна подала на него в суд, а ее муж подал заявление о расторжении брака. Судебные разбирательства неизменно завершались признанием мужчины виновным в административном нарушении. Был получен судебный приказ о взыскании алиментов на содержание ребенка и супруги.

Сейчас Алёна временно живет в стационарном отделении центра. Нашла работу. Ходит заниматься на курс «Дочки-матери». Бывшему мужу суд отказал в апелляции по решению передать ребенка матери. И уже назначена дата суда, где будет решен вопрос о передаче Алёне сына.

Развелись, но не разъехались

У 28-летней Веры есть 5-летняя дочка. Когда-то давным-давно она вышла замуж – вроде бы по любви, но муж оказался домашним тираном. После нескольких лет моральных и физических издевательств Вера развелась. Вроде бы должно полегчать, но нет. Муж никуда съезжать из квартиры не собирался, хотя квартира была собственностью Веры – она получила ее в наследство от родителей. И больше того, издевательства и побои не прекратились с разводом. Наоборот, мужчина буквально преследовал женщину, закрывал в комнате, не давал воды, избивал на глазах дочери.

Впрочем, об этом знали и соседи, и комиссия по делам несовершеннолетних – семья стояла на учете как неблагополучная.

И однажды после очередных побоев Вера не выдержала, взяла дочку за руку и ушла из дома в поисках помощи и поддержки.

В отделении кризисного центра помощи женщинам с Верой и ее дочкой долго работали психологи. Специалисты составили документы о взыскании алиментов с нерадивого отца, помогли устроиться Вере на работу и оформить дочку в детсад, поселили их в стационарном отделении.

Вот только квартира Веры оказалась в заложниках у бывшего мужа. Документы на собственность Вере пришлось забирать в сопровождении полиции и сотрудников кризисного центра. Увы, ни жить в этом разоренном в буквальном смысле гнезде, ни продать его сразу не удалось – коммуникации отключены за долги, квартира требовала ремонта. Да и стоимость жилья в отдаленном районе совсем не та, чтобы купить квартиру в Туле.

Но тут на помощь пришла сама судьба – у Веры завязались отношения с молодым человеком. Он помог ей оплачивать съемное жилье в Туле. А вскоре новая семья переехала в родной для Веры район. Новый супруг Веры работает, обеспечивает семью, Вера в декрете – у её дочки появился братик. И Вера наконец поверила – сча­стье возможно!

Без семьи

Юля попала в «Кризисный центр помощи женщинам» на седьмом месяце беременности. Её положение было патовым: без жилья, без регистрации, без близких родственников, без работы, без мужа. Как такое может быть с 30-летней женщиной? Ну, вот может.

В день обращения в центр Юлю осмотрел гинеколог и поставил на учёт в женскую консультацию. Чтобы она доносила ребенка, ей предоставили временное жилье в «кризисной квартире». Психологи и социальные педагоги центра занимались с ней – готовили к родам, формировали ответственное отношение к будущему ребенку.

После рождения дочери специалисты центра помогли Юле оформить документы на ребенка, на социальные выплаты и пособия, договорились с поликлиникой о медицинском сопровождении. На средства благотворителя для Юли и ее дочки купили детскую кроватку, памперсы, продукты и предметы первой необходимости.

Работа сотрудников центра помогла Юле поверить в свои силы, увидеть перспективы и обрести надежду. Женщина захотела начать самостоятельную жизнь в одном из районов Тульской области. Специалисты центра нашли вакансию на одном из современных производств в районе. Юле выделили жильё, а дочке – место в группе раннего развития.

Кстати

Куда обращаться за помощью?

С 23 марта 2021 года Кризисный центр помощи женщинам реорганизован и переименован в Областной центр социальной помощи семье и детям. Он расположен по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 11. Тел. (4872) 30-97-78. Режим работы: пн.-пт. 8.00 – 20.00, обед. 13.00 – 13.48, сб.-вс. – выходной.

1 июня 2021 года здесь работает новое отделение «Мой семейный центр», в структуру которого входят служба семейной медиации, служба социального психолого-педагогического сопровождения, социально-правовая служба, информационно-методический отдел и семейная диспетчерская служба.

Рассказывает Эвелина Шубинская, директор Областного центра социальной помощи семье и детям:

Эвелина Шубинская – Проект «Семейно-диспетчерская служба» мы реализуем при финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это единая точка входа для семей Тульской области в решении их проблем.

– Для обращения достаточно позвонить по многоканальному единому номеру 129!

По этому номеру, по словам Эвелины Шубинской, два диспетчера дадут онлайн-консультации. Если нужна срочно консультация юриста, социального педагога, психолога, диспетчер соединит обратившегося со специалистом.

– Одной из основных проблем, с которой к нам обращаются семьи – неудовлетворенность жилищными условиями, это 27% от общего числа обращений, – говорит Эвелина Шубинская. – Работа с гражданами по этому вопросу начинается с их личного обращения в семейную диспетчерскую службу. После сбора и анализа информации мы разрабатываем маршрутную карту, двигаясь по которой семья сможет достичь поставленной цели.

Важный ресурс Центра, по словам Эвелины Шубинской, – стационарное отделение социальной реабилитации женещин и детей, где могут найти убежище в кризисной ситуации женщины и дети.