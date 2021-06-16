Фестивальное лето-2021 в Тульской области: какие события ждут туляков?

Синоптики обещают нам теплое и комфортное лето. А еще оно будет нескучным благодаря множеству различных фестивалей. Собрали для вас все яркие события.

«Дикая Мята», 18−20 июня Где: д. Бунырево, Алексинский район.

Абонемент 5500 руб., детский 2750 руб., парковка 2000 руб.



«Дикая Мята» — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Мультиформатный фестиваль «Дикая мята» стирает музыкальные границы: мировые звезды, главные российские исполнители, впечатляющий электронный блок и новые имена. Это независимый мультиформатный опен-эйр. Всех гостей фестиваля ждет полное погружение в атмосферу лета и музыки. На «Дикой Мяте» есть освещенные улицы, уютный палаточный городок и гостиницы, кинотеатр, ярмарка, фудкорт с ресторанами на любой вкус, бесплатный Wi-Fi, фонтанчики с питьевой водой, кипяток, бесплатный горячий душ, шатёр матери и ребёнка, насыщенная программа для детей. Входной билет на все дни фестиваля дает право посещения более 70 концертов, неограниченное количество входов и выходов. Участники фестиваля: группа «КИНО», Mgzavrebi (GE), The Hatters, Иван Дорн (UA), Гарик Сукачёв, Tesla Boy, MANIZHA, Green Grey (UA), «АукцЫон», Shortparis, Tequilajazzz, Алёна Швец, «АИГЕЛ», La Chica (FR), ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», Wildways, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», «Кирпичи», Blue Thyme (DE), Alai Oli, Zero People, «Казускома», Билли Новик, Нуки, «Сансара», The BeatLove, «Маша Мария» и другие. «Толстой», 24−27 июня Где: музей-усадьба «Ясная Поляна» Полная программа и наличие билетов ЗДЕСЬ.

В этом году пятый юбилейный фестиваль впервые пройдет под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. В программе фестиваля, который состоится в год столетия музея «Ясная Поляна», — работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Несколько проектов ведущие режиссеры и драматурги России создали специально для фестиваля.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на 800 человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома Толстого, сцена в яблоневом саду и площадка на холме.

В фестивале примут участие театры из десяти российских регионов, будет показано более 20 постановок.

24 июня, 18.30. «Русский роман». Постановка, в которой биография и творчество Толстого переплетаются воедино, а в центре сюжета оказывается жена писателя Софья Андреевна.

25 июня, 21.00. Балет-сюита TOLSTOY по произведениям Толстого в рамках «Творческой мастерской В. Васильева».

25 июня, 21.30. «Жизнь и смерть Ивана Ильича». «Самая обыкновенная и самая ужасная» — во всем объеме и на всей протяженности, с рождения и до финала.

25 июня. Время уточняется. «Война и мир» своими шагами. Режиссер Дмитрий Волкострелов предлагает буквально физически ощутить длину романа «Война и мир»: пройти каждую строку, каждую букву, каждый знак препинания своими шагами, почувствовать его телом, своей усталостью.

Детская лаборатория. Результатом Детской лаборатории под руководством Аси Хашем станет спектакль в рамках фестиваля.

Лекция «Поиски духовности и их влияние на модернизм» Ирины Кулик.

Лекция «Поезд, вокзал, девушка, или Еще раз про любовь: что же все-таки случилось с Анной К.» Дмитрия Бака.

26 июня, 21.00. Спектакль «История одного преступления».

26 июня, 22.00. «Балы Толстого». Постановка, соединяющая фрагменты из рассказа «После бала» и романов «Война и мир», «Анна Каренина» в исполнении Виктора Рыжакова и Феклы Толстой.

26 июня. Время уточняется. «Война и мир» своими шагами.

Спектакль «Приключения куколок-скелетцев». Супруги Толстые приглашают всех желающих в свою гостиную, чтобы рассказать сказку о маленьких деревянных куколках.

Лекция «Музей и театр» Павла Руднева.

Лекция «Театр имени Толстого. Каким будет социальный театр в России» Елены Ковальской.

Спектакль «Школа без звонков и домашки». Театрально-образовательный проект режиссера Юрия Алесина и драматурга Алексея Олейникова.

Спектакль «Толстой о людях. Люди о Толстом». Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой, написанной специально для фестиваля «Толстой».

27 июня, 16.30, 19.00. Спектакль «Холстомер». «Хроника спасения одной души», которую создатели спектакля увидели в истории одинокой лошади.

27 июня, 15.00. Спектакль «Чем люди живы».

27 июня, 18.30. Спектакль «Грех». Спектакль Геннадия Тростянецкого по повести «Дьявол».

27 июня, 21.00. Спектакль «Алексей Каренин». Драматург Василий Сигарев и режиссер Константин Солдатов.

27 июня, 21.30. Спектакль «Чайка».

27 июня. Время уточняется. «Война и мир» своими шагами.

Спектакль «Сила слова». Сайт-специфик спектакль Елены Ненашевой.

Лекция «Толстой и Чехов» Алевтины Кузичевой, историка литературы, специалиста по творчеству А. П. Чехова.

Cartoon'ная ночь, 26-27 июня

Где: дворик Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 25, 27).

Цена билетов 400 руб., в день фестиваля - 500 руб.

Фестиваль-биеннале авторской независимой отечественной анимации пройдет в ночь на 27.

открытие выставки «Побег из плоскости. Новая русская анимация» и кураторская экскурсия от Надежды Свирской;

лекция «Документальная анимация» с анимационным критиком, программным директором Большого фестиваля мультфильмов Диной Годер;

детская программа;

ночной показ с 22.00 до 2.00;

настольные игры, комиксы, мастер-классы по старинным анимационным техникам, музыка, знакомства, кофе, сладости и объятия.

ночной показ анимационных фильмов

Одним из главных событий «Cartoon'ной ночи» является 4-часовой показ анимационных фильмов отечественных режиссеров, созданных за последние несколько лет, который пройдет на открытом воздухе во дворе музея. В программе профессиональные, студенческие анимационные фильмы, созданные на базе разных учебных заведений (ВШЭ, Школа-студия «Шар», ВГИК, УрГАХУ и другие), а также фильмы независимых авторов.



География представленных фильмов обширная — фильмы петербургских, уральских, московских, и в том числе тульских авторов. Кроме того, самых неутомимых зрителей ждет показ фестиваля суперкоротких анимационных фильмов «Ща, 5 сек» и программа анимационных клипов.

Песни Бежина луга, 26 июня

Где: село Тургенево, Бежин луг (Чернский район).

XXXVIII Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга» по традиции пройдет с целью популяризации творческого наследия классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева.

Мероприятия пройдут на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». Праздник откроется в селе Тургенево экскурсионными программами, на сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.

Программа продолжится на Бежином лугу. На сцене природного амфитеатра пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье».

Праздник завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.



Село Тургенево

12.00−20.00 — интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг»,

«Бежин луг», 15.00−17.00 — работа театральной площадки, выступления самодеятельных театральных коллективов Тульской области,

17.00−17.15 — торжественный митинг. Возложение цветов к памятнику И. С. Тургеневу .

Бежин луг

14.00−22.00 — работа ярмарочных, выставочных, интерактивных площадок, мастер-классов, фотозон «Город мастеров» и «Сельское подворье»;

19.00−19.20 — торжественное открытие праздника на Бежином лугу;

19.00−22.00 — песенный праздник «Звонкоголосое раздолье»;

23.00−00.15 — театрализованное ночное представление «Старинные портреты»;

00.15−00.30 — праздничный фейерверк.

Тульские крылья, 27 июня

Где: аэродром Клоково, Тула.

Туляков приглашают поучаствовать и посетить ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья — 2021». В этом году фестиваль посвящен двум круглым датам — 90-летию создания военно-транспортной авиации ВКС России и 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

С 11.00 до 15.00 пройдет основная летная программа, изюминкой которой станет «Бой на убой» — групповой воздушный бой на легких моделях самолетов. Зрителям предстоит выбрать пилота, которому достанется Приз зрительских симпатий.

Подробная программа здесь

Завтрак на траве, 3 июля

Где: музей-усадьба Поленово (Заокский район).

Русско-французский пикник в Поленово «Завтрак на траве» - это возможность провести выходной с семьей на окских просторах, где жил и творил русский художник Василий Поленов , и на целый день погрузиться в завораживающую атмосферу Франции.

Программа:

Франко-русский маркет гастрономических деликатесов

Петанк

Парад французских бульдогов

Выставка работ Мюрьель Руссо-Овчинников.

Французская музыка и духовой оркестр из Тулы

Кино под открытым небом

Мастер-класс Сесиль Рог по сервировке стола

Рисование на пленэре

Двенадцать ключей, 3 июля

Где: в живописном месте святого источника вблизи деревни Свиридово Веневского района.

XIV Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» - это открытая творческая площадка развития народной культуры и укрепления творческих связей между коллективами России и стран ближнего зарубежья.

В программе XIV фестиваля запланирован гала-концерт участников, выставка-ярмарка мастеров-ремесленников, работа интерактивных площадок, старинные русские аттракционы, выступление фолк-групп, а также зарубежных гостей.

Наследие Мосолова, 3 июля

Где: п. Дубна, территория исторической промышленной усадьбы дворян Мосоловых.

Интерактивными площадками станут парк, пруд и дом Мосолова. Гостей фестиваля ждет интерактивная программа, квест, концерт классической музыки, выступление фольклорных коллективов, реконструкция исторического боя, выставка скульптур, фейерверк и эстрадный концерт.

Поляна, 4-18 июля

Где: деревня Филимоново, поляна Синегория (Одоевский район).

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Поляна» позволит всем желающим обучиться лепке из глины, гончарному искусству и многому другому (плетение из лозы, из бересты, работа с тканью, с кожей). Для гостей будет организован палаточный лагерь.

Подробности ЗДЕСЬ.

Сказки деда филимона, 17 июля

Где: поселок Одоев.

Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона» направлен на пропаганду и популяризацию традиционных гончарных и игрушечных народных промыслов России, а также авторских направлений в керамике и глиняной игрушке. Центральным элементом праздника, по традиции, является проведение самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной игрушки.

Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской – «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой – «богатую» романовскую, из Рязанской – монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области. Мастера из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Калужской, Нижегородской, Тульской, Пензенской и ряда других областей удивят своим мастерством и талантом и предложат попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и гончарной посуды.

Тульским мастерам тоже есть чем привлечь внимание: манерная тульская городская игрушка, самобытная богородицкая, нежная яснополянская и, конечно, солнечная хозяйка праздника – глиняная уроженка знаменитой деревни Филимоново.

В рамках Фестиваля среди мастеров пройдут конкурсы на лучшую глиняную игрушку, текстильных изделий, открыток и живописных работ по мотивам филимоновской игрушки.

Конкурсные работы можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка» и других площадках Фестиваля.

На фестивале будет работать «Почта деда Филимона», где можно будет приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России.

Центральным элементом праздника станет проведение самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной птички – как символа единения, добра и любви! Мы приглашаем всех желающих принять участие в бесплатном мастер-классе и слепить свою Птицу счастья!

Подробности здесь.

Театральный дворик, 14-18 июля

Где: улицы Тулы.

XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». На три дня исторический центр Тулы превратится в театральную площадку.

Театр без границ, под открытым небом, где участником представления может стать любой желающий!

Первый «Театральный дворик» был проведен в 2011 году и с тех пор каждый год фестиваль уличных театров в Туле привлекает все больше поклонников живого театра. Уличный театр - это самый демократичный театр, он примет тебя, даже если ты забыл надеть парадный костюм.



На улицах любимой Тулы каждое лето Фестиваль счастливых людей, Фестиваль улыбок, Фестиваль свободы, Фестиваль дружбы без границ, Международный Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»!

Программа фестиваля пока формируется.

День пряника, 7 августа

Где: Тульский кремль.

VI Межрегиональный фестиваль «День пряника».

Фестиваль соберет на одной площадке – в пряничной столице России – ведущих современных производителей пряников, узнать особенности их изготовления, бытующие в различных регионах, познакомиться с народными традициями, обычаями, обрядами.

Программа фестиваля насыщена конкурсами и забавами, запоминающимися флешмобами, гастрономическим изобилием.

День пряника - это масштабный праздник, ставший традиционным событием не только для Тулы, но и для всей страны. Фестиваль с 2018 года входит в Национальный календарь событий, а также регулярно становится победителем и призером профессиональных конкурсов в сфере событийного и культурно-познавательного туризма.

Ежегодно центральной площадкой мероприятия является выставка-ярмарка производителей пряников с мастер-классами по их изготовлению и росписи. На фестиваль съедутся производители пряников из различных регионов страны и из-за рубежа, которые поделятся секретами изготовления старинного лакомства, проведут игры, познакомят с пряничными обычаями и обрядами.



Программа мероприятия пока держится в секрете, но день пряника точно не даст никому скучать, каждый сможет найти развлечение для себя.

Подробности здесь.

На Дону стоим! Дон славим! 14 августа

Где: Красная площадь Епифани.

В программе ярмарки: продажа меда свежего урожая, концертная программа, театрализованные выступления, выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы народных умельцев и игровые программы.