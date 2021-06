Фестивальное лето-2021 в Тульской области: какие события ждут туляков?

«Дикая Мята», 18−20 июня

Где: д. Бунырево, Алексинский район.

Абонемент 5500 руб., детский 2750 руб., парковка 2000 руб.



«Дикая Мята» — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Мультиформатный фестиваль «Дикая мята» стирает музыкальные границы: мировые звезды, главные российские исполнители, впечатляющий электронный блок и новые имена.

Это независимый мультиформатный опен-эйр. Всех гостей фестиваля ждет полное погружение в атмосферу лета и музыки.

На «Дикой Мяте» есть освещенные улицы, уютный палаточный городок и гостиницы, кинотеатр, ярмарка, фудкорт с ресторанами на любой вкус, бесплатный Wi-Fi, фонтанчики с питьевой водой, кипяток, бесплатный горячий душ, шатёр матери и ребёнка, насыщенная программа для детей.

Входной билет на все дни фестиваля дает право посещения более 70 концертов, неограниченное количество входов и выходов.

Участники фестиваля: группа «КИНО», Mgzavrebi (GE), The Hatters, Иван Дорн (UA), Гарик Сукачёв, Tesla Boy, MANIZHA, Green Grey (UA), «АукцЫон», Shortparis, Tequilajazzz, Алёна Швец, «АИГЕЛ», La Chica (FR), ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», Wildways, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», «Кирпичи», Blue Thyme (DE), Alai Oli, Zero People, «Казускома», Билли Новик, Нуки, «Сансара», The BeatLove, «Маша Мария» и другие.

«Толстой», 24−27 июня

Где: музей-усадьба «Ясная Поляна»

Полная программа и наличие билетов ЗДЕСЬ.