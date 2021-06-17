С инвалидной коляски – в открытое море: 17-летняя тулячка стала участником дайвинг-сафари

Фото из архива Myslo и архива Елены Сычевой и Ксении Линник.

Ксения из Алексина стала самой юной участницей первого в России дайвинг-сафари для инвалидов. О проекте и вере в себя – в репортаже Myslo.

Жительница Алексина Ксения Линник и ее тренер Елена Сычева уверены: в жизни нет ничего невозможного, нужно только идти за мечтой!

Ксении 17 лет, семь из которых она прикована к инвалидной коляске. Она — жизнелюб и оптимист и полна планов.

Историю Ксении Myslo рассказывал здесь.

И вот она снова удивила! Недавно Ксения вернулась с уникального дайвинг-сафари «Ковчег» — первого в истории российского дайвинга проекта для спортсменов с инвалидностью.

Откуда взялся «Ковчег»

Все началось с истории 41-летнего жителя Подмосковья Дмитрия Павленко. В 19 лет он остался без рук и ног: в армии подорвался на гранате. Он научился заново жить, стал психологом-реабилитологом и помогает другим, а еще — освоил дайвинг, став первым сертифицированным дайвером с четырьмя ампутациями. Его мечтой стало сафари для инвалидов, и с ней он пришел на шоу «Миллион на мечту» на одном из центральных телеканалов. И победил!

Дмитрий объявил открытый набор в группу, и вот 10 участников из разных городов России приступили к тренировкам. Среди них оказалась и наша землячка Ксения Линник.



Дмитрий Павленко.

- Проект «Миллион на мечту» изменил нашу жизнь и дал возможность реализовать наш проект — он позволит многим людям почувствовать, что такое сафари. Мы очень счастливы, это очень здорово! — говорил Дмитрий Павленко в одном из интервью.

«Удивляло всё!»

Дайвинг-сафари — не развлекательная прогулка. Подъем в 5.30 утра, четыре погружения в день, включая ночное, плюс учебная программа. Выдержать этот темп непросто. О том, как проходило сафари, Myslo рассказала сама Ксюша.



Ксения Линник.

- Я начала заниматься дайвингом еще в Туле, в центре «ОКеан», меня обучали инструкторы Дмитрий Тарасов и Денис Макаров. Когда Дмитрий узнал о проекте, он пригласил меня поучаствовать в нем. И я, конечно, согласилась! Мы приступили к тренировкам.

Потом Дмитрию пришлось уехать, и ему на смену пришла инструктор Лена Сычева. Именно с ней я и отправилась в Хургаду 28 мая.

Почему я согласилась на сафари? Для меня это был новый опыт, я никогда не погружалась в открытом море, до этого был только бассейн. Это первое сафари в России для людей с инвалидностью, и для меня было большой честью попасть на этот корабль в числе первых.

Для справки: дайвинг-сафари — это вид дайвинг-путешествий с целью посещения удалённых от берега или портов мест для погружений. Участники постоянно проживают на яхте, оборудованной для обеспечения погружений и погружаются очень часто — 3−5 дайвов в сутки.

- На лодке нас было 10 человек с инвалидностью плюс инструкторы, — рассказывает Ксения. — Мы жили на специально оборудованной лодке семь дней. Каждый из них был максимально загружен: подъем в 5.30, погружения, тренировки, опять погружения, включая ночные — всего четыре в сутки. Я очень мало спала: рано вставала и допоздна читала учебники — учила теорию, чтобы пройти курс на повышенную квалификацию.

График был напряженным. Но я не ощутила сложностей — настолько сильна была эйфория от путешествия!

В путешествии меня удивляло абсолютно все! Это были мои первые морские погружения! Вокруг коралловые рифы, огромные мурены, невероятной красоты рыбы — я таких никогда не видела! Потрясающим был каждый момент. А ночное погружение — еще круче!

Сложности тоже были. У меня слабые ноги и при погружении на глубину они всплывали. Приходилось привязывать к ним грузы. Кроме того, я могу грести только руками, и фонарик нечем держать. Мне закрепляли его на груди и тогда меня было видно остальным дайверам.

Из характеристики Ксении, которую ей дал Дмитрий Князев, организатор волонтерского проекта Open Water Challenge:

«17-летняя Ксения — самый молодой участник экспедиции. Она успешно справилась с плотной программой погружений. Кроме того, она прошла курс „продвинутый“ дайвер (Advanced Open Water Diver) и специализацию „глубокие погружения“ (Deep diver). После сдачи практических тестов и теоретического экзамена, Ксения была сертифицирована как SNSI AOWD, что дает ей возможность совершать погружения на максимальную для рекреационных дайверов глубину 40 метров. Есть основания полагать (экспертная оценка, официальная статистика не ведется), что Ксения Линник стала самым юным российской драйвером с параплегией, который принял участие в дайвинг-сафари и имеет уровень сертификации AOWD».



Елена Сычева,

инструктор по дайвингу.

- Я попала в проект случайно, но, думаю, это судьба! Замечательный тульский инструктор Дмитрий Тарасов, который должен был готовить Ксению к сафари, внезапно «сошел с дистанции»: изменились жизненные обстоятельства. А поскольку сертифицированных инструкторов у нас в регионе всего двое, он предложил мне заниматься с Ксенией адаптивным дайвингом. И я ничуть не пожалела, что согласилась!

Ксения — светлый замечательный человечек с потрясающей энергетикой, ей все удается. Я учила ее дайвингу, а она меня — любить и ценить жизнь, преодолевать трудности и не вешать нос. Уверена, она станет примером для многих.

Жизнь прекрасна и удивительна!

- Что будет дальше? — рассуждает Ксюша. — Я обязательно продолжу занятия дайвингом. Это целый мир, новый, крутой, интересный! Я бы очень хотела, чтобы такие проекты продолжались, чтобы к ним подключались новые люди.

Я хочу сказать всем, чтобы никто никогда не сдавался, верил в себя. Именно в наших силах сделать все, что хочется, о чем мечтается. Жизнь прекрасна!

Инструктор Елена Сычева тоже «загорелась» идеей проекта:

- Это сафари случилось благодаря Дмитрию Князеву, который помогал Дмитрию Павленко организовать сафари. Дмитрий в Москве занимается адаптивным дайвингом много лет, его проект называется «Преодоление». Он мечтает вывести эту идею на всероссийский уровень. И я поняла, что это моё!

В дайвинг приходят самые активные. И среди инвалидов тоже. А ведь настрой на дальнейшую жизнь у всех людей разный. Кто-то впал в депрессию после травмы, кто-то опустил руки. Идея сафари «Ковчег» заключалась в том, чтобы дать людям толчок, вдохновить других жить дальше и радоваться каждому дню.

Меня настолько потрясла эта история, что я хочу продолжить проект «Преодоление» в Тульской области.

И я открыто предлагаю свои услуги как инструктора по дайвингу людям с ограниченными возможностями здоровья. А еще — хочу привлечь к этому благому делу руководителей бассейнов, чтобы дали нам возможность заниматься. Было бы здорово, если бы и другие инструкторы, специалисты по другим видам спорта тоже присоединились к «Преодолению»: вместе мы сможем дать максимальному числу людей надежду на яркую и активную жизнь.

Я также хочу обратиться ко всем инструкторам по дайвингу, плаванию, любому другому виду спорта, — говорит Лена. — Не ставьте крест на человеке, который к вам обращается. Допустим, человек на коляске или у него нет ног или рук. Говорить ему: «Ну что ты сможешь сделать? Ну как с тобой заниматься?» — это проявление вашей слабости. Лучше просто откажите, но не оскорбляйте и