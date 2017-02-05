Максим Поташев: Никогда не смотрю на себя по телевизору

Фото Алексея Пирязева.

Наша встреча с Максимом прошла в фитнес-центре «Гоголь», который и выступил организатором интеллектуального турнира. Myslo поговорил с одним из самых умных и эрудированных членов клуба «Что? Где? Когда?» об игре, отдыхе, моде и о том, почему Поташев в телеклубе до сих пор не капитан.

-Максим, Вы в нашем городе уже не в первый раз…

-Да, впервые я побывал в Туле в начале 1990-х годов. Это был один из самых первых фестивалей «Что? Где? Когда?», еще в СССР. С тех пор город изменился и, конечно, в лучшую сторону. Город строится, появляются современные гостиницы, торговые центры, Тула становится более благоустроенной и приспособленный к жизни.

-Свою первую «Хрустальную сову» Вы выиграли 20 лет назад, в 1997 году. Помните свои эмоции?

- Нет, у меня очень плохая память. Я с трудом помню то, что было на прошлой неделе, а вы хотите, чтобы я вспомнил, что было 20 лет назад.

— Какое место занимает в вашей жизни телеигра «Что? Где? Когда?»?

- Это образ жизни. Привычка, ставшая неотъемлемой частью моего существования.



Максим Поташев, 80-е годы.



— Игре уже более 40 лет, и рейтинги до сих пор высокие. В чём секрет успеха проекта?

- Я думаю, в верности традиции, с одной стороны. А с другой, игра с годами меняется, не стоит на месте. Сочетание этих двух факторов и обеспечивает неизменный успех.

— В клуб приходят молодые игроки. Вы кого-то выделяете из них, кто-то вам симпатичен?

- Конечно, но фамилии я называть не буду. Если кого-то не назову, то обижу других людей, которые этого не заслужили. Они же не виноваты, что они мне не нравятся.

— Вы гордитесь той молодежью, которая приходит в клуб?

- Кем-то да, а кем-то нет. И это касается не только молодежи.

— С кем из клуба общаетесь не только в игре, с кем дружите?

- В первую очередь — это моя команда, в которой я сейчас играю. Мне с ней повезло. Это те люди, с которыми хочется общаться не только за игровым столом.



Виктор Сиднев и Максим Поташев.

— Капитан вашей команды Виктор Сиднев для Вас авторитет?

- Безусловно. У капитана особая функция в игре. От него требуется точно соответствовать темпераменту, стилю, ожиданиям тех игроков, с которыми он имеет дело.

Для разных игроков идеальными могут быть разные капитаны, поэтому все капитаны в клубе не похожи друг на друга. Для меня Виктор Сиднев- идеальный капитан.

— А Вы когда-нибудь были капитаном?

- Был. С одной стороны я очень люблю эту роль, а с другой я четко ощущаю, что меня в этой роли не видит автор и ведущий игры (Борис Крюк. — Прим. авт). В этом случае я считаю неправильным пытаться переломить ситуацию и убедить его, принося в жертву своих товарищей. Я счел правильным больше так не экспериментировать.

— Какие эмоции Вам приносят спортивные интеллектуальные турниры, которые Вы проводите по разным городам?

- Я очень люблю вести игру, мне это доставляет большое удовольствие. Особенно мне приятно, когда играют люди, не имеющие соответствующего опыта и оказавшиеся за столом в первый раз. Которые только знакомятся с магией этой игры, погружаются в нее. Донести до них всю прелесть того, что из себя представляет игра, — большое удовольствие. Главное — понять, во что мы играем. Тот, кто быстрее смог это сделать, тот и побеждает.



— Максим, какую книгу Вы сейчас читаете?

- Я вынужден одновременно читать несколько книжек, в основном по работе. Читать приходится очень много и порой уже не в удовольствие.

-А по работе — это какие?

- Консалтинг в области маркетинга, продаж, клиентского сервиса, а также проведение различных учебных мероприятий. В первую очередь для того, чтобы готовить различные тренинги, семинары. На художественную литературу, к сожалению, сейчас времени нет.

— Удается ли Вам отдыхать и как любите проводить свободное время?

-Честно говоря, и не удается, и не очень люблю. Я люблю работать.

— Ну а планы на лето есть?

- Ежегодно мы с партнерами уже пять лет подряд проводим международный фестиваль интеллектуальных игр в Турции. Обычно это прекрасная неделя, насыщенная разными веселыми и увлекательными вещами. Что будет еще, посмотрим. Я почти неизбежно, каждый год по делам оказываюсь то в Турции, то в Греции, то в каких-то экзотических странах. Недостатка в такого рода отдыхе у меня нет.

-Если все-таки выдался свободный денек, как его проведете?

- Лёжа на диване. Но я человек активный, поэтому таких дней бывает очень мало.



Максим Поташев и Александр Друзь.



— А что смотрите по телевизору, кроме «Что? Где? Когда?»?

- Да я и «Что? Где? Когда?» не смотрю. Не люблю смотреть эту игру по телевизору и совершенно ненавижу смотреть на себя. Ну не нравлюсь я себе! Люблю смотреть спорт. Болею за ЦСКА, хотя футбол не люблю.

— Вы модник? Какие бренды любите?

- Меня мода вообще не интересует как фактор. Но некоторые бренды люблю. Paul Smith, Ermenegildo Zegna, Armani. Любимые бренды часов Mango, Tag Heuer.

— Вы многодетный отец. На каких принципах воспитываете детей?

- Ну, многодетный – это сильно сказано. Хотя, наверное, в наше время трое детей — это много. У меня нет принципов в воспитании. Я считаю, что детям нельзя ничего навязывать. Нужно внимательно смотреть, что им интересно, что нравится, и стараться поддерживать те их начинания, которые родителям кажутся правильными. Принудить их к чему-то все равно не получится.

В наше время дети настолько в целом самостоятельны, что воздействовать на них можно только путем убеждения, а лучше путем заинтересованности.



— А личный пример?

- Смотря в чем. К сожалению, людей, которые способны во всем подать детям правильный пример, не существует. Так уж получилось. Поэтому если мы не хотим, чтобы дети унаследовали не только наши достоинства, но и все недостатки, нужно помимо личного примера, придумать что-то еще.

— Вы бы хотели, чтобы Ваши дети играли в «Что? Где? Когда?»?

- У меня нет такой мечты. Если захотят и у них будет получаться, почему бы и нет. Захотят играть в футбол, хоть я его и не люблю? Да пожалуйста.

— Максим, как Вы думаете, быть умным — это модно?

- Быть умным всегда было модно. Во все времена те, кто умнее, оказывались наверху и сами задавали модные тенденции. Никуда от этого не деться.

— Ваши пожелания нашим читателям.

- Недавно наступил год Огненного Петуха, это мой год. Мне особенно приятно пожелать, чтобы этот год оправдал ожидания, чтобы не подвел. У меня есть ощущение, что впервые за несколько лет в общественном сознании, в менталитете наших людей в целом (а я очень много езжу по стране) появились некоторые искорки оптимизма. Хотелось бы, чтобы они оказались ненапрасными.

Из досье Myslo

Максим Оскарович Поташев

Родился 20 января 1969 г. в Москве.

Окончил факультет управления и прикладной математики МФТИ.

Математик, маркетолог, бизнес-тренер.

Магистр игры «Что? Где? Когда», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова».

Президент Федерации спортивного бриджа России.

Семья: жена, сыновья близнецы Роман и Андрей (от брака с Еленой Александровой), дочь Анна от второго брака.