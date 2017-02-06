Жизнь после детдома

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Директор учреждения Алексей Аксенов говорит, что день рождения школы-интерната – всегда масштабный праздник. Что уж говорить о юбилее! В этот день в его стенах – десятки гостей, в том числе и выпускники. Нарядные, счастливые, успешные и благополучные люди.



Алексей Аксенов.

– Выпускники – наша гордость! Это результат многолетнего труда всего коллектива. Коллектива, который на протяжении многих лет воспитывает учеников как своих собственных детей. Поэтому их счастливые лица – высшая награда за нашу работу. Многие из них в жизни добились всего, что только можно пожелать. Хорошая, любимая профессия, крепкая семья, завидное положение в обществе – все это они получили только благодаря собственным усилиям.

– Выпускники трудятся в разных отраслях – в бюджетной области, промышленности, на частных предприятиях. Есть и те, кто остался работать в детском доме. Например, Виталий Степанов, который теперь руководит танцевальным хип-хоп-ансамблем. Очень талантливый парень! И таких ребят у нас много. Они повзрослели, стали самостоятельными, некоторых даже трудно узнать. Остались прежними только глаза и улыбки – искренние черты, которые невозможно подделать. И по ним я узнаю своих ребят из тысячи. Сегодня, в день юбилея, многие приехали уже со своими детьми – показать им родной дом. Это очень приятно – знать, что у выпускников все хорошо.

Столь же теплые чувства вызывают у выпускников воспоминания о детском доме. Крепкие объятия с учителями и бесконечные разговоры – тому явное доказательство. Не остаются в стороне и ребята, которые еще учатся в Киреевской школе. Завидев выпускников издали, они радостно бегут им навстречу. На глазах у всех – слезы счастья.

Еще больше эмоций вызвал медленный вальс. Взрослые выпускники исполнили его вместе с самыми маленькими постояльцами детдома – Мадиной и Степаном. Мадина перед выступлением так волновалась, что успокаивать ее пришлось сразу пяти преподавателям. Но в итоге девочка собралась с силами и сорвала бурю оваций: зал аплодировал стоя!

После концерта выпускники не спешили разбегаться: казалось, что их темы для разговоров просто не могли кончиться. Нам пришлось ненадолго прервать их беседу. Юрий, Иван, Жанна и Юлия поделились с нами воспоминаниями из детства и рассказали о том, как им удалось устроиться в жизни.

Юрий Пазулов:

– Я не помню, как попал в детский дом. Но историю эту знаю по рассказам. Мне был один год, когда умер папа, а маму лишили родительских прав. Другой жизни я не знал, поэтому в интернате было несложно. Тем более, здесь домашняя атмосфера, только семья состоит не из родителей и детей, а из многих братьев, сестер и наставников. Все они стали мне родными людьми.

Наверное, эта обстановка позволила мне вырасти человеком, который твердо знает, что хочет от жизни. Еще во время учебы я понял, что хочу стать пожарным. После выпуска поступил в Московскую академию противопожарной службы, и теперь я старший лейтенант.

Сложно ли было устроиться после детдома? Думаю, сложно всем.

Ведь отправиться в свободный полет после стольких лет, проведенных в стенах интерната, – суровое испытание. Ты должен держать себя в ежовых рукавицах и не давать воли своим невоплощенным желаниям. Социальная адаптация – та еще проблема! Но я справился. Багаж знаний и опыта, который я получил в детдоме, помог мне сразу встать на верный путь. Так случилось и с другими ребятами.

Мы часто ездим друг к другу в гости, общаемся, вспоминаем, как жили все вместе под одной крышей. Это что-то большее, чем дружба. Это моя семья. Пока у меня нет жены и ребенка, но я уже делаю первые шаги в этом направлении: моя невеста – умница и красавица! Надеюсь, все получится так, как я задумал.







Иван Растегаев:

– О родителях я ничего не знаю и не хочу знать.

Мысли о родителях у меня не вызывают никаких эмоций: это все равно, что думать о цветочном горшке – ну есть он и есть, какое мне до него дело.

Родили меня и отпустили во взрослую жизнь, отпустили одного. Но я не сломался: в детском доме мне было хорошо, я учился думать, дружить, любить, трудиться.

Мне дали здесь все, что нужно. После выпуска поступил на бюджет, на факультет рекламы. С точки зрения социальной адаптации проблем не возникло, ведь нас готовили к выходу в большой мир. Тем более, во время учебы я занимался танцами, часто выезжал в другие города, общался с ровесниками и людьми старше меня. Трудности были другого рода. Приспособиться к свободе, к тому, что тебя никто не контролирует, –большая ответственность.

Когда ты сам за себя в ответе, тяжело не сделать глупость.

Например, не связаться с плохой компанией. Так и случилось со мной на первом курсе. Начались гулянки и бездумные траты денег. Но как-то я сказал себе: «Стоп! Что же ты творишь?» и взялся за ум. Теперь в моей жизни есть только учеба, спорт и редкие прогулки с друзьями по вечерам. В моей зачетке – только хорошие оценки. Перестав прожигать время, я стал больше заниматься хип-хопом. За это большое спасибо Виталику Степанову, ученику нашего детского дома. Он обучил меня танцу и доказал, что это отличное занятие для души и тела.

Жанна Жукова:

– Я помню только маму: красивая, с длинными волосами и потрясающей улыбкой. Однажды, когда ее не было дома, приехали люди из службы опеки и забрали меня в детский дом.

Соседи нажаловались на крики и поведение моей мамы. Сейчас я понимаю, что они сделали все правильно.

В интернате я обрела другую семью – огромную, веселую, по-настоящему любящую. Преподаватели относились к нам как к родным детям. И жили мы хорошо, в комнате – по два человека, совсем по-домашнему. Мама так и не предприняла попыток навестить меня, а вот я о ней знала по рассказам родной тети. Но сейчас я уже об этом не переживаю: настоящая семья – та, что беспокоится о тебе и интересуется твоими проблемами.

После выпуска я поступила в ТГПУ на факультет истории и права. Но по специальности работать так и не пошла: вывесила на сайте свое резюме и почти сразу же получила приглашение на работу в ветеринарную лабораторию. Так что трудностей в жизни у меня не было. Мне повезло.





Юлия Парфенова:

– Моих родителей нет в живых. По крайней мере, так считается. Мама объявлена без вести пропавшей с 2002 года, а папа, отсидев в тюрьме, через некоторое время умер. Смутно помню, как он приходил навещать нас. Но эти воспоминания уже отдалились от меня.

В детском доме родителей мне заменили учителя, поэтому мою жизнь трудно назвать сложной.

После выпуска я поступила в ТГПУ, где познакомилась со своим будущим мужем. Тогда я училась на первом курсе, а он на четвертом. Мы оба занимались баскетболом. И вот, одержав победу на одном из соревнований, мы наконе, заговорили. Десять лет прожили в гражданском браке, переехали в Москву, родили ребенка. И теперь я смело могу сказать: «Моя жизнь – сказка!» Несмотря на то, что я выросла без родителей, мне все же удалось создать свой уютный счастливый уголок.

