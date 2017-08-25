Лука Джорджевич: «Я очень ждал первого гола за «Арсенал»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Новичок тульского клуба – позитивный молодой человек. В интервью Myslo Лука рассказал о своей жизни в оружейной столице.

Лука Джорджевич в «Арсенале» всего месяц, но его уже успели полюбить тульские болельщики. 23-летнего нападающего оружейники взяли в аренду на год. Мы поговорили с Лукой о новом клубе, главном тренере, суевериях и о многом другом.

— Прежде всего расскажите, как обустроились в Туле? Появились любимые места? Посмотрели достопримечательности?

– Да, я уже обустроился. Пока только появилось место, где я люблю пить капучино, — это в центре города. Из достопримечательностей видел Тульский кремль, очень красивое и спокойное место. На самом деле я не ожидал, что Тула — такой красивый и богатый на исторические места город.

— Вы буквально с первых матчей выходите на поле. Как так быстро удалось найти общий язык с партнерами по команде, с тренером?

– В «Зените» у меня состоялся разговор с Роберто Манчини (тренер питерской команды. — Прим. авт.). Он высказал свое мнение, что мне лучше уйти куда-то на год в аренду, чтобы получить игровую практику. Я был с ним согласен. После этого поступило предложение от Миодрага Божовича. Он сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. Я долго не раздумывал, потому что мне сейчас важно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

– Расскажите о тренере Божовиче. Как работается под его руководством?

– Я прошел предсезонную подготовку с «Зенитом», поэтому чувствовал себя физически очень комфортно. Нужно было время, чтобы найти должное взаимопонимание с партнерами. Думаю, матч в Грозном показал — мы на правильном пути.

Хочу сказать, что Божович — очень известная и интересная личность в Черногории. Я знал о нем еще до «Арсенала». Когда у меня появилась возможность поработать с ним, сразу согласился. Для меня это счастливая возможность. Он действительно отличный тренер и знает, как добиться положительного результата и хорошей атмосферы в команде.

— Вспомним незабитый пенальти в ворота «Тосно». Что случилось в тот момент? После матча партнеры по команде поддержали Вас?

– Тогда на мне сфолили, и я подошел первым к мячу. Мне хотелось поскорее забить, восстановить статус-кво, хотелось, чтобы команда добилась положительного результата. Но случился промах. Когда пробиваешь пенальти, есть всего два варианта — забьешь или нет. Я из своего опыта нападающего знаю, что перед тем как случаются победные мячи, как в Грозном, всегда нападающему нужно преодолеть такие промахи. Ни одного упрека не услышал в свой адрес от партнеров.





— Теперь давайте поговорим о матче с «Ахматом». Командам всегда нелегко играть в Грозном. Но «Арсеналу» удалось победить. За счет чего?

– Хотел бы немножко остановиться на первом тайме. Нам удалось организованно сыграть в обороне. У «Терека» практически не было шансов, мы ничего не давали создать сопернику.

Но во втором тайме они немножко взвинтили темп, стали оказывать бОльшее давление, у нас появились некоторые ошибки в обороне.

Мы добились этой победы за счет самоотдачи и характера.

Без характера и силы воли в Чечне просто нечего делать.

Я был очень счастлив, когда забил! (Лука забил свой первый гол за «Арсенал». — Прим. авт.). Очень ждал этого гола. Его не хватало, чтобы почувствовать уверенность в себе, в своих силах.

— За свою карьеру Вы успели поиграть в Италии, Голландии, Испании. В каком чемпионате играть комфортнее?

– У меня наиболее яркие впечатления от российской Премьер-лиги, потому что сюда я пришел уже с опытом других европейских чемпионатов. Думаю, что следующий чемпионат для меня должен стать еще более успешным.

— Поговорим о сборной Черногории. Оцените шансы попасть на чемпионат мира – 2018?

– Нам сейчас предстоят две важные игры — с Казахстаном и с Румынией. У нас есть отличные шансы на попадание в финальную часть чемпионата, и очень важно в этих матчах показать достойную игру и набрать очки. Если мы это сделаем, то я с уверенностью могу сказать — это станет лучшим результатом в истории черногорской команды. Хочется отметить атмосферу, которая царит между болельщиками и командой, — полное единение и взаимопонимание.

— Лука, есть ли у Вас футбольная мечта?

– У меня даже три мечты: поучаствовать в большом турнире, я надеюсь, что это будет чемпионат мира в России, выиграть Лигу чемпионов и однажды сыграть за свою любимую команду — белградский «Партизан».

— Футболисты — люди суеверные. Вот появилась информация, что «Амкар», готовясь к матчу с «Арсеналом», провел какой-то тайный ритуал. А Вы верите в приметы?

– Я верю не в приметы, а в тяжелую и интенсивную работу, самоотдачу. «Амкар», наверно, прибег к такому способу, потому что у них тяжелая ситуация — они находятся в конце турнирной таблицы. Футболисты, возможно, посчитали, что использовали все способы и остался только такой...

— Уже в субботу предстоит домашний матч с пермяками…

– Перед матчем с «Ахматом» было несколько неудачных игр, но болельщики оставались рядом с нами. В матче с «Амкаром» ждем всех на трибунах, потому что нам важна поддержка каждого и важно взять три очка!

Из досье Myslo

Лука Джорджевич родился 9 июля 1994 г. в городе Будва, Черногория.

Амплуа: нападающий.

Любимый сериал: «Во все тяжкие».

Любимый фильм: «Крестный отец».

Любимое блюдо: мамина кухня, всё, что приготовит.

Месси или Роналду? И Месси, и Роналду.

Хобби: коллекционирует футболки игроков и свои.

Домашние животные: «У моей девушки есть собака. Я так ощущаю, что это и моя собака тоже».

В Туле Лука живет с отцом: «После игр сборной ко мне приедут девушка, друзья и родственники».