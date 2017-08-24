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«Амкар» провел на поле неизвестный ритуал, готовясь к матчу с «Арсеналом»
Фото пресс-службы ФК "Амкар".

«Амкар» провел на поле неизвестный ритуал, готовясь к матчу с «Арсеналом»

Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

В субботу, 26 августа, в Туле состоится матч «Арсенал» — «Амкар». Обе команды тщательно готовятся к игре. Но игроки не только изучают игры друг друга и проводят тренировки.

Пермский клуб сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице. Команде Гаджи Гаджиева еще не удалось победить в этом сезоне. Чтобы прервать неудачную серию, «Амкар» провел на поле некий ритуал!

– После тренировки административный штаб клуба провел на поле стадиона ритуал, суть которого мы не раскрываем, но верим, что он поможет нашей команде пополнять голевой счет и копилку очков, — сообщает пресс-служба нашего соперника.

Помогут ли суеверия «Амкару», узнаем совсем скоро!

 

Как думаете, что это был за ритуал? Свои предположения пишите в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +1
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