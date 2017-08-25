Обзор Myslo: создаем уют в доме

Myslo рассказывает о компаниях, которые предлагают свои услуги по созданию уютной атмосферы в вашем доме. Преобразите жилище к новому сезону!

АРТХОЛЛ, салон подарков и предметов интерьера

Тула, улица Пролетарская, 2, 1 этаж

ТРЦ «Макси» (вход со стороны ОБИ)

8−952−187−64−42

Уютный дом — это не только хороший ремонт, красивая мебель, качественная техника. Уют строится на мелочах, которые не заметны сразу или же, напротив, вполне могут стать акцентом интерьера — в любом случае именно они отражают индивидуальность хозяина дома.

В «АРТХОЛЛ» вы сможете найти уникальные и изысканные предметы интерьера. Статуэтки, панно, вазы и горшочки, шкатулки, куклы, интерьерные часы, искусственные цветы, неординарные светильники станут украшением любого дома. Придя в «АРТХОЛЛ», вы сможете выбрать подарок на любой самый взыскательный вкус для самых близких людей, коллег по работе, бизнес-партнёра или любого человека, доверие которого очень ценно для вас.

Все предметы интерьера, предлагаемые салоном «АРТХОЛЛ», созданы в единственном экземпляре в Италии, Польше, Германии, Индии, Японии, США, Индонезии. Эти вещи для тех, кто знает себе цену и знает толк в ручной работе. Авторские предметы интерьера — это та самая завершающая точка благоустройства дома, его душа.

Наделите ваш дом душой вместе с «АРТХОЛЛ».

Приятные подарки — это специализация студии «АРТХОЛЛ», и для каждого покупателя здесь действуют скидки. При покупке от 1000 рублей вы получите купон на скидку 10%, которым сможете воспользоваться в течение семи дней. Какие это будут дни, вы вправе указать сами. Например, у вашего начальника день рождения в декабре — и вы можете подготовиться к этому дню заранее, вписав планируемые дни покупки в подарочный купон. А при покупке от 3000 рублей каждый покупатель обретает VIP-статус, подтверждаемый именной картой.

Клининговая компания «Акваклининг»

Тула, ул. Макса Смирнова, 2, оф. 1

8 (4872) 717−640

uborkatula.ru

«Акваклининг» предлагает своим клиентам максимально широкий перечень клининговых услуг:

Уборка в домах и коттеджах

Уборка в офисах

Мытье окон

Мытье фасадов

Влажная уборка

Химчистка жестких покрытий пола

Клининг банкоматов и терминалов

Промышленный клининг.

Мы уверены: вы не разочаруетесь в выборе «Акваклининг». И у нас есть шесть аргументов:

Вам будет удобно. Влажная уборка помещений, мойка окон, помывка фасадов осуществляется в то время, которое удобно клиенту. Объем определяете вы.

Перечень услуг и их объем выбирает сам клиент, наша задача лишь выполнить их качественно и оперативно.

3. Комфорт и безопасность. Нет необходимости приобретать специальные чистящие средства и инвентарь для уборки — все это мы возьмем с собой, и все они не только удобны в работе, но и безопасны для человека и домашних питомцев.

4. Прозрачность. Открытость и прозрачность тарифов.

5. Профессионализм. Любые услуги клининга в Туле выполняются профессионально, аккуратно и с использованием современных средств.

6. Гарантия чистоты! Мы гарантируем приятное впечатление у Ваших гостей и посетителей от чистоты и свежести помещений.

Если у вас нет необходимости в профессиональных клининговых услугах, но вы привыкли пользоваться только качественными эффективными моющими средствами, обратите внимание на онлайн-магазин «Акваклининг». Здесь вы найдете настенные ароматизаторы воздуха, диспенсеры, освежители воздуха и другую продукцию.

В онлайн-магазине вы можете купить V-SCREEN — экран для писсуаров. Вот несколько преимуществ этого товара:

Подходит для любого вида писсуаров.

Продолжительность аромата до 30 дней.

Чистота туалета улучшается до 85%.

Предотвращает засоры канализации и водяные утечки.

Инновационная текстура предотвращает разбрызгивание.

Приятный и свежий ароматизирующий запах в туалетной комнате.

Познакомьтесь с еще одной новинкой — V-FRESH — универсальный освежитель воздуха.

Он легко устанавливается на любую поверхность и долго сохраняет насыщенный аромат, нейтрализуя неприятные запахи (идеально подходит для помещения до 10 кв. м)

Присмотритесь и к английским освежителям воздуха. Их плюсы: Легко устанавливаются на любую твердую поверхность.

Устойчивая продолжительность аромата для помещения до 10 м² и до 30 дней.

Экономичный расход.

Сохраняют насыщенные ароматы, нейтрализуя неприятные запахи.

Чистота вашего дома/офиса в надежных руках!

Дизайнерская студия «ГрафиКо»

Тула, ул. Клары Цеткин, 4, 3-й эт, оф. 306

+7 (4872) 710−510

+7 (905) 626-96-96

+7 (962) 279-79-79

svoyugol.ru

Компания «ГрафиКо» работает уже 13 лет. За это время ее сотрудники создали тысячи невероятных интерьеров, способных свести с ума любого, даже самого взыскательного клиента.

Как работает «ГрафиКо»?

дизайнеры и конструкторы создают дизайн-проект;

инженеры продумывают функционал и техническую сторону проекта;

квалифицированная бригада отвечает за отделку помещений;

электрики создают «нервную систему» интерьера;

комплектаторы подбирают лучшие материалы и оборудование;

декораторы наполняют помещение атмосферой тепла и уюта.

Получается, компания предлагает полный комплекс услуг, начиная с дизайн-проектирования любых помещений и заканчивая созданием интерьеров «под ключ», что включает в себя комплектацию объектов и авторский надзор, отделочные работы любой сложности, установку необходимого оборудования, а также электрификацию и автоматизацию — от простейших инженерных систем защиты от аварий до «Умного Дома» с 3D-интерфейсом.

Компания постоянно открывает для себя что-то новое в разных областях дизайна и проектирования: мебель и отделка, освещение и электротехника, декор и инженерные системы. Сотрудники компании стремятся быть в курсе современных трендов, а с крупными поставщиками материалов, оборудования, мебели и аксессуаров для жилых и общественных интерьеров налажено сотрудничество. Во многих интерьерах, созданных «ГрафиКо», присутствуют элементы, существующие в единственном экземпляре, разработанные специально для данного проекта.

«ГрафиКо»: Умные интерьеры для современных людей!

Клининговая компания «Евроклининг»

Тула, улица Пирогова/Каминского, 30/1

8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru

Компания «Евроклининг» работает в Туле уже семь лет. За это время она заслужила безукоризненную репутацию и любовь тысяч клиентов. Весь секрет в том, что компания предлагает весь спектр клининговых услуг по разумным ценам, а также владеет современным оборудованием и имеет опытных, профессиональных, честных сотрудников.

Договор с «Евроклининг» может заключить как физическое, так и юридическое лицо — на единовременное обслуживание или оказание услуг на регулярной основе:

Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.

Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.

Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.

Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.

Уборка офисов

Мойка окон и фасадов зданий.

Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.

Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.

Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.

Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.

Кристаллизация и шлифовка полов: приведение в порядок мраморных полов специальными машинами, нанесение защитных составов

Все применяемые компанией «Евроклининг» химические средства тщательно отбираются по критериям химической и экологической безопасности.