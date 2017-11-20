Сколько стоят занятия в тульских фитнес-клубах
Обзор цен на абонементы и варианты занятий в фитнес-клубах нашего города.
Мы взяли несколько тульских фитнес-клубов и выяснили, сколько в каждом из них стоят занятия и какие услуги предлагает своим клиентам каждый из них.
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Стоимость групповых занятий.
- Абонемент на единоборства — 2000 руб. в месяц.
- При наличии карты клуба — 200 рублей за занятие.
- Разовое занятие — от 200 до 500 рублей.
Стоимость индивидуальных занятий с тренером обсуждается лично (от 300 рублей).
Безлимитные абонементы для взрослых.
- 1 месяц — 2900 руб.
- 3 месяца — 6800 руб.
- 6 месяцев — 9800 руб.
- 12 месяцев — 15 400 руб.
Безлимитные абонементы для детей с 5 до 16 лет.
Дневные абонементы:
- 1 месяц — 2500 руб.
- 3 месяца — 6500 руб.
- 6 месяцев — 6500 руб.
- 12 месяцев — 10 400 руб.
Абонементы выходного дня (сб. и вс. с 07.00 до 24.00):
- 1 месяц — 1500 руб.
- 3 месяца — 2500 руб.
- 6 месяцев — 3500 руб.
- 12 месяцев — 4500 руб.
Для постоянных клиентов действуют скидки.
Предусмотрена система «заморозки» абонементов.
Тренировки по ОФП с элементами единоборств для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (с 7 до 12 лет) — бесплатно.
Оплата наличными и картой.
В клубе оборудовано три тренировочных зоны:
- Кроссфит;
- Тренажёрный зал;
- Бойцовская зона:
- Бокс,
- Детское каратэ,
- Дзюдо,
- Кудо,
- Самооборона,
- Кикбоксинг,
- Миксфайт,
- Самбо,
- Тайский бокс,
- Кроссфит,
- Панкратион.
Первая в Туле полупрофессиональная клетка диаметром 7 метров на метровом помосте.
Дополнительные услуги для клиентов клуба:
- Солярий — 13 р./минута,
- Сауна — бесплатно,
- Парковка — бесплатно,
- Wi-fi — бесплатно.
Тула, пр. Ленина, 77
8 (930) 797-24-23
Драйв, спортивный клуб
Базовая карта (будни с 09.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 18.00).
- 1 месяц — 2500 руб.
- 3 месяца — 4875 руб.
- 6 месяцев — 8250 руб.
- 12 месяцев — 12 675 руб.
По базовой карте можно дополнительно заниматься аэробикой в вечерних группах.
Дневная карта (будни с 09.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 18.00).
- 1 месяц — 2000 руб.
- 3 месяца — 3750 руб.
- 6 месяцев — 5625 руб.
- 12 месяцев — 9000 руб.
Спортивный клуб «Драйв» — это современный спортивный фитнес-клуб с профессиональным оборудованием.
- Тренажерный зал — более 40 видов профессиональных тренажеров PANATA и V-sport;
- Кардиозал — оборудован современными профессиональными тренажерами фирмы Motus;
- Зал единоборств — площадь более 80 кв. м, подходит для всех видов единоборств;
- Зал аэробики;
- Настольный теннис;
- Солярий — современный турбосолярий Luxura V5 обеспечивает высокое качество загара;
- Фитнес-бар — большой выбор спортивного питания ведущих фирм-производителей;
- Клетка для MMA;
- Парилка.
Действует система «заморозки» абонементов.
Для всех клиентов клуба бесплатный Wi-Fi.
Занятия можно оплатить как наличными, так и картой.
Свой автомобиль можно оставить на удобной парковке.
Тула, ул. Доктора Гумилевской, 16
8 (4872) 40-72-72
Велнесс-центр N-ergo
Дневные индивидуальные клубные карты (с 07.00 до 17.00).
- 1 месяц — 2590 руб.
- 3 месяца — 6210 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 10 100 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 15 540 руб.
Золотые индивидуальные клубные карты (с 07.00 до 22.00).
- 1 месяц — 3660 руб.
- 3 месяца — 8780 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 14 300 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 21 950 руб.
Дневные клубные карты «Тандем» на два человека (с 07.00 до 17.00).
- 1 месяц — 4660 руб.
- 3 месяца — 11 180 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 18 170 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 27 960 руб.
Золотые клубные карты «Тандем» на два человека (с 07.00 до 22.00).
- 1 месяц — 6590 руб.
- 3 месяца — 15 810 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 25 700 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 39 540 руб.
Дневные клубные карты «Семейные» на три человека (с 07.00 до 17.00).
- 1 месяц — 6600 руб.
- 3 месяца — 15 840 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 25 740 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 39 600 руб.
Золотые клубные карты «Семейные» на три человека (с 07.00 до 22.00).
- 1 месяц — 9330 руб.
- 3 месяца — 22 410 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 36 390 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 55 980 руб.
Дневные клубные карты «Юниор», подростки от 13 до 16 лет (с 07.00 до 17.00).
- 1 месяц — 1930 руб.
- 3 месяца — 4630 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 7530 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 11 580 руб.
Золотые клубные карты «Юниор», подростки от 13 до 16 лет (с 07.00 до 22.00).
- 1 месяц — 2950 руб.
- 3 месяца — 7080 руб.
- 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 11 500 руб.
- 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 17 700 руб.
Для всех полугодовых карт предоставляется отсрочка платежа на 2 месяца.
Для всех годовых карт предоставляется отсрочка платежа на 3 месяца.
Велнесс-центр N-ergo предлагает разнообразные современные виды тренировок и всесторонние возможности для поддержания вашего здоровья и красоты.
Виды услуг, которые предлагаются по клубным картам:
- Тренажерный зал;
- Аэробика;
- Кардиозал;
- Зал бокса;
- Настольный теннис;
- Бассейн;
- Сауна.
Тула, ул. Каракозова, 71