Сколько стоят занятия в тульских фитнес-клубах

Обзор цен на абонементы и варианты занятий в фитнес-клубах нашего города.

Мы взяли несколько тульских фитнес-клубов и выяснили, сколько в каждом из них стоят занятия и какие услуги предлагает своим клиентам каждый из них.

ХУЛИГАН #NUMBERONE

Стоимость групповых занятий.

Абонемент на единоборства — 2000 руб. в месяц.

При наличии карты клуба — 200 рублей за занятие.

Разовое занятие — от 200 до 500 рублей.

Стоимость индивидуальных занятий с тренером обсуждается лично (от 300 рублей).

Безлимитные абонементы для взрослых.

1 месяц — 2900 руб.

3 месяца — 6800 руб.

6 месяцев — 9800 руб.

12 месяцев — 15 400 руб.

Безлимитные абонементы для детей с 5 до 16 лет.

Дневные абонементы:

1 месяц — 2500 руб.

3 месяца — 6500 руб.

6 месяцев — 6500 руб.

12 месяцев — 10 400 руб.

Абонементы выходного дня (сб. и вс. с 07.00 до 24.00):

1 месяц — 1500 руб.

3 месяца — 2500 руб.

6 месяцев — 3500 руб.

12 месяцев — 4500 руб.

Для постоянных клиентов действуют скидки.

Предусмотрена система «заморозки» абонементов.

Тренировки по ОФП с элементами единоборств для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (с 7 до 12 лет) — бесплатно.

Оплата наличными и картой.

В клубе оборудовано три тренировочных зоны:

Кроссфит;

Тренажёрный зал;

Бойцовская зона:

- Бокс,

- Детское каратэ,

- Дзюдо,

- Кудо,

- Самооборона,

- Кикбоксинг,

- Миксфайт,

- Самбо,

- Тайский бокс,

- Кроссфит,

- Панкратион.

Первая в Туле полупрофессиональная клетка диаметром 7 метров на метровом помосте.

Дополнительные услуги для клиентов клуба:

Солярий — 13 р./минута,

Сауна — бесплатно,

Парковка — бесплатно,

Wi-fi — бесплатно.

Тула, пр. Ленина, 77

8 (930) 797-24-23

hooligan1.ru

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Драйв, спортивный клуб

Базовая карта (будни с 09.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 18.00).

1 месяц — 2500 руб.

3 месяца — 4875 руб.

6 месяцев — 8250 руб.

12 месяцев — 12 675 руб.

По базовой карте можно дополнительно заниматься аэробикой в вечерних группах.

Дневная карта (будни с 09.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 18.00).

1 месяц — 2000 руб.

3 месяца — 3750 руб.

6 месяцев — 5625 руб.

12 месяцев — 9000 руб.

Спортивный клуб «Драйв» — это современный спортивный фитнес-клуб с профессиональным оборудованием.

Тренажерный зал — более 40 видов профессиональных тренажеров PANATA и V-sport;

Кардиозал — оборудован современными профессиональными тренажерами фирмы Motus;

Зал единоборств — площадь более 80 кв. м, подходит для всех видов единоборств;

Зал аэробики;

Настольный теннис;

Солярий — современный турбосолярий Luxura V5 обеспечивает высокое качество загара;

Фитнес-бар — большой выбор спортивного питания ведущих фирм-производителей;

Клетка для MMA;

Парилка.

Действует система «заморозки» абонементов.

Для всех клиентов клуба бесплатный Wi-Fi.

Занятия можно оплатить как наличными, так и картой.

Свой автомобиль можно оставить на удобной парковке.

Тула, ул. Доктора Гумилевской, 16

8 (4872) 40-72-72

tuladrive.ru

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Велнесс-центр N-ergo

Дневные индивидуальные клубные карты (с 07.00 до 17.00).

1 месяц — 2590 руб.

3 месяца — 6210 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 10 100 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 15 540 руб.

Золотые индивидуальные клубные карты (с 07.00 до 22.00).

1 месяц — 3660 руб.

3 месяца — 8780 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 14 300 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 21 950 руб.

Дневные клубные карты «Тандем» на два человека (с 07.00 до 17.00).

1 месяц — 4660 руб.

3 месяца — 11 180 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 18 170 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 27 960 руб.

Золотые клубные карты «Тандем» на два человека (с 07.00 до 22.00).

1 месяц — 6590 руб.

3 месяца — 15 810 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 25 700 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 39 540 руб.

Дневные клубные карты «Семейные» на три человека (с 07.00 до 17.00).

1 месяц — 6600 руб.

3 месяца — 15 840 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 25 740 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 39 600 руб.

Золотые клубные карты «Семейные» на три человека (с 07.00 до 22.00).

1 месяц — 9330 руб.

3 месяца — 22 410 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 36 390 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 55 980 руб.

Дневные клубные карты «Юниор», подростки от 13 до 16 лет (с 07.00 до 17.00).

1 месяц — 1930 руб.

3 месяца — 4630 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 7530 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 11 580 руб.

Золотые клубные карты «Юниор», подростки от 13 до 16 лет (с 07.00 до 22.00).

1 месяц — 2950 руб.

3 месяца — 7080 руб.

6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 11 500 руб.

12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 17 700 руб.

Для всех полугодовых карт предоставляется отсрочка платежа на 2 месяца.

Для всех годовых карт предоставляется отсрочка платежа на 3 месяца.

Велнесс-центр N-ergo предлагает разнообразные современные виды тренировок и всесторонние возможности для поддержания вашего здоровья и красоты.

Виды услуг, которые предлагаются по клубным картам:

Тренажерный зал;

Аэробика;

Кардиозал;

Зал бокса;

Настольный теннис;

Бассейн;

Сауна.

Тула, ул. Каракозова, 71

8 (4872) 41-80-80 , 8 (4872) 41-90-60

wellness-tula.ru