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Сколько стоят занятия в тульских фитнес-клубах

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Сколько стоят занятия в тульских фитнес-клубах

Обзор цен на абонементы и варианты занятий в фитнес-клубах нашего города.

Мы взяли несколько тульских фитнес-клубов и выяснили, сколько в каждом из них стоят занятия и какие услуги предлагает своим клиентам каждый из них.

 

ХУЛИГАН #NUMBERONE

Стоимость групповых занятий.

  • Абонемент на единоборства — 2000 руб. в месяц.
  • При наличии карты клуба — 200 рублей за занятие.
  • Разовое занятие — от 200 до 500 рублей.

Стоимость индивидуальных занятий с тренером обсуждается лично (от 300 рублей).

Безлимитные абонементы для взрослых.

  • 1 месяц — 2900 руб.
  • 3 месяца — 6800 руб.
  • 6 месяцев — 9800 руб.
  • 12 месяцев — 15 400 руб.

Безлимитные абонементы для детей с 5 до 16 лет.

Дневные абонементы:

  • 1 месяц — 2500 руб.
  • 3 месяца — 6500 руб.
  • 6 месяцев — 6500 руб.
  • 12 месяцев — 10 400 руб.

Абонементы выходного дня (сб. и вс. с 07.00 до 24.00):

  • 1 месяц — 1500 руб.
  • 3 месяца — 2500 руб.
  • 6 месяцев — 3500 руб.
  • 12 месяцев — 4500 руб.

Для постоянных клиентов действуют скидки.

Предусмотрена система «заморозки» абонементов.

Тренировки по ОФП с элементами единоборств для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (с 7 до 12 лет) — бесплатно.

Оплата наличными и картой.

В клубе оборудовано три тренировочных зоны:

  • Кроссфит;
  • Тренажёрный зал;
  • Бойцовская зона:

- Бокс,
- Детское каратэ,
- Дзюдо,
- Кудо,
- Самооборона,
- Кикбоксинг,
- Миксфайт,
- Самбо,
- Тайский бокс,
- Кроссфит,
- Панкратион.

Первая в Туле полупрофессиональная клетка диаметром 7 метров на метровом помосте. 

Дополнительные услуги для клиентов клуба:

  • Солярий — 13 р./минута,
  • Сауна — бесплатно,
  • Парковка — бесплатно,
  • Wi-fi — бесплатно.
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Тула, пр. Ленина, 77
8 (930) 797-24-23

hooligan1.ru

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Драйв, спортивный клуб

Базовая карта (будни с 09.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 18.00).

  • 1 месяц — 2500 руб.
  • 3 месяца — 4875 руб.
  • 6 месяцев — 8250 руб.
  • 12 месяцев — 12 675 руб.

По базовой карте можно дополнительно заниматься аэробикой в вечерних группах.

Дневная карта (будни с 09.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 18.00).

  • 1 месяц — 2000 руб.
  • 3 месяца — 3750 руб.
  • 6 месяцев — 5625 руб.
  • 12 месяцев — 9000 руб. 

Спортивный клуб «Драйв» — это современный спортивный фитнес-клуб с профессиональным оборудованием.

  • Тренажерный зал — более 40 видов профессиональных тренажеров PANATA и V-sport;
  • Кардиозал — оборудован современными профессиональными тренажерами фирмы Motus;
  • Зал единоборств — площадь более 80 кв. м, подходит для всех видов единоборств;
  • Зал аэробики;
  • Настольный теннис;
  • Солярий — современный турбосолярий Luxura V5 обеспечивает высокое качество загара;
  • Фитнес-бар — большой выбор спортивного питания ведущих фирм-производителей;
  • Клетка для MMA;
  • Парилка.

Действует система «заморозки» абонементов.

Для всех клиентов клуба бесплатный Wi-Fi.

Занятия можно оплатить как наличными, так и картой.

Свой автомобиль можно оставить на удобной парковке.

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Тула, ул. Доктора Гумилевской, 16
8 (4872) 40-72-72

tuladrive.ru

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Велнесс-центр N-ergo

Дневные индивидуальные клубные карты (с 07.00 до 17.00).

  • 1 месяц — 2590 руб.
  • 3 месяца — 6210 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 10 100 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 15 540 руб.

Золотые индивидуальные клубные карты (с 07.00 до 22.00).

  • 1 месяц — 3660 руб.
  • 3 месяца — 8780 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 14 300 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 21 950 руб.

Дневные клубные карты «Тандем» на два человека (с 07.00 до 17.00).

  • 1 месяц — 4660 руб.
  • 3 месяца — 11 180 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 18 170 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 27 960 руб.

Золотые клубные карты «Тандем» на два человека (с 07.00 до 22.00).

  • 1 месяц — 6590 руб.
  • 3 месяца — 15 810 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 25 700 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 39 540 руб. 

Дневные клубные карты «Семейные» на три человека (с 07.00 до 17.00).

  • 1 месяц — 6600 руб.
  • 3 месяца — 15 840 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 25 740 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 39 600 руб.

Золотые клубные карты «Семейные» на три человека (с 07.00 до 22.00).

  • 1 месяц — 9330 руб.
  • 3 месяца — 22 410 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 36 390 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 55 980 руб.

Дневные клубные карты «Юниор», подростки от 13 до 16 лет (с 07.00 до 17.00).

  • 1 месяц — 1930 руб.
  • 3 месяца — 4630 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 7530 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 11 580 руб.

Золотые клубные карты «Юниор», подростки от 13 до 16 лет (с 07.00 до 22.00).

  • 1 месяц — 2950 руб.
  • 3 месяца — 7080 руб.
  • 6 месяцев («заморозка» от 7 до 30 дней) — 11 500 руб.
  • 12 месяцев («заморозка» от 7 до 45 дней) — 17 700 руб.

Для всех полугодовых карт предоставляется отсрочка платежа на 2 месяца.

Для всех годовых карт предоставляется отсрочка платежа на 3 месяца.

Велнесс-центр N-ergo предлагает разнообразные современные виды тренировок и всесторонние возможности для поддержания вашего здоровья и красоты.

Виды услуг, которые предлагаются по клубным картам:

  • Тренажерный зал;
  • Аэробика;
  • Кардиозал;
  • Зал бокса;
  • Настольный теннис;
  • Бассейн;
  • Сауна.
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Тула, ул. Каракозова, 71
8 (4872) 41-80-80, 8 (4872) 41-90-60

wellness-tula.ru

вчера, в 15:06 +1
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