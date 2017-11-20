«МозгоБойня» в Туле: отдых и позитив в новом формате

28 ноября в Туле стартует «МозгоБойня» — долгожданная игра, которая родилась в Белоруссии и уже завоевала Россию, Германию, США и другие страны мира. Всего за пять лет скромное развлечение буднего вечера превратилось в мощное движение из 75 000 игроков ежемесячно. «МозгоБойня» — для тех, кто еще не решил, как занять вечер буднего дня и устал от телевизора.

Что такое «МозгоБойня»? Это развлекательная игра, псевдоинтеллектуальное состязание в баре, кафе или ресторане.

Отличный повод встретиться с друзьями, семьёй или коллегами за ужином, размять мозг, расширить кругозор и просто повеселиться.

Саша Ханин, один из авторов проекта:

- «МозгоБойня» — это не спорт. Мы дорожим духом соревнования, но это история про дружбу, а не про битые стекла в пуанты. Мы играем не ради регалий, а в удовольствие. Хотим, чтобы на «МозгоБойне» одинаково хорошо провели время и 12-летние ребята, и команда коллег после трудового дня, и бабушки с дедушками тоже. Фишка «МозгоБойни» — человеческое лицо.»

Как появилась эта игра? Формат «МозгоБойни» схож по формату с популярным английским развлечением — pub quiz («викторина в баре»). Впервые появился в 50-х годах в США. В СНГ же стал стремительно развиваться 5 лет назад, когда двое влюбленных ребят из Минска, Саша Ханин и Катя Максимова, решили организовать первую пробную «МозгоБойню» в Белоруссии — для друзей. Сегодня игра захватила более 120 городов по всему миру и вышла за рамки «барной викторины»: под грифом «МозгоБойни» проходят фестивали и пикники, а на игры приглашаются неожиданные гости и известные музыканты.

Как проходит игра? Она состоит из 7 туров по 7 вопросов на самые разные темы: новости города, яркие международные события, мировые тренды, занимательные факты, загадки с двойным дном, музыкальные головоломки, блиц, «угадай селебрити по фото» и множество других испытаний, которые не дают расслабляться.

Все вопросы для «МозгоБойни» отбираются под каждый город индивидуально и являются личными разработками авторов.

Как попасть на «МозгоБойню» в Туле? Всё очень просто. Нужно собрать команду, зарегистрировать ее в специальной группе ВКонтакте за несколько дней до игры, прийти в нужное место в нужное время и получать удовольствие.

И помните, «МозгоБойня» — это исключительно умные эмоции!

Когда ближайшая игра: 28 ноября в 19:00.

Стоимость участия: 300 рублей

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 (953) 951-69-94 .

Справка: «МозгоБойня».

Дата основания: 24 апреля 2012 года, Минск, Белоруссия.

Формат: Барная игра, умное развлечение буднего вечера. Друзья/коллеги/родственники объединяются в команды, придумывают название команды и регистрируются на игру на сайте или в специальных группах в соцсетях. В назначенный день команды приходят в условное место и занимают свои места, после чего ведущий проводит игру, озвучивая 49 вопросов, разбитых на 7 туров (7 вопросов в каждом туре). Все туры объединяют различные темы — это и музыка, новости, география и персоналии, есть вопросы, ответ на которые скрывают в себе картинки. Отвечая на вопросы, команды сдают листочки с ответами, после каждого тура ведется подсчет правильных ответов, а трижды за игру на экраны выводится таблица команд. Игры проходят регулярно, 1 раз в 2 недели, всегда в пабах, барах или ресторанах, вечером, занимают не более 2,5 часов.

Отличие от интеллектуальных игр — отсутствие вопросов на энциклопедические знания, развлечение, а не спорт. «МозгоБойня» — умные эмоции.

Основатели: Катя Максимова и Саша Ханин, Минск, Белоруссия.

5 фактов о «МозгоБойне»:

1. Самый большой в Мире подобный проект (9 стран, 120 городов, 75 000 игроков ежемесячно).

2. Началась «МозгоБойня» с инициативы двух минчан, решивших встретиться с друзьями в одном из баров и удивить их интересным форматом развлечения буднего вечера.

3. Основатели игры по-прежнему самостоятельно придумывают вопросы для всех городов.

4. Все механики «МозгоБойни» являются авторской разработкой создателей проекта.

5. В «МозгоБойне» никогда не было и не будет больших призов т.к. — это не спорт, а очередной повод встретиться с друзьями. Умные эмоции.

Что такое «МозгоБойня».

Ежегодный Пикник «МозгоБойни».