Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин: «У нас, вратарей, своя солидарность»

Вратарь оружейников в большом интервью специально для читателей Myslo рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата, конкуренции и тульских впечатлениях.

Рад, что Кокорин вернулся в футбол

– Артур, тренировочный процесс вроде бы идет своим ходом. А ведь уже и старт чемпионата буквально на днях. Чувствуете его приближение?

– Конечно. Сразу по приезде на завершающие сборы четко понимаешь, к чему готовишься, и держишь в голове первого соперника. Ощущение скорого старта действительно есть.

– И какие в связи с этим ожидания?

– Мы на мажорной ноте завершили осеннюю часть чемпионата. Естественно, хочется развить этот успех. Прошлый сезон показал, что ничего невозможного нет. Надо двигаться вперед, от игры к игре, а дальше посмотрим.

– То, что в заключение предыдущих сборов в контрольных матчах не удалось победить, имеет сейчас какое-то значение?

– К поражениям надо относиться правильно. Не воспринимать их как должное, но анализировать. Сколько бы мы ни говорили, что результаты игр на сборах не так важны, всё равно злимся, когда проигрываем, без этого никуда. Только потом, когда уже чуть остываешь, понимаешь, где какие моменты надо подкорректировать.

– То, что первая игра весенней части чемпионата пройдет в Сочи, – это хорошо? Всё же этой команде пришлось сильно перестраиваться зимой с новым тренером, а значит, она будет набирать кондиции по ходу сезона.

– Ни в одном чемпионате ни одна команда не скажет, что лучше начать с этим соперником или с этим. «Сочи» сейчас предстанет немножко другой командой. И по сборам – мы же следим за информацией, видно, что это будет очень интересная команда.

– Совсем недавно все следили еще и за тем, где окажется Александр Кокорин. В итоге он уже перешел в «Сочи», даже забил первые два гола в контрольных поединках за эту команду.

– Конечно, на это обращаешь внимание, изучаешь сильные стороны будущего соперника. Кокорин год провел без футбола, но выглядит в полном порядке. Я его знаю с детства, мы играли и вместе, и друг против друга. Это очень одаренный футболист, кто бы что ни говорил. Я только рад, что он вернулся в большой футбол.

– Везение будет важным фактором в оставшейся части чемпионата? Ведь что говорить – осенью «Арсеналу» этого везения как раз иногда очень не хватало.

– Я не сторонник говорить о везении. Есть много вещей, из которых складывается результат. Это везение закладывается на тренировках, отношении к своему делу, сплоченности в команде. Везение не бывает просто так. Когда всё хорошо, оно вернется. Как вернулось оно в концовке осенней части чемпионата.

– С точки зрения вратаря, насколько хорошо уже вписались в игру новички команды?

– Пока еще вписываются. Нужно время, чтобы они смогли заиграть на том уровне, на котором могут. Игроки сборных должны его показывать.

– Что мешает, как думаете?

– Наверное, не надо стесняться. Видно, что это еще присутствует. Но в «Арсенале» принимают всегда хорошо. Здесь дружат, хотят друг другу помочь. Мы одно дело делаем.

– Откроете секрет: против кого из новичков Вам неудобнее играть?

– Я бы не сказал, что удобно или неудобно... Юра Ковалев бегает, старается, всё время настырный такой, бежит до конца. Да нет, все ребята в чем-то неудобные для вратаря.

– А из старожилов «Арсенала» это кто?

– На тренировках я люблю выходить против Хагуша, чтобы его обыгрывать. А так это наши левши со своими «колотушками» – Ткачев, Горбатенко.

– А с Хагушем какие у Вас итоги? Кто кого побеждает?

– Знаете, что бы я ни сказал, он все равно придет и опровергнет. Он всегда выигрывает. Так и напишите.

Ничья – это не успех

– Этой зимой опять возникли разговоры о Вашем ближайшем переходе в «Сочи».

– Не знаю, честно. Я сам об этом прочитал в интернете, мне кто-то из друзей ссылку скинул.

– Тем более что Вы совсем недавно продлили контракт с «Арсеналом» до 2021 года.

– Если честно, еще год назад у меня были определенные сомнения, стоит ли это делать. Хотелось остаться в «Арсенале», но я не получал игрового времени, и мысли об уходе закрадывались. Потом пришла весна, Миша получил травму. А когда ты играешь, совсем по-другому на всё смотришь. Поэтому когда мне предложили продлить контракт, я не задумывался.

– Предстоящее участие в еврокубках при этом что-то значило?

– Безусловно, Лига Европы имела большое значение. Я очень сильно хотел попасть в еврокубки. Тем более, вы знаете, есть в России реально очень хорошие футболисты, которые на этом уровне так никогда и не сыграли.

Я вообще не понимаю, когда спортсмен, футболист не хочет подниматься, идти дальше, сделать еще шаг уровнем выше.

– Верно ли утверждение, что если бы матчи с «Нефтчи» проходили месяцем позже, был бы совсем другой «Арсенал»?

– Сто процентов. Честно, я немножко не узнавал команду.

– Два года подряд «Арсенал» финиширует достаточно высоко в чемпионате России. Можно сказать, что борьба за самые высокие места изменила команду?

– Раньше когда мы в каких-то матчах теряли очки, играя вничью, могли радоваться, что сумели не уступить сильному сопернику, а теперь все по-другому. Это понимаешь, когда заходишь в раздевалку после таких матчей. Ничья уже не воспринимается как успех. Только победа. И эта ментальность – она действительно присутствует. Мы же этот чемпионат начали нормально. Потом пошли ничьи, обидные поражения. Наверное, новый импульс движения вверх получили после успешной игры со «Спартаком».

– В «Арсенале» сейчас большая конкуренция среди вратарей. Это сильно напрягает?

– В каких бы командах я ни был, у меня всегда такая конкуренция была. Считаю, что она сто процентов сделала меня сильнее. Пользуясь случаем, передаю привет Егору Шамову и желаю ему скорейшего выздоровления.

– Вы видели, как у него всё случилось на той самой злосчастной тренировке?

– Тренировка уже закончилась, буквально секунд пять оставалось, мы все развернулись, пошли в раздевалку, и вдруг слышим, он кричит: «Помогите!» Не кривя душой – очень обидно за него. Такая травма, операция – это всегда неприятно. Но Егор показал свой уровень, знает, на каком уровне может играть. Сейчас восстанавливается, думаю, всё у него будет в порядке. От подобных ситуаций, к сожалению, никуда не денешься. Это жизнь.

– И нет никакой ревности, когда отдают предпочтение кому-то другому?

– Хотят играть все. Но у нас, вратарей, всегда присутствует своя, совсем не наигранная солидарность.

Сыграть в кино? Может быть

– Между сборами пауза совсем небольшая. С семьей хоть успели повидаться?

– Три дня – это нормально, чтобы увидеться с близкими, родными. Тем более у меня семья переехала в Тулу, не надо никуда ехать. Для меня то, что семья рядом, очень важно. Как, думаю, и для многих других.

– Семья, кстати, быстро адаптировалась в Туле?

– Да, мы уже привыкли здесь, нам всё нравится. Есть парк наш любимый, где мы всё время гуляем. Мне, семейному человеку, очень нравятся такие города, как Тула, – всё рядом, не стоишь подолгу в пробках, можно больше времени проводить дома, с ребенком, с женой.

– А что можете сказать о спортивных итогах здесь?

– Пока всё неоднозначно. Не показал всего, что могу. Опять же в «Амкаре» у меня была очень хорошая личная статистика. Но какими бы ни были твои показатели, сначала-то надо смотреть, какое место заняла команда, а потом уже всё остальное. Но я очень рад, что приложил свои умения в яркой весне «Арсенала», был в игре.

– А какие матчи за «Арсенал» стоят для Вас особняком?

– Победные, когда играешь на ноль, – само собой. Мне очень сильно запал в душу прошлогодний домашний матч с «Рубином», который сыграли 2:2. Я в том матче пенальти отбил, и в плане игры в футбол всё было здорово. А еще домашний матч со «Спартаком», в котором мы победили. Так получилось, что у меня все друзья приехали на эту игру. Всё супер было.

– Событие нынешней зимы – выход фильма «Лев Яшин». Смотрели?

– Смотрел, но особого восторга эта картина не вызвала. Если говорить о фильмах про спорт, мне очень понравился фильм «Движение вверх».

– Как считаете, могли бы когда-нибудь сами сыграть в спортивном кино?

– Может быть, может быть…

– Когда закончите спортивную карьеру (это же когда-то случится), о чем будете с удовольствием вспоминать из своего тульского периода?

– Когда я рос во Владивостоке, у нас тоже был футбольный бум, все жили своей командой. Примерно так же происходит сейчас в Туле. К нам с женой, когда мы гуляем в парке, могут подойти совершенно незнакомые люди, чтобы поговорить об «Арсенале». Мне это нравится. Хочется, чтобы болельщики и дальше жили командой так, как живут сейчас. Любому хочется побеждать всегда. Но когда тебя поддерживают и в сложные моменты, после поражений, как, например, прошлой весной после домашнего матча с «Краснодаром», такое дорогого стоит. Самая лучшая награда для футболиста, когда тебе всем стадионом кричат «Мо-лод-цы!». Это остается в памяти навсегда, и ты понимаешь, что не зря делаешь свою работу.

из досье myslo

Артур Нигматуллин

Родился 17 мая 1991 г.

Воспитанник школы владивостокского «Луча» и ДЮСШ московского ЦСКА.

Играл за дубль ЦСКА, реутовский «Приалит», «Урал», «Мордовию», «Химки», нижегородскую «Волгу», «Тосно», «Амкар».

В «Арсенале» с июня 2018 г.

В чемпионатах провел 17 матчей, 8 сыграл на ноль, пропустил 17 мячей. Сезон-19/20 – 1 матч, пропустил 3 гола.