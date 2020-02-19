Арт-объекты Тулы: в двух шагах от кремля

Фото из архива Myslo

Покровители семьи





«Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские»

Тула, Кремлёвский сад

Брак их многие века считается образцом супружества, поэтому вполне закономерно, что тульские женихи и невесты в день свадьбы отправляются к памятнику Петру и Февронии. Украсила Кремлёвский сквер эта скульптурная композиция в 2012 году, а её автор — Константин Чернявский.

Что интересно, памятники Петру и Февронии очень популярны. Менее чем за десять лет они появились во многих городах России (например, в Краснодаре и Сочи, в Омске и Новосибирске, в Ярославле и Иркутске, в Подольске и, конечно, в Муроме).

Каменное пособие для туристов





Арт-объект «Тульская азбука»

Тула, улица Менделеевская

Арт-объект «Тульская азбука» занял своё достойное место в Кремлевском сквере в декабре 2016 года. Он выполнен в виде открытой книги, азбуки, где каждая буква символизирует то, чем славится земля тульская. Авторы изобразили в виде алфавита тульские бренды. Каждая буква соотносится с определенным событием, местом или известным человеком. Рассматривая этот арт-объект, можно узнать, чем гордятся жители региона, как говорится, от «А» до «Я». Например, «П» — пряник, «С» — самовары.

детский





Скульптурная композиция «Грибная полянка»

Тула, Кремлевский сад

На одной из дорожек Кремлёвского сквера – ёжик и несколько грибов. Скульптурная композиция небольшая (наверное, поэтому её так полюбили дети!), но очень милая. Ее ко Дню города – 2014 подарила Туле Ольга Груздева, супруга экс-губернатора Владимира Груздева. Композиция отлита из бронзы, скульптор Юрий Уваркин.

Что интересно, это не единственная «Грибная полянка» в Туле. Вторая появилась ровно через год ко Дню города в Комсомольском парке.

Самый патриотичный





Памятник Дмитрию Донскому

Тульский кремль

Символ единства и мужества русского народа. Памятник установлен рядом с храмом Димитрия Донского и его супруги Евфросинии в 2015 году. Автор — известный народный художник России и скульптор Александр Бурганов. Высота памятника — 2 метра, выполнен он из бронзы. Скульптура посвящена князю Дмитрию Донскому, который со своим войском выиграл Куликовскую битву.

дух мастерства





«Тульский мастеровой»

Тула, ул. Металлистов

«Мал да удал молоток оседлал…» 25 октября 2019 года на улице Металлистов торжественно открыли скульптуру «Тульскому мастеровому». Автор идеи и инициатор создания скульптурного подарка городу — Игорь Алексеевич Золотов, известный многим тулякам по арт-объектам «Памятник хвосту» и «Укрощение блохи». Идею воплотили скульптор Левон Мосоянц и кузнец Борис Глазков. «Мужичок-тулячок» является выражением духа профессионализма и помогает мастерам придумывать и воплощать в жизнь новые шедевры.

На удачу!





Памятник пятаку

Тула, Казанская набережная

17 июля 2019 года на Казанской набережной в Туле появился внушительных размеров пятак — арт-объект в виде большой пятирублевой монеты (размером около полутора метров, весом полтонны).

Отличники магистратуры ТулГУ «настроили» монету на удачу для нынешних студентов и тех, кому еще только предстоит обучение в вузе.

Как работает пятак? Всё просто! Считается, что достаточно на нём постоять. Вот такая красивая новая тульская легенда.

читай в любом направлении! «Конь из букв»

Тула, Казанская набережная

Гиганта из 14 тысяч металлических букв русского и латинского алфавита установили на набережной летом 2019 года. Лошадка не уникальна: такие же мастер делал на заказ и для других городов. Тем не менее тулякам конь нравится, да и прижился он на набережной.

Тула рядом «Онлайн-дверь» в Москву

Тула, Казанская набережная

15 октября 2019 года этот проект объединил Москву и Тулу. Так, в его рамках на Казанской набережной и в вестибюле станции метро «Тульская» появилась «онлайн-дверь». Через экран москвичи могут видеть происходящее на набережной в Туле, а туляки — понаблюдать за суетой московского метро через оранжевую дверь на набережной.

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