«Арсенал» начнет весеннюю часть чемпионата 1 марта

Фото из архива Myslo.

На выезде оружейники сыграют с ФК «Сочи».

РПЛ опубликовала расписание матчей российского чемпионата с 20 по 23 тур. Тульский «Арсенал» начнет весеннюю часть Премьер-лиги выездным матчем с «Сочи». Игра состоится 1 марта в 19.00.

21 тур также оружейники проведут на выезде — с «Оренбургом» команда Игоря Черевченко сыграет 7 марта в 14.00.

Первый домашний матч нового года состоится 14 марта в 19.00. В Тулу приедет казанский «Рубин».

А 23-й тур «Арсенал» проведет также на родном стадионе — 21 марта в гости к нам приедет «Спартак». Игра начнется в 19.00.

20 тур

28 февраля

«Крылья Советов» — «Оренбург» 18.30

29 февраля

ПФК ЦСКА — «Урал» 14.00

«Динамо» — «Спартак» 16.30

«Зенит» — «Локомотив» 19.00

«Ахмат» — «Ростов» 19.00

1 марта

«Тамбов» — «Рубин» 14.00

«Краснодар» — «Уфа» 16.30

«Сочи» — «Арсенал» 19.00

21 тур

7 марта

«Оренбург» — «Арсенал» 14.00

«Динамо» — «Тамбов» 16.30

8 марта

«Рубин» — «Крылья Советов» 14.00

«Сочи» — «Урал» 16.30

«Локомотив» — «Ахмат» 19.00

9 марта

«Ростов» — ПФК ЦСКА 14.00

«Спартак» — «Краснодар» 16.30

«Зенит» — «Уфа» 19.00

22 тур

13 марта

«Ахмат» — «Динамо» 19.30

14 марта

«Оренбург» — «Спартак» 14.00

«Зенит» — «Урал» 16.30

«Арсенал» — «Рубин» 19.00

15 марта

«Сочи» — «Краснодар» 14.00

ПФК ЦСКА — «Уфа» 16.30

«Ростов» — «Локомотив» 19.00

16 марта

«Тамбов» — «Крылья Советов» 19.30

23 тур

20 марта

«Сочи» — «Ростов» 19.30

21 марта

«Урал» — «Рубин» 14.00

«Арсенал» — «Спартак» 16.30

«Локомотив» — «Оренбург» 19.00

22 марта

Крылья Советов — Ахмат 14.00

Уфа — Тамбов 14.00

ПФК ЦСКА — Зенит 16.30

Краснодар — Динамо-Москва 19.00

Расписание остальных матчей РПЛ сезона 2019−2020 гг будет определено после завершения матчей ¼ Кубка России.