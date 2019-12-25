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«Арсенал» начнет весеннюю часть чемпионата 1 марта
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» начнет весеннюю часть чемпионата 1 марта

На выезде оружейники сыграют с ФК «Сочи».

РПЛ опубликовала расписание матчей российского чемпионата с 20 по 23 тур. Тульский «Арсенал» начнет весеннюю часть Премьер-лиги выездным матчем с «Сочи». Игра состоится 1 марта в 19.00.

21 тур также оружейники проведут на выезде — с «Оренбургом» команда Игоря Черевченко сыграет 7 марта в 14.00.

Первый домашний матч нового года состоится 14 марта в 19.00. В Тулу приедет казанский «Рубин».

А 23-й тур «Арсенал» проведет также на родном стадионе — 21 марта в гости к нам приедет «Спартак». Игра начнется в 19.00.

 

20 тур

28 февраля

  • «Крылья Советов» — «Оренбург» 18.30

29 февраля

  • ПФК ЦСКА — «Урал» 14.00
  • «Динамо» — «Спартак» 16.30
  • «Зенит» — «Локомотив» 19.00
  • «Ахмат» — «Ростов» 19.00

1 марта

  • «Тамбов» — «Рубин» 14.00
  • «Краснодар» — «Уфа» 16.30
  • «Сочи» — «Арсенал» 19.00

21 тур

7 марта

  • «Оренбург» — «Арсенал» 14.00
  • «Динамо» — «Тамбов» 16.30

8 марта

  • «Рубин» — «Крылья Советов» 14.00
  • «Сочи» — «Урал» 16.30
  • «Локомотив» — «Ахмат» 19.00

9 марта

  • «Ростов» — ПФК ЦСКА 14.00
  • «Спартак» — «Краснодар» 16.30
  • «Зенит» — «Уфа» 19.00

22 тур

13 марта

  • «Ахмат» — «Динамо» 19.30

14 марта

  • «Оренбург» — «Спартак» 14.00
  • «Зенит» — «Урал» 16.30
  • «Арсенал» — «Рубин» 19.00

15 марта

  • «Сочи» — «Краснодар» 14.00
  • ПФК ЦСКА — «Уфа» 16.30
  • «Ростов» — «Локомотив» 19.00

16 марта

  • «Тамбов» — «Крылья Советов» 19.30

23 тур

20 марта

  • «Сочи» — «Ростов» 19.30

21 марта

  • «Урал» — «Рубин» 14.00
  • «Арсенал» — «Спартак» 16.30
  • «Локомотив» — «Оренбург» 19.00

22 марта

  • Крылья Советов — Ахмат 14.00
  • Уфа — Тамбов 14.00
  • ПФК ЦСКА — Зенит 16.30
  • Краснодар — Динамо-Москва 19.00

Расписание остальных матчей РПЛ сезона 2019−2020 гг будет определено после завершения матчей ¼ Кубка России.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:12 +2
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