«Арсенал» начнет весеннюю часть чемпионата 1 марта
На выезде оружейники сыграют с ФК «Сочи».
РПЛ опубликовала расписание матчей российского чемпионата с 20 по 23 тур. Тульский «Арсенал» начнет весеннюю часть Премьер-лиги выездным матчем с «Сочи». Игра состоится 1 марта в 19.00.
21 тур также оружейники проведут на выезде — с «Оренбургом» команда Игоря Черевченко сыграет 7 марта в 14.00.
Первый домашний матч нового года состоится 14 марта в 19.00. В Тулу приедет казанский «Рубин».
А 23-й тур «Арсенал» проведет также на родном стадионе — 21 марта в гости к нам приедет «Спартак». Игра начнется в 19.00.
20 тур
28 февраля
- «Крылья Советов» — «Оренбург» 18.30
29 февраля
- ПФК ЦСКА — «Урал» 14.00
- «Динамо» — «Спартак» 16.30
- «Зенит» — «Локомотив» 19.00
- «Ахмат» — «Ростов» 19.00
1 марта
- «Тамбов» — «Рубин» 14.00
- «Краснодар» — «Уфа» 16.30
- «Сочи» — «Арсенал» 19.00
21 тур
7 марта
- «Оренбург» — «Арсенал» 14.00
- «Динамо» — «Тамбов» 16.30
8 марта
- «Рубин» — «Крылья Советов» 14.00
- «Сочи» — «Урал» 16.30
- «Локомотив» — «Ахмат» 19.00
9 марта
- «Ростов» — ПФК ЦСКА 14.00
- «Спартак» — «Краснодар» 16.30
- «Зенит» — «Уфа» 19.00
22 тур
13 марта
- «Ахмат» — «Динамо» 19.30
14 марта
- «Оренбург» — «Спартак» 14.00
- «Зенит» — «Урал» 16.30
- «Арсенал» — «Рубин» 19.00
15 марта
- «Сочи» — «Краснодар» 14.00
- ПФК ЦСКА — «Уфа» 16.30
- «Ростов» — «Локомотив» 19.00
16 марта
- «Тамбов» — «Крылья Советов» 19.30
23 тур
20 марта
- «Сочи» — «Ростов» 19.30
21 марта
- «Урал» — «Рубин» 14.00
- «Арсенал» — «Спартак» 16.30
- «Локомотив» — «Оренбург» 19.00
22 марта
- Крылья Советов — Ахмат 14.00
- Уфа — Тамбов 14.00
- ПФК ЦСКА — Зенит 16.30
- Краснодар — Динамо-Москва 19.00
Расписание остальных матчей РПЛ сезона 2019−2020 гг будет определено после завершения матчей ¼ Кубка России.