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«Семейный бульвар»: уютные квартиры и добрые дела
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«Семейный бульвар»: уютные квартиры и добрые дела

Рассказываем, какие дома появятся в новом ЖК возле Восточного обвода в Туле и как застройщик помогает нуждающимся детям.

Новый жилой комплекс около парка «Патриот» уже прослыл одним из самых семейных в Туле. И это не только из-за названия — «Семейный бульвар», — но и благодаря комфортным условиям для жителей всех возрастов.

Вокруг уже есть развитая инфраструктура, в том числе детские сады, а скоро появится еще одна новая школа и поликлиника. На первых этажах домов будут аптеки, кафе и даже фитнес-центр.

Во дворах появятся благоустроенные детские и спортивные площадки, деревья, защищающие от пыли и шума, а также видеонаблюдение, чтобы все были в безопасности.

Создатели жилого комплекса продумали очень актуальную и полезную опцию — индивидуальную систему очистки воды в каждом доме. Это забота не только о здоровье будущих жителей, но и отличная защита бытовой техники.

Дома в «Семейном бульваре» долго не потеряют внешний вид, поскольку построены из практичного материала — монолитного железобетона, обладающего хорошей сейсмической устойчивостью, огнестойкостью и не поддающегося окислению.

Еще один плюс — крышная котельная. Такая система поможет экономить семейный бюджет на счетах за отопление.

Все эти особенности проекта делают его комфортным для семей с детьми любого возраста. 

Забота о будущих жителях у компании-застройщика в списке приоритетов, и это доказано не только словами, но и поступками. В преддверии Нового года ГК «Мегаполис» решила поздравить детей и приняла участие в акции «Елка желаний». 

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Алексей Тюркин, генеральный директор ООО СЗ «Мегаполис Тула»:

— В оружейной столице мы пока строим только один жилой комплекс, но наша компания давно работает в Саранске, поэтому делать добрые дела мы решили сразу в двух регионах. Мы выбрали десять семей в Саранске и две — в Туле. Узнали о самых сокровенных мечтах детей в этих семьях и исполнили их!

Для нас важно не только строить качественные дома, но и участвовать в социальных проектах. И все наши сотрудники поддерживают эту идею.

Узнать больше о строящемся ЖК «Семейный бульвар» можно на сайте семейныйбульвар.рфПервый дом будет сдан уже в конце 2027 года.

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Офис продаж: Тула, пр. Ленина, 85-а, напротив Толстовского сквера.

Тел. +7 (4872) 515-515.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
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Автор:
вчера, в 09:45
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