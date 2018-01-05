Дмитрий Краснов: Любая комедия – это жизнь человеческая

Его спектакли – всегда праздник, в котором есть место и печали, и радости. Пятого января юбилей отмечает режиссер-постановщик Тульского театра, главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД Дмитрий Краснов.

Шаг вправо, шаг влево - расстрел

– Дмитрий Алексеевич, пятьдесят лет – что для вас эта дата?

– Ничего. Только лишние хлопоты. Не ощущаю, что наступило время оглянуться и подвести какой-то итог. Впереди много всего запланировано – нужно строить новомосковский театр, выйти с ним на какой-то другой уровень.

– В Туле вас знают по кассовым комедиям, которые долго не сходят из репертуара. И в то же время в список лучших спектаклей, которые отобрало в свои фонды Министерство культуры для проекта «Культурное наследие России», попали две ваших серьезных работы на тульской сцене – «Воскресение» и «Счастье мое».

– Не знаю, как так получилось, но получилось. В Новомосковске, кстати, сейчас инсценировали «Первую любовь» Тургенева. Очень необычная версия и пользуется большой популярностью. Надеюсь, с этим названием мы поездим по фестивалям.

– Может, в комедиях есть что-то такое, на чем учишься для другого жанра?

– Комедии тоже надо уметь ставить. Любая комедия – это жизнь человеческая. Она ведь не выдумывается с потолка. Как сказал в свое время знаменитый американский театральный критик Эрик Бентли, принцип любой комедии: в несчастии ближнего есть что-то веселящее. Сталкиваясь с миром, несчастье другого человека превращается в фарс, он начинает нас веселить.

– Вы в свое время проходили стажировку в постановке мюзикла и организации театра на негосударственной основе в Америке. Что интересного для себя почерпнули?

– В основном мы наблюдали, как в течение месяца бродвейская команда делала в частном театре столицы штата Нью-Йорк Олбани мюзикл «Пять блюд любви». Также удалось посмотреть репетиционный процесс и в некоторых других театрах. После постановки спектакль идет каждый день, до тех пор, пока зал не будет заполняться хотя бы на 75 процентов. Это, конечно, проект исключительно для зарабатывания денег.



Поставновка Краснова «Моя прекрасная леди».

– О том, какие недостатки есть у такого искусства мы можем представить. А плюсы?

– Дисциплина в репетиционном процессе. Очень жесткая. Очень жесткая иерархия. Вертикаль власти абсолютная. Все построено на конечную цель – выпуск спектакля. Там нет момента творчества, импровизации, созидания в процессе. Ты должен все предложить с нулевой точки. Поэтому когда репетируешь, шаг вправо, шаг влево – расстрел. Чтобы поменять слова в тексте надо созваниваться с автором и просить у него разрешающий документ. Режиссерская работа тоже является авторским правом, работа актера фиксируется вплоть до поворота головы.

Также, кстати, в другом театре, я наблюдал постановку спектакля по пьесе американского классика Юджина О`Нила. Трехминутный эпизод репетировался в течение шести часов. Когда я сказал, что у нас такой спектакль готовится два месяца, режиссер была сильно удивлена, у них на это всего месяц. Правда, у меня-то репетиции всего три часа, потому что вечером у артиста спектакль. А они работают с девяти утра до вечера. В час перерыв на обед, и еще короткие перерывы после каждых пятидесяти минут работы. В зале сидит представитель профсоюза и свистит на перерыв каждый час.

– Но классическая драматургия и в Америке не для кассы?

– Касса – это Бродвей. Попасть туда для актера – счастье. У них вообще попасть в проект – счастье. Поэтому люди приезжают на кастинг за свои деньги со всей страны. Они говорят: если мы сюда попадаем, отдаем все кредиты, получаем соцпакет, медицинское обслуживание. У них у всех профессиональное образование, но до того они просто официанты, инструкторы по фитнесу, по танцам. И ждут своего шанса.

О принципе силы и государстве

– Вы же свою профессиональную карьеру начинали далеко от Тулы.

– Сразу после школы устроился монтировщиком в Русский драматический театр в Баку, где мы жили. Чтобы, когда уйду в армию, у меня уже шел трудовой стаж. Художественный руководитель театра Джаннет Алибековна Селимова меня постепенно перевела на разовую актерскую ставку и я, еще будучи монтировщиком, немножечко поигрывал. В 1989-м поступил в Москву, в Гнесинку, в мастерскую мюзикла под руководством Александра Исааковича Каневского, который у нас в Туле недавно поставил «Чужого ребенка».

– События бакинские застали?

– Я их застал, когда приехал на каникулы. Как раз в этот момент у нас дома жила супруга моего дяди. Она армянка, мы прятали ее у себя. Их квартиру уже громили.

– У вас есть ответ, почему ситуация вдруг так воспламенилось?

– Потом уже понимаешь: все делалось для того, чтобы подорвалось изнутри.

Самое страшное в этой ситуации – как себя начинают вести другие люди.

Дальше ведь были резня в Сумгаите, война. Жалко невинных жертв, а их было много. Был потерян мир, который создавался армянами, русскими, евреями, азербайджанцами, долгое время существовал единым целым.

– Но потом же все так же вдруг закончилось.

– Были приняты радикальные меры. Прошел показательный суд над теми, кто обижал русских. И выяснилось, что в любом проживании людей уважается только сила. Не идеология, не деньги. Как только сказали: я тебя накажу, все сразу прекратилось, опять стали русских брать на работу. Мама у меня преподавала математику в школе до тех пор, пока не вышла на пенсию. В 2007 году я перевез родителей сюда, в Тулу. Сейчас они здесь похоронены, на тульской земле.

– К политике как относитесь?

– Терпеть не могу. Но по своим взглядам я государственник. Считаю, что должно быть сильное государство. А сильное государство – это порядок, стабильность, обеспечение работой людей. Хочу, чтобы у нас было мощное сильное стабильное государство. Я был в Америке. Там люди тоже выживают, борются за свое существование. Это вранье, что там свобода. США – очень полицейское государство. Главный принцип существования: в первую очередь выполни закон, а потом подумай о себе.

Время двигаться дальше

– До приезда в Тулу вас что-то связывало с этим городом?

– Мама родилась в Баку, а я в Казани, где познакомились родители. Но бабушка по маминой линии из Арсеньевского района, дедушка – из Мценска. Дедушка в голодные тридцатые годы уехал к своему дяде, который работал в Баку инкассатором. Мама так почти всю жизнь бакинкой и прожила.

– В Туле, однако, вы не очень легко осваивались.

– Из-за того что работа-дом-работа-дом всегда мало времени. Потом, когда появилась старенькая мама, надо было ухаживать за ней, стало работа-дом-мама, мама-работа-дом. Но могу сказать, что здесь много близких людей, которых я могу назвать друзьями. Самый мой родной и близкий человек в профессии – это Наталья Петровна Савченко. Во многом предопределила мою жизнь в Туле поддержка директора театра Сергея Михайловича Борисова. И, конечно, Александра Иосифовича Попова, который позволил мне поставить первый спектакль.

– Раз время подводить итоги еще не пришло, можно ответить на дежурный вопрос - о творческих планах.

– Выпустили сейчас в Новомосковске спектакль по японским сказкам. Работаем над «Хозяйкой гостиницы» по пьесе Гольдони – премьера будет приурочена к 80-летию со дня основания Новомосковского театра. Потом приезжаю в Тулу репетировать «Землю Эльзы» по пьесе Пулинович. Затем в Новомосковске «Бременские музыканты» и «104 страницы про любовь» Радзинского. Там же, в Новомосковске, в мае пройдет фестиваль современной драматургии, который проводит московский Театр наций по программе «Малые города России».

– Что для вас работа в Новомосковске?

– Во-первых, большая ответственность. Нужно идти вперед. Мы пытаемся вернуть наш театр в те времена, когда он ездил с гастролями по всей стране. У современного зрителя очень много искушений вокруг. Но в наш театр зритель пошел, и мы этому очень рады.

– У современного человека действительно предостаточно вариантов, как провести досуг. Что такого можно ему предложить, чтобы он выбрал театр?

– Тут, наверное, все просто: быть искренним со своим зрителем.

досье myslo

Родился 5 января 1968 г.

Окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных по специальности актер музыкального театра (1993), Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина по специальности режиссер драматического театра (2003).

С 1997 года артист ТАТД.

С 2004 по 2012 годы и с 2013 года режиссер-постановщик Тульского академического театра.

С 2012 по 2013 год — главный режиссер театра.

С 2015 года — главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД.

Лауреат трёх премий «Триумф» губернатора Тульской области за лучшие спектакли по результатам сезонов различных лет.

Специальный приз жюри «За исполнение роли Поля Дюбара в спектакле «Винная комедия (Супница)» (XI Театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова, г. Тамбов, 2016 г.)

Поставил более 40 спектаклей в различных городах России.