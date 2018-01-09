Как все устроено: Секреты создания тульского самовара
Myslo побывал на тульском заводе «Штамп» и проследил весь процесс создания знаменитого на весь мир символа домашнего уюта.
Самовар – уже несколько веков символ Тулы. Про чай из пышущего жаром водогрея сложено немало песен, за чаем издавна велись деловые переговоры и задушевные беседы.
Сегодня единственное предприятие в России, производящее исконный символ домашнего уюта, тульский завод «Штамп».
Владимир Соболев, заместитель генерального директора ООО «Штамп» по общим вопросам и кадрам:
Владимир Соболев
- В расцвет самоварного производства таких фабрик было 75. Наш завод стал наследником самоварщиков еще дореволюционной Тулы. Несколько десятков лет назад мы производили до 1,5 млн самоваров в год, они расходились по всей стране и даже за ее пределы: США, Африку, Европу. Для стран, где есть русскоязычное население, тульский самовар — это культовый предмет. Но после распада Советского союза существовавшие фабрики-производители самоваров закрылись. И на сегодняшний день мы являемся единственным официальным лицензированным производителем новых самоваров.
Цеха, в которых создают тульский символ, были построены еще в 1905 году.
Все самовары изготавливаются из латуни.
Листы поступают в заготовительных цех и там на специальных станках из них вырезают заготовки.
Нужную форму им придают в штамповочном цехе при помощи пресс-формы и гидравлического пресса.
Для производства самоваров премиум-класса используется другая технология. Вместо воды в заготовку помещают пуансон (полиуретан).
После каждой операции детали будущего водогрея отправляются в печь, чтобы снять напряжение в металле и сделать его более податливым. Там они находятся около часа при температуре +600°С.
Андрей Шемякин, начальник цеха самоварного производства и спецпродукции:
Андрей Шемякин
- После выхода из печи все детали нужно очистить от окалины в гальванических ваннах с раствором соляной кислоты. Всего для каждой детали требуется 5−6 операций.
Отсюда готовые детали самовара отправляются на полировку: шлифуются наждаком и полируются на специальных кругах.
На специальном станке корпус самовара распаивают и приваривают к нему кран. Все остальные детали вручную крепятся к корпусу с помощью специальных заклепок.
Затем собранный самовар полируют «венской известью». И вновь промывают в гальванической ванне.
Затем идет черед электролиза. На специальных подвесках, через которые проходит слабый электрический ток, самовар погружается в раствор никеля и «обрастает» тонким слоем этого металла.
Изнутри чашу водогрея покрывают пищевым оловом.
Затем самовар отправляется на финальную полировку и окончательную сборку. Внутрь электрических самоваров вставляют тен — нагревательный прибор, который производят в соседнем цехе.
Здесь прибор тестируют.
Затем часть самоваров отправляется на склад, а часть — на роспись.
Художники наносят на водогреи специальный лак, затем через кальку переносят выбранный рисунок. Расписывают каждый самовар только вручную.
Готовый рисунок покрывают прозрачным лаком и отправляют в печь, где сушат при температуре 130−150°С.
На «Штампе» существует и отдел штучных самоваров. Здесь создают эксклюзивные водогреи.
На создание каждого такого самовара у мастера уходит неделя.
Все детали вырезаются вручную и крепятся к корпусу специальными шпильками.
За всю историю «Штампа» таких эксклюзивных самоваров здесь было создано несколько десятков. Как правило, они изготавливаются всего в двух экземплярах: один отдают заказчику, а другой хранят в музее завода.
Здесь, кстати, собрана целая коллекция всей продукции, когда-либо созданной на «Штампе»: люстры, огнетушители, газовые плиты, обогреватели, примусы и даже ...нефтяные насосы!
Но главная часть коллекции — подарочные самовары
Одна из ярких жемчужин этой коллекции — «рейгановский» самовар.
В 1988 году в СССР с официальным визитом приезжал президент США Рональд Рейган. В честь этого события, которое должно было растопить лед между двумя сверхдержавами, Политбюро сделало заказ тульскому заводу на изготовление эксклюзивного подарочного самовара. Сказано — сделано.
К приезду президента мастера создали 7-литровый самовар, искусно украшенный вензелями и мудреными орнаментами. Но в ходе официального визита что-то пошло не так, и тульский самогрей затерялся в длинных коридорах правительственных зданий столицы.
Казалось, что он утерян безвозвратно. Но 6 лет спустя — в 1994 году — во время визита в Россию королевы Великобритании Борис Ельцин преподнес Елизавете II в подарок тот самый «рейгановский» самовар.
Августейшая особа с радостью приняла произведение тульских мастеров. Теперь он хранится в личной коллекции Её Величества в Букингемском дворце.
АО «Машиностроительный завод «Штамп» (бывший «Тульский патронный завод») был построен с разрешения Императора Александра II в 80-х годах XIX века. На тот момент его главной задачей было импортозамещение. Дело в том, что патроны для ружей во второй половине XIX века закупались за океаном по баснословным ценам.
Тогда отставной офицер предложил построить в оружейной столице завод, который бы снабжал российскую армию необходимыми боеприпасами. Производство было налажено в рекордные сроки и уже к 1917 году тульский завод занял первую строчку рейтинга пушечно-гильзовых заводов России.
После Октябрьской революции предприятие национализировали и присоединили к нему бывшие частные самоварные фабрики.
В 90-е годы прошлого столетия тульский завод как и многие другие в стране пережил небывалый упадок.
Сейчас предприятие снова набирает обороты.