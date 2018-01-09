город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Как все устроено: Секреты создания тульского самовара

Фото Алексея Пирязева.

Как все устроено: Секреты создания тульского самовара

Myslo побывал на тульском заводе «Штамп» и проследил весь процесс создания знаменитого на весь мир символа домашнего уюта.

Самовар – уже несколько веков символ Тулы. Про чай из пышущего жаром водогрея сложено немало песен, за чаем издавна велись деловые переговоры и задушевные беседы.

Сегодня единственное предприятие в России, производящее исконный символ домашнего уюта, тульский завод «Штамп».

Владимир Соболев, заместитель генерального директора ООО «Штамп» по общим вопросам и кадрам:

Владимир Соболев

- В расцвет самоварного производства таких фабрик было 75. Наш завод стал наследником самоварщиков еще дореволюционной Тулы. Несколько десятков лет назад мы производили до 1,5 млн самоваров в год, они расходились по всей стране и даже за ее пределы: США, Африку, Европу. Для стран, где есть русскоязычное население, тульский самовар — это культовый предмет. Но после распада Советского союза существовавшие фабрики-производители самоваров закрылись. И на сегодняшний день мы являемся единственным официальным лицензированным производителем новых самоваров.

Цеха, в которых создают тульский символ, были построены еще в 1905 году.

Все самовары изготавливаются из латуни.

Листы поступают в заготовительных цех и там на специальных станках из них вырезают заготовки.

Нужную форму им придают в штамповочном цехе при помощи пресс-формы и гидравлического пресса.

Для производства самоваров премиум-класса используется другая технология. Вместо воды в заготовку помещают пуансон (полиуретан).

После каждой операции детали будущего водогрея отправляются в печь,  чтобы снять напряжение в металле и сделать его более податливым. Там они находятся около часа при температуре +600°С.

Андрей Шемякин, начальник цеха самоварного производства и спецпродукции:

Андрей Шемякин

- После выхода из печи все детали нужно очистить от окалины в гальванических ваннах с раствором соляной кислоты. Всего для каждой детали требуется 5−6 операций.

Отсюда готовые детали самовара отправляются на полировку: шлифуются наждаком и полируются на специальных кругах.

На специальном станке корпус самовара распаивают и приваривают к нему кран. Все остальные детали вручную крепятся к корпусу с помощью специальных заклепок.

Затем собранный самовар полируют «венской известью». И вновь промывают в гальванической ванне.

Затем идет черед электролиза. На специальных подвесках, через которые проходит слабый электрический ток, самовар погружается в раствор никеля и «обрастает» тонким слоем этого металла.

Изнутри чашу водогрея покрывают пищевым оловом.

Затем самовар отправляется на финальную полировку и окончательную сборку. Внутрь электрических самоваров вставляют тен — нагревательный прибор, который производят в соседнем цехе.

Здесь прибор тестируют.

Затем часть самоваров отправляется на склад, а часть — на роспись.

Художники наносят на водогреи специальный лак, затем через кальку переносят выбранный рисунок. Расписывают каждый самовар только вручную.

Готовый рисунок покрывают прозрачным лаком и отправляют в печь, где сушат при температуре 130−150°С.

На «Штампе» существует и отдел штучных самоваров. Здесь создают эксклюзивные водогреи.

На создание каждого такого самовара у мастера уходит неделя.

Все детали вырезаются вручную и крепятся к корпусу специальными шпильками.

За всю историю «Штампа» таких эксклюзивных самоваров здесь было создано несколько десятков. Как правило, они изготавливаются всего в двух экземплярах: один отдают заказчику, а другой хранят в музее завода.

Здесь, кстати, собрана целая коллекция всей продукции, когда-либо созданной на «Штампе»: люстры, огнетушители, газовые плиты, обогреватели, примусы и даже ...нефтяные насосы!

Но главная часть коллекции — подарочные самовары Генсекретарям ЦК КПСС, лидерам иностранных государств и произведения тульских мастеров в честь определенных политических событий.

Одна из ярких жемчужин этой коллекции — «рейгановский» самовар.

В 1988 году в СССР с официальным визитом приезжал президент США Рональд Рейган. В честь этого события, которое должно было растопить лед между двумя сверхдержавами, Политбюро сделало заказ тульскому заводу на изготовление эксклюзивного подарочного самовара. Сказано — сделано.

К приезду президента мастера создали 7-литровый самовар, искусно украшенный вензелями и мудреными орнаментами. Но в ходе официального визита что-то пошло не так, и тульский самогрей затерялся в длинных коридорах правительственных зданий столицы.

Казалось, что он утерян безвозвратно. Но 6 лет спустя — в 1994 году — во время визита в Россию королевы Великобритании Борис Ельцин преподнес Елизавете II в подарок тот самый «рейгановский» самовар.

Августейшая особа с радостью приняла произведение тульских мастеров. Теперь он хранится в личной коллекции Её Величества в Букингемском дворце.

Немного истории

АО «Машиностроительный завод «Штамп» (бывший «Тульский патронный завод») был построен с разрешения Императора Александра II в 80-х годах XIX века. На тот момент его главной задачей было импортозамещение. Дело в том, что патроны для ружей во второй половине XIX века закупались за океаном по баснословным ценам.

Тогда отставной офицер предложил построить в оружейной столице завод, который бы снабжал российскую армию необходимыми боеприпасами. Производство было налажено в рекордные сроки и уже к 1917 году тульский завод занял первую строчку рейтинга пушечно-гильзовых заводов России.

После Октябрьской революции предприятие национализировали и присоединили к нему бывшие частные самоварные фабрики.

В 90-е годы прошлого столетия тульский завод как и многие другие в стране пережил небывалый упадок.

Сейчас предприятие снова набирает обороты.

Галерея
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 1
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 2
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 3
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 4
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 5
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 6
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 7
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 8
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 9
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 10
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 11
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 12
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 13
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 14
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 15
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 16
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 17
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 18
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 19
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 20
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 21
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 22
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 23
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 24
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 25
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 26
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 27
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 28
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 29
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 30
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 31
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 32
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 33
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 34
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 35
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 36
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 37
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 38
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 39
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 40
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 41
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 42
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 43
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 44
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 45
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 46
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 47
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 48
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 49
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 50
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 51
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 52
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 53
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 54
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 55
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 56
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 57
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 58
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 59
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 60
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 61
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 62
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 63
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 64
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 65
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 66
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 67
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 68
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 69
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 70
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 71
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 72
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 73
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 74
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 75
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 76
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 77
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 78
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 79
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 80
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 81
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 82
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 83
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 84
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 85
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 86
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 87
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 88
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 89
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 90
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 91
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 92
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 93
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 94
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 95
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 96
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 97
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 98
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 99
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 100
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 101
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 102
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 103
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 104
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 105
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 106
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 107
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 108
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 109
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 110
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 111
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 112
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 113
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 114
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 115
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 116
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 117
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 118
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 119
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 120
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 121
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 122
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 123
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 124
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 125
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 126
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 127
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 128
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 129
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 130
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 131
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 132
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 133
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 134
Как все устроено: секреты создания Тульского самовара, Фото: 135
показать все фотографии
Сюжет: Как всё устроено
Как всё устроено: как работает стекольный завод
Обзоры / Места
Как всё устроено: как работает стекольный завод
30 ноября, в 09:01, 33 3643 14
Попали в переплёт: Как печатают книги
Обзоры / Места
Попали в переплёт: Как печатают книги
17 октября, в 11:30, 34 3357 20
Как всё устроено: Секреты создания тульской гармони
Обзоры / Места
Как всё устроено: Секреты создания тульской гармони
3 октября 2017, в 13:18, 29 14186 15
Закулисье Тульского театра кукол
Обзоры / Места
Закулисье Тульского театра кукол
20 сентября 2017, в 16:40, 21 8199 12
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:24 +7
Другие статьи по темам
Событие
Как делают самоварытульский заводподарок
Место
Тула
Продолжаем голосовать за лучший тульский квест
Продолжаем голосовать за лучший тульский квест
Дмитрий Краснов: Любая комедия – это жизнь человеческая
Дмитрий Краснов: Любая комедия – это жизнь человеческая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.